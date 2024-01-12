НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года

Пройдемся по значимым изменениям в зарплатных налогах, которые нужно учитывать еще вчера)))

31 декабря 2023 г. закончился переходный период, и с 1 января 2024 г. применяемая ставка НДФЛ (13% или 15%) определяется[1] налоговым агентом по сумме налоговых баз, а не по каждой налоговой базе отдельно.

Так, если в 2023 году организация, выплачивая дивиденды и зарплату директору-единственному учредителю применяла ставку 13%, несмотря на то, что в сумме такие выплаты превышали 5-ти миллионный порог, то в 2024 году налоговый агент станет применять повышенную ставку к выплате при превышении дохода, определенного совокупно по всем видам доходов с начала года.

Также 31 декабря 2023 года заканчивается[2] мораторий на освобождение от НДФЛ матвыгоды и уже начиная с января налоговый агент будет обязан исчислять на последнее число каждого месяца и удерживать НДФЛ по ставке 35% с матвыгоды резидента и 30% с матвыгоды нерезидента в отношении:

экономии на процентах по займам/кредитам;

приобретенных по заниженной цене товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц;

по приобретенным по заниженным ценам или полученным безвозмездно ценным бумагам.

С 1 января 2024 года налоговые агенты должны перечислять[3] НДФЛ и подавать уведомление дважды в месяц. Скорректировали и сроки, в которые налоговые агенты по общему правилу перечисляют НДФЛ и сдают уведомления:

Период Срок перечисления удержанного НДФЛ Срок подачи уведомления об исчисленном налоге С 1-го по 22-е число текущего месяца Не позднее 28-го числа текущего месяца Не позднее 25-го числа этого же месяца С 23-го по последнее число текущего месяца Не позднее 5-го числа следующего месяца Не позднее 3-го числа следующего месяца С 23 по 31 декабря Не позднее последнего рабочего дня текущего года Не позднее последнего рабочего дня текущего года

В связи с этими изменениями нужно внести корректировки в регистр по НДФЛ.

С 1 января 2024 года на 308 тыс. руб. увеличивается[4] предельная база по страховым взносам, тем самым при прочих равных условиях выросла налоговая нагрузка на ФОТ на 45 892 рубля.

С 1 января 2024 года компенсации удаленным и разъездным работникам нормируют[5] в целях НДФЛ и взносов. Так НДФЛ и взносами не облагают:

возмещение расходов удаленщика в связи с использованием его оборудования, ПО и т.д. — не более 35 руб. в день без представления документов . Полностью освобождаются суммы документально подтвержденных расходов;

суточное или полевое довольствие разъездным работникам и работникам, которые трудятся в полевых условиях, - не более 700 руб. за день работы в России и не более 2500 руб. за день работы за рубежом. Аналогичные правила применяют к надбавкам за вахтовый метод работы взамен суточных, в том числе за время в пути от места нахождения работодателя (места сбора) до места работы и обратно.

Ранее указанные лимиты не были установлены и вся сумма, установленная локальным актом работникам с разъездным или вахтовым характером работ, не облагалась НДФЛ и взносами.

С 1 января 2024 года с доходов зарубежных удаленных работников нужно удерживать[6] НДФЛ, так как выплаты за выполнение трудовой функции, которые получает дистанционный работник от российской организации или обособленного подразделения иностранной компании, зарегистрированного в России, считаются доходом от источников в РФ.

Ставка НДФЛ для таких доходов одинаковая и для налоговых резидентов, и для налоговых нерезидентов — 13% с доходов не более 5 млн руб. или 650 тыс. руб. и 15% с суммы более 5 млн руб.

С 1 января 2024 года увеличивают[7] размер соцвычетов и упрощают[8] порядок их предоставления.

Источники:

[1] ст. 2 Федерального закона от 19.12.2022 № 523-ФЗ.

[2] ст. 5, Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ.

[3] Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

[4] Постановление Правительства РФ от 10.11.2023 № 1883.

[5] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

[6] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

[7] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

[8] Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ.