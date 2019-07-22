Может, не значит обязан!

Фабула: Общество выплатило в адрес белорусской компании доход по лицензионному договору на передачу прав на ПО. В РФ Общество налоги не уплачивало, т.к. полагало, что обладает всеми документами, подтверждающими отсутствие обязанности по удержанию и уплате налога с этого дохода в РФ.



Инспекция возражала: СИДН между РФ и РБ установлено, что доходы от авторских прав и лицензий должны быть уплачены в РФ по ставке 10%. Выбирать государство для уплаты налога налогоплательщик не вправе, а механизмы, заложенные в СИДН, означают, что РФ как источник дохода сохраняет возможность взимания налога в размере указанной в СИДН налоговой ставки.



Суд, поддержав[1] позицию Общества , пришел к выводу, что из системного прочтения норм п. 1 и п. 2 ст. 11 СИДН РФ и РБ следует, что доход может облагаться налогом либо в Российской Федерации, либо в Республике Беларусь. Тем самым допускается вариативность в налогообложении и, следовательно, выбор сторонами страны уплаты налога.

Резюме: Это разворот на 180º в пользу налогоплательщиков. Вопреки уже вбитому ФНС в головы налогоплательщиков сценарию[2] суд с чувством, толком и расстановкой и своей любовью к правильному русскому языку пояснил инспекции куда ему идти с разъяснениями от ФНС, а также как применять на практике понятие «могут облагаться».

!Кстати отмечу, что немаловажным фактором в этом деле сыграла и норма договора между сторонами о порядке уплаты налога исполнителем.

Вот молодец! Я про судей. Ведь каждый раз, когда я обращала внимание на эту формулировку в любом из СИДН фразу «могут облагаться» трактовала только в таком ключе, как указал суд Москвы. Посмотрим насколько политически устоит продвинутая судом позиция.