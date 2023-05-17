Вызов налогоплательщика для личного «разговора» в инспекцию: краткий алгоритм поведения в 2023 году

Что необходимо знать налогоплательщику и какие правовые последствия для него возникнут, в случае отказа налогоплательщика от явки в инспекцию для «разговора»?

Что должен знать налогоплательщик и правовые последствия его отказа от явки в инспекцию на «разговор»?

Чтобы вызвать налогоплательщика на беседу в инспекцию в отношении него необязательно назначать выездную проверку, достаточно просто пригласить его для дачи пояснений по интересующему проверяющего инспектора вопросу. Если раньше вызов в налоговую инспекцию на «разговор» означал вызов на допрос в рамках выездной налоговой проверки, теперь это обыденное событие для налоговиков. Не важно, будет ли это допрос свидетеля или явка налогоплательщика (представителя налогоплательщика) для дачи пояснений, а важно понимать причины такого внимания со стороны налогового органа и четко знать границы допустимого поведения инспекторов при общении с налогоплательщиком (его представителем).

Налоговым кодексом РФ предусмотрено два способа для получения налоговым инспектором информации (устных пояснений) у ключевых лиц налогоплательщика (например, у директора и бухгалтера) о его бизнес-модели и результатах финансово-хозяйственной деятельности:

Допрос свидетеля (на основании статьи 90 НК); Вызов для дачи пояснений (на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК).

Вызов на «допрос»

Что делать и что необходимо знать?

Налоговый орган, на основании ст. 90 НК РФ, вправе вызывать свидетеля, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля (например, генерального директора или главного бухгалтера), на допрос при проведении в отношении налогоплательщика следующих контрольных мероприятий:

камеральная налоговая проверка;

выездная налоговая проверка;

вне рамок налоговой проверки («внерамочная» налоговая проверка).

На допрос вызывают тогда, когда налоговым органом в рамках предпроверочного анализа деятельности налогоплательщика установлены факты, свидетельствующие об искусственном занижении размера налогов, которые налогоплательщик на самом деле должен был уплатить в бюджет. Допрос — в данном случае один способов «цементирования» проверяющим налоговым инспектором доказательственной базы.

Вызвать могут и по иным причинам. Так, выбор должностным лицом применяемого в отношении компании конкретного контрольного полномочия не всегда может быть основан на правильном понимании принципов работы закона, иногда такой выбор может быть продиктован коррупционными интересами отдельных должностных лиц налогового органа, но такие ситуации встречаются редко, поэтому давать оценку подобным кейсам необходимости нет. В любом случае, сбор в отношении бизнеса так называемого «компромата» — это стандартная практика работы проверяющих налоговых инспекторов.

Правовое регулирование «допроса» свидетеля:

Допрос — это одно из самых строго регламентированных мероприятий налогового контроля. При проведении допроса налоговые инспекторы должны четко следовать порядку, установленному кодексом, нарушение которого впоследствии может привести к признанию недопустимыми доказательствами, показания опрошенных лиц, связанных с проверяемым налогоплательщиком.

Налоговый инспектор вызывает на допрос только конкретных физических лиц и только по повестке. Крайне необходимо знать права свидетеля при допросе в налоговом органе и последствия неявки на допрос или отказа от дачи показаний, чтобы правильно выбрать тактику поведения при общении с налоговым инспектором.

Основной правовой инструментарий налогового инспектора при допросе свидетеля предусмотрен ст. 90 НК. Разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 №57 и актуальная арбитражная практика также подскажет, правильно ли налоговым инспектором применяются положения.

Правовые последствия отказа от дачи показаний или неявки на допрос:

Выбор идти или не идти на допрос в налоговую или в итоге прийти и отказаться от дачи показаний есть всегда. Здесь важно понимать последствия принятого решения.

От дачи показаний освобождены только лица, указанные в пункте 2 статьи 90 НК. Остальным остается выбор, явиться для дачи показаний или отказаться от нее, неся риск наступления негативных последствий в виде привлечения к ответственности по статье 128 НК за неправомерный отказ от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний или за неявку либо уклонение от явки без уважительных причин. Уважительную причину неявки на допрос не рассматриваем — она его не отменяет, а лишь отодвигает дату его проведения.

В последнее время проверяющие налоговые инспекторы очень часто стали путать и смешивать между собой положения уголовно-процессуального и налогового законодательства и подменять последнее нормами первого, поэтому необходимо держать в уме один важный момент, если при допросе в налоговом органе присутствует сотрудник полиции, то вы вправе отказаться от дачи объяснений в его присутствии на основании пункта 3 части 1 статьи 13 Закона о полиции либо на основании статьи 51 Конституции. Важно не только помнить об этом и дать понять налоговому инспектору о том, что вы в курсе, как правильно применяется закон и что возлагать свои полномочия на сотрудников полиции путем дачи им отдельного поручения об осуществлении мер налогового контроля (в рассматриваемом случае — допроса) по НК является недопустимым.

