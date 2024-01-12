НДФЛ и страховые взносы с 1 января 2024. Что изменилось с этого года

31 декабря 2023 г. закончился переходный период, и с 1 января 2024 г. применяемая ставка НДФЛ (13% или 15%) определяется[1] налоговым агентом по сумме налоговых баз, а не по каждой налоговой базе отдельно.
Так, если в 2023 году организация, выплачивая дивиденды и зарплату директору-единственному учредителю применяла ставку 13%, несмотря на то, что в сумме такие выплаты превышали 5-ти миллионный порог, то в 2024 году налоговый агент станет применять повышенную ставку к выплате при превышении дохода, определенного совокупно по всем видам доходов с начала года.
Также 31 декабря 2023 года заканчивается[2] мораторий на освобождение от НДФЛ матвыгоды и уже начиная с января налоговый агент будет обязан исчислять на последнее число каждого месяца и удерживать НДФЛ по ставке 35% с матвыгоды резидента и 30% с матвыгоды нерезидента в отношении:
экономии на процентах по займам/кредитам;
приобретенных по заниженной цене товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц;
по приобретенным по заниженным ценам или полученным безвозмездно ценным бумагам.
С 1 января 2024 года налоговые агенты должны перечислять[3] НДФЛ и подавать уведомление дважды в месяц. Скорректировали и сроки, в которые налоговые агенты по общему правилу перечисляют НДФЛ и сдают уведомления:
Период
Срок перечисления удержанного НДФЛ
Срок подачи уведомления об исчисленном налоге
С 1-го по 22-е число текущего месяца
Не позднее 28-го числа текущего месяца
Не позднее 25-го числа этого же месяца
С 23-го по последнее число текущего месяца
Не позднее 5-го числа следующего месяца
Не позднее 3-го числа следующего месяца
С 23 по 31 декабря
Не позднее последнего рабочего дня текущего года
Не позднее последнего рабочего дня текущего года
В связи с этими изменениями нужно внести корректировки в регистр по НДФЛ.
С 1 января 2024 года на 308 тыс. руб. увеличивается[4] предельная база по страховым взносам, тем самым при прочих равных условиях выросла налоговая нагрузка на ФОТ на 45 892 рубля.
С 1 января 2024 года компенсации удаленным и разъездным работникам нормируют[5] в целях НДФЛ и взносов. Так НДФЛ и взносами не облагают:
возмещение расходов удаленщика в связи с использованием его оборудования, ПО и т.д. — не более 35 руб. в день без представления документов. Полностью освобождаются суммы документально подтвержденных расходов;
суточное или полевое довольствие разъездным работникам и работникам, которые трудятся в полевых условиях, - не более 700 руб. за день работы в России и не более 2500 руб. за день работы за рубежом. Аналогичные правила применяют к надбавкам за вахтовый метод работы взамен суточных, в том числе за время в пути от места нахождения работодателя (места сбора) до места работы и обратно.
Ранее указанные лимиты не были установлены и вся сумма, установленная локальным актом работникам с разъездным или вахтовым характером работ, не облагалась НДФЛ и взносами.
С 1 января 2024 года с доходов зарубежных удаленных работников нужно удерживать[6] НДФЛ, так как выплаты за выполнение трудовой функции, которые получает дистанционный работник от российской организации или обособленного подразделения иностранной компании, зарегистрированного в России, считаются доходом от источников в РФ.
Ставка НДФЛ для таких доходов одинаковая и для налоговых резидентов, и для налоговых нерезидентов — 13% с доходов не более 5 млн руб. или 650 тыс. руб. и 15% с суммы более 5 млн руб.
С 1 января 2024 года увеличивают[7] размер соцвычетов и упрощают[8] порядок их предоставления.
Источники:
[1] ст. 2 Федерального закона от 19.12.2022 № 523-ФЗ.
[2] ст. 5, Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ.
[3] Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ.
[4] Постановление Правительства РФ от 10.11.2023 № 1883.
[5] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
[6] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
[7] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
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