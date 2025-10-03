Патент — 2026: какие подарки готовит нам на новый год законодатель

Бизнес-сообщество бурно обсуждает новость об увеличении ставки НДС до 22 %, а я предлагаю обсудить изменения для патента и сделать правильные выводы уже сегодня. Я про похороны малого бизнеса (спойлер).

Нашумевший законопроект (https://sozd.duma.gov.ru/bill/1026190-8), за которым следят теперь все бизнес структуры содержит помимо увеличение ставки НДС до 22 % существенные изменения в части применения патентной системы налогообложения. Рассмотрим их.

Снижение порога по уровню дохода до 10 млн рублей.

Напомню, что согласно пп. 1 п. 6 ст. 346.45 НК РФ в редакции 2025 года налогоплательщик считается утратившим право на применение патентной системы налогообложения и перешедшим на общий режим налогообложения (на упрощенную систему налогообложения, на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (в случае применения налогоплательщиком соответствующего режима налогообложения) с начала налогового периода, на который ему был выдан патент, в случае если за предшествующий календарный год или с начала календарного года доходы налогоплательщика от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 настоящего Кодекса, по всем видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, превысили 60 млн. рублей;

В указанную норму, согласно тексту законопроекта вносят изменения в части уменьшения лимита дохода с 60 до 10 млн рублей.

Как повлияет такое изменение на патентников?

1.1. Во-первых, в ключе планируемых изменений ИП будет вправе приобрести патент на 2026 год, только в случае, если ИП не достиг лимита в 10 млн рублей в 2025 году

В случае, если ИП по результату работы в 2025 году величина выручки составит 10 млн рублей и более, то ИП не вправе будет перейти на патент в 2026 году.

Какие налоги будут у такого ИП.

ИП сможет применять только два режима: ОСНО (НДФЛ + НДС) или УСН (УСН + НДС). Оба режима не освобождают от уплаты НДС, но УСН позволяет применять пониженные ставки 5/7 %, вместо планируемых 22%.

1.2. Во-вторых, при достижении лимита в сумме 10 млн рублей (напомним, что это прогнозируемая цифра) в 2026 году ИП утрачивает право на патент с начала налогового периода, на который ему был выдан патент ( п. 6 ст. 346.45 НК РФ).

При этом ИП, утративший право на ПСН, не может вновь перейти на ПСН раньше следующего календарного года (п. 8 ст. 346.45 НК РФ)

Что произойдет, когда ИП потеряет право на патент в 2026 году?

В случае утраты права на патент ИП в общем порядке переходит на применение общей системы налогообложения с даты начала действия патента. В случае, если у ИП ранее была заявлена УСН, то при слете с патента он считается перешедшим на УСН также с даты начала действия патента. (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). Перейти на УСН в течении года ИП не может, такой переход возможен только с начала нового налогового периода.

Применение ОСНО предполагает исчисление НДС в общеустановленном порядке. Напомню, что налогоплательщики на ОСНО в 2025 году уплачивают НДС по ставке 20 %. А с 2026 года ставка НДС составит 22 %. Соответственно, если ИП, работая на патенте в 2026 году, не заявлял ранее УСН, то он будет обязан исчислить НДС по ставке 22 % по операциям с даты начала применения патента. То есть с 1 января 2026 года, если патент был взят сначала года.

Норма о возможном освобождении от уплаты НДС в связи с лимитом выручки до 2 млн рублей в квартал в указанной ситуации не срабатывает, так как доходы ИП уже превысили 10 млн рублей, соответственно данная льгота не актуальна. (п. 1 ст 145 НК РФ)

Применение УСН с 2025 г. также не освобождает налогоплательщика от уплаты НДС (п. 1 ст. 143, п. 3 ст. 346.11 НК РФ.

Вместе с тем, при доходе до 60 млн рублей налогоплательщик на УСН в 2025 году применяет автоматическое освобождение от уплаты НДС, а если в течение налогового периода сумма доходов превысила в совокупности 60 млн руб., такой индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место такое превышение, начинает исполнять обязанности налогоплательщика НДС (абз. 3 п. 5 ст. 145 НК РФ).

