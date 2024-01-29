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Налоговые изменения 2024

С 2024 года с нерезидентами разговор особо жесткий. Пополнен список офшорных зон недружественными странами

С 2024 года ужесточаются налоговый контроль и штрафы по сделкам с нерезидентами.
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С 2024 года с нерезидентами разговор особо жесткий. Пополнен список офшорных зон недружественными странами

С 1 января 2024 года[1] перечень[2] офшорных зон для налоговых целей значительно расширен. Список из 40 государств и территорий пополнился более чем на 50 стран, включая Канаду, США, Австралию, Швейцарию, Сингапур, Новую Зеландию, Японию, Корею и страны Евросоюза. Соответственно, учредители бизнеса в указанных государствах не смогут применить освобождение от налогов в отношении полученных дивидендов.

Кроме того, все сделки с лицами и структурами, имеющими место жительства либо инкорпорированными в юрисдикциях из этого списка, приравниваются к сделкам с взаимозависимыми лицами и признаются контролируемыми, если сумма доходов по ним за год превышает 120 млн рублей.

Вместе с тем с 1 января 2024 года расширен[3] и список лиц, признаваемых взаимозависимыми по п. 2 ст. 105.1 НК. Так, взаимозависимыми по формальным признакам теперь также признаются:

  1. организации, в которых близкие родственники имеют долю прямого и (или) косвенного участия более 25% и (или) уполномочены назначать (избирать) единоличный исполнительный орган организации и (или) не менее 50% ее коллегиального исполнительного органа либо совета директоров (наблюдательного совета) организации;

  2. контролируемая иностранная компания и ее контролирующее лицо;

  3. контролируемые иностранные компании, подконтрольные одному и тому же лицу.

С 2024 года доходы, полученные взаимозависимой иностранной организацией от выполнения работ (оказания услуг) российскому лицу, будут[4] облагаться налогом на доходы иностранных организаций по ставке 15%, удерживаемым российской организацией — налоговым агентом.

При проверках контролируемых сделок, совершенных с 2024 года, ФНС РФ в случае отклонения цен от минимального/максимального значения в определенных ею интервалах рыночных цен/рентабельности при расчете сумм налогов к доначислению будет применять медианное (срединное) значение интервала, а не минимальное/максимальное, как было установлено изначально при введении ТЦО-правил. При прочих равных условиях это нововведение приведет к увеличению доначислений.

С 1 января 2024 года доход иностранного контрагента, который возник вследствие корректировки налоговой базы по контролируемой сделке, приравнен к дивидендам, облагаемым налогом на доходы иностранных лиц у источника либо НДФЛ. Налог должна уплатить российская организация — налоговый агент. ФНС РФ при проверке будет контролировать правильность его уплаты.

В 2022-2023 годах интервалы предельных значений процентов по долговым обязательствам в отношении всех контролируемых сделок начинались с нуля, что нивелировало налоговые риски по беспроцентным займам с иностранными организациями. С 2024 года нулевые значения исключаются, интервалы сужаются.

Ужесточение штрафных санкций в отношении обязанностей по сделкам с иностранными лицами

С 1 января 2024 года приостановят операции по счетам и оштрафуют[5] за неподачу расчета о выплаченных иностранным организациям доходах.

С 1 января 2024 года штраф за неуплату налога в результате применения нерыночных цен в контролируемых сделках поставлен в зависимость от вида контролируемой сделки, в отношении которой выявлена неуплата:

  • в отношении контролируемых сделок между налоговыми резидентами РФ размер ответственности остается прежним — штраф в размере 40% от неуплаченной суммы налога, но не менее 30 000 рублей;

  • в отношении контролируемых сделок с нерезидентами ответственность существенно ужесточается — за неуплату налога предусматривается штраф в размере неуплаченной суммы налога, но не менее 500 000 руб[6].

При этом освобождение от штрафа в связи с представлением ТЦО документации будет возможно только в отношении внутрироссийских контролируемых сделок:

  • за непредставление уведомления (представление недостоверных сведений в уведомлении) о контролируемых сделках штраф увеличен в 20 раз — с 5 000 рублей до 100 000 рублей.

  • за непредставление уведомления об участии в МГК (представление уведомления с недостоверными сведениями) штраф увеличен в 10 раз – с 50 000 рублей до 500 000 рублей.

Вводится штраф за непредставление документации по контролируемым сделкам — 500 000 рублей[7].

Вводится штраф за непредставление сведений из консолидированной финансовой отчетности МГК, финансовой отчетности участника МГК — 1 000 000 рублей[8].

Источники:

[1] Письмо Минфина России от 01.11.2023 № 03-08-13/104225.

[2] Приказ Минфина России от 05.06.2023 № 86н.

[3] ст. 1, Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

[4] ст. 2, Федеральный закон от 27.11.2023 № 539-ФЗ.

[5] Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ.

[6] п. 1 ст. 129.3 НК.

[7] пункт 3 ст. 129.11 НК.

[8] пункт 4 ст. 129.11 НК.

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