Схему серого импорта авто в РФ из стран ЕАЭС нивелируют путем корректировки расчета утилизационного сбора

🔥❗С 1 апреля 2024 года порядок поменяется и недоплаченные налоги и сборы (таможенная пошлина, НДС, акциз), вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.

Россия, Казахстан, Киргизия, Армения и Белоруссия входят в Евразийский экономический союз, поэтому ввозить автомобиль в Россию из другой страны ЕАЭС можно без таможенной очистки. Однако во всех странах Союза действуют как единые для всего ЕАЭС схемы растаможки автомобилей, так и собственные, для внутреннего пользования.

Например, при ввозе электромобиля Zeekr 001 в средней комплектации, который в Китае стоит $ 44 тысячи (около 4 млн рублей), совокупный таможенный платеж составляет 2,6 млн рублей: сумма включает НДС, акциз, пошлину, утилизационный сбор, таможенное оформление. Но в Киргизии нет НДС, акциза и ряда других платежей на электромобили, а пошлина составляет 15% от цены, что позволяет сэкономить до 2 млн рублей.

Обходные схемы используют сейчас для многократного снижения пошлины и других платежей.

Но Правительство скорректировало Правила[1] уплаты утилизационного сбора по колесному транспорту.

С 1 апреля 2024 года недоплаченные налоги и сборы (таможенная пошлина, НДС, акциз), вследствие занижения таможенной стоимости автомобилей, ввозимых в Россию из стран ЕАЭС, будут учитываться в составе утилизационного сбора, обязательного к уплате как физическими, так и юридическими лицами.

Утилизационный сбор надо будет рассчитывать по формуле. Показатель будет включать размер утильсбора в РФ, и увеличиваться на разницу между таможенной пошлиной (рассчитанной по средней цене автомобиля) и пошлиной из декларации, а также разницу по НДС и акцизу.

Надо отметить, что для расчета будут использовать нижнюю границу средней стоимости авто, из публикуемого на официальном сайте Минпромторга РФ перечня.

Перечень авто в разрезе марок, моделей и средней стоимости будет публиковаться ежеквартально, при этом будет использоваться информация представленной Федеральной таможенной службой.

В правительстве отметили[2]: новый порядок расчета утилизационного сбора создаст равные условия для тех, кто ввозит в Россию растаможенные в странах ЕАЭС автомобили, и тех, кто проходит эту процедуру в РФ. Правильность расчета сбора проконтролирует таможня.

Для граждан и компаний, которые ввозят автомобили из стран ЕАЭС и растамаживают их в России, ничего не изменится.

Изменениями также предусматривается, что при ввозе из стран ЕАЭС автомобилей с электродвигателем их обязательно нужно будет растамаживать в России.

Вместе с тем, еще планируется с 1 апреля 2024 уже в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) запустить[3] единую систему управления рисками. Речь идет о комплексе мер[4], которые исключат приток в Россию иномарок, растаможенных по льготным схемам. Власти надеются заблокировать поток серого импорта, увеличить таможенные сборы и снизить конкуренцию для автомобилей российской сборки.

Контролировать правильность заявления таможенной стоимости товаров, ввозимых из третьих стран, предполагается следующим образом: таможенные органы стран EАЭС будут ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Eвразийскую экономическую комиссию (EЭК) и таможенникам других стран EАЭС информацию о средней задекларированной стоимости ввозимых из третьих стран товаров, а также количестве проведенных мероприятий по корректировке таможенной стоимости.

Источники:

[1] Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291

[2] <Информация> Правительства РФ «Уточнен порядок расчета платежа за автомобили, ввозимые в Россию из стран ЕАЭС»

[3] https://customs.gov.ru/press/pressa-o-nas/document/564299

[4]https://eec.eaeunion.org/news/razvitie-sistemy-upravleniya-riskami-v-eaes-obsuzhdeno-na-mezhdunarodnom-tamozhennom-forume/