Из Письма Минфина России от 05.05.2025 N 03-07-07/44848 следует, что, если с 1 января 2025 г. индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, имел основания для освобождения от НДС, предусмотренного п. 1 ст. 145 НК РФ, и у него в соответствующем месяце 2025 г. сумма доходов, определяемых в установленном порядке, превысила в совокупности 60 млн руб., операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, осуществленные этим индивидуальным предпринимателем в месяце 2025 г., в котором имело место указанное превышение, НДС не облагаются.

Однако в связи с проектом изменений лимит освобождения от уплаты НДС по УСН также планируют скорректировать и снизить до 10 млн рулей.

Резюме по первому пункту Таким образом, если доходы ИП по патенту в 2025 году достигнут 10 млн рублей, то ИП не вправе будет перейти на патент с 2026 года. Если доходы в 2026 году достигнут 10 млн рублей, то при утрате права на патент ИП с 2026 года, ИП переходит на ОСНО, если УСН не была заявлена ранее либо на УСН, но в любом случае он становится налогоплательщиком НДС. При этом если ИП на ОСНО, то НДС по общей ставке 22% он должен исчислить начиная с начала периода работы на патенте в 2026 году, исчисляя НДС «задним» числом». (Письмо Минфина России от 25.04.2014 N 03-11-12/19481, от 29.12.2014 N 03-11-12/68046, от 23.01.2015 N 03-11-11/2029) А если ИП применял «по умолчанию» УСН, то НДС при потере права на патент он будет исчислять со следующего месяца после месяца достижения лимита в 10 млн рублей, то есть месяца потери права на патент.

! Берем на заметку: необходимо проверить до наступления 2026 года заявлена ли УСН у ИП, если нет, то не забываем подать уведомление о переходе.

2. Исключают виды деятельности, по которым возможно применение патентной системы налогообложения.

2.1. С 2026 года нельзя будет приобрести патент по перевозкам грузов, при этом патент по перевозкам пассажиров среди патентных видов оставляют.

Замечу, что намеченный еще в 2016 году план Правительства РФ о переходе на прозрачные схемы работы перевозчиков планомерно реализуются в жизнь.

К нынешнему 2025 году уже введены для применения (добровольного, но это все временно) :

- электронные путевые листы;

-электронные транспортные накладные;

-единый транспортный документ при смешанных перевозках.

Более того, в рамках эксперимента уже опробована электронная система ГИС ЭПД, в которую стекаются все эти документы и обрабатываются, при том что оператором является ФНС.

Остается только щелкнуть законодательным пальцем и добровольный порядок станет в раз обязательным и тогда никаких документов «задним» числом или левые загрузки в пути без оформления электронных документов.

Вот и отмена патента по грузоперевозкам с 2026 года в ключе таких изменений стал очередной «гайкой».

Как мы понимаем, ИП с 2026 году, если оказывает услуги по грузоперевозке будет вправе либо применять ОСНО, уплачивая НДС по ставке 22% либо перейти на УСН с применением пониженной ставки НДС 5/7 %.

2.2. С 2026 году отменяют патент по розничной торговли через объекты стационарной торговой сети (с одновременным исключением всех понятий, которые ранее использовались для этих видов деятельности при патенте).

На патенте оставляют только розничную торговлю через объекты нестационарной торговой сети, с указанием понятия торговли через объекты нестационарной торговой сети.

Отметим, что изменения в нормы НК РФ внесены не только в пункт 2 ст 346.43 НК РФ, но и в п. 6 ст 346.43 НК РФ. Для чего это сделано?

Все дело в том, что нормами НК РФ субъектам РФ позволительно вводить дополнительные виды деятельности, в отношении которых может применяться патент в данном субъекте. Исключение составляют те самые виды деятельности, поименованные в п. 6 ст 346.43 НК РФ.