Свидетеля нельзя привлечь к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний или за отказ от дачи показаний в рамках налоговой проверки. Об этом говорится в статьях 307 и 308 УК РФ. Указанные статьи применяется только в случаях, когда свидетель дает показания в суде или в ходе производства по уголовному делу о налоговом преступлении.

Сама ФНС России в своем Письме от 17.07.2013 № АС-4-2/12837 (с изм. от 15.01.2019) также это признает.

Еще одно исключение, которое имеем в виду — недопустимость вызова свидетеля на допрос после завершения налоговой проверки. Так как суд с большей долей вероятности признает протокол такого допроса недопустимым доказательством, привлечение к ответственности за неявку или отказ от дачи показаний можно будет оспорить.

Рекомендации:

Так как вызова на допрос в налоговую избежать не удастся, поэтому лучше подготовиться к нему так, чтобы не оставить проверяющему инспектору простора для возможных злоупотреблений. Общая рекомендация одна — нельзя недооценивать сотрудников налогового органа.

Необходимо заранее быть готовым к возможному противодействию, возможным психологическим манипуляциям, давлению и ухищрениям со стороны проверяющих в отношении допрашиваемых лиц. И не так важно, кого вызывают на допрос в налоговый орган, генерального директора или главного бухгалтера налогоплательщика, или его работников. Если не уверены, что справитесь сами, лучше воспользоваться помощью квалифицированного специалиста, имеющего профессиональный опыт общения с сотрудниками налоговых органов. И держим важные выводы из арбитражной практики в уме, чтобы адекватно оценивать возможные негативные последствия выбора соответствующей тактики поведения при общении с проверяющим.

Вызывают для дачи пояснений

В одно прекрасное утро налогоплательщик в своем ЛК видит следующее уведомление от налогового органа со следующим содержанием:

«Инспекция ФНС № 00 по г. Москве в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса РФ вызывает на основании настоящего уведомления в налоговый орган, находящийся по адресу:...». «В связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении выявленных расхождений типа разрыв в декларациях НДС за 4 квартал 2020 года, необходимо явиться Генеральному директору и Главному бухгалтеру ООО «КАК У ЛАТЫША» для дачи пояснений».

Это и есть вызов для дачи пояснений!

Что делать и что необходимо знать?

Вызов для дачи пояснений — это скорее разговор «по душам», цель которого — заставить налогоплательщика заплатить в бюджет больше, чем он на самом деле должен. Основная причина вызова на «разговор» в инспекцию одна чаще всего одна – ваш контрагент не заплатил НДС. Иногда бывают вопросы, связанные с размерами зарплат работников либо спрашивают о финансовом результатах и др.

В данной связи важно знать, что при вызове для дачи пояснений вызывают налогоплательщика — то есть его уполномоченного представителя, а не конкретных физических лиц, как при допросе свидетеля по статье 90 НК. Это важное отличие вызова для дачи пояснений от допроса. Права и обязанности налогоплательщика при вызове на допрос и вызове для дачи пояснений также отличаются.

Право налогового органа на вызов налогоплательщика предусмотрено на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 31 НК. Как правило, под предлогом дачи пояснений налогоплательщика будут «вежливо» уговаривать заплатить в бюджет то, что не заплатил его контрагент. Комиссии по легализации (хотя формально ФНС отказалась от использование этого термина в 2020 году) или «вежливое» побуждение на сегодняшний день является действенным инструментом запугивания налогоплательщиков со стороны налоговых органов.

Рекомендации и правовые последствия неявки в налоговый орган для дачи пояснений:

Рекомендации при общении с налоговым инспектором при вызове для дачи пояснений будут отличаться от тех, которые можно было рекомендовать для использования при вызове свидетеля на допрос. Также и последствия неявки для дачи пояснений будут иные, нежели чем при неявке на допрос или отказ от дачи показаний.

В случае отказа от явки в налоговый орган для дачи пояснений предусмотрена административная ответственность (статьей 19.4 КоАП РФ).

Есть конечно и «параналоговые» риски при отказе от явки для дачи пояснений, связанные с последствиями возможного назначения тематической или выездной проверки, но, если налогоплательщик действовал добросовестно и не получал необоснованную налоговую выгоду и все это может подтвердить, то на «разговор» в инспекцию рекомендуется прийти.

О практике побуждений можно говорить много. Налоговые инспекторы при вызове налогоплательщика (его представителя) для дачи пояснений будут применять различные манипуляции и играть на их страхе привлечения к уголовной и в последующем к субсидиарной ответственности. Никакой «самодеятельности» — явка в налоговую для дачи пояснений только вместе с юристом или адвокатом. Адвокат — только особый статус, позволяющий участвовать в уголовном производстве. В обычных налоговых правоотношениях статус представителя значения не имеет. Главное — квалификация лица, оказывающего правовую помощь при общении с налоговыми инспекторами.

Важно четко понимать, каков потенциальный размер недоимки, которую вам могут вменить и держать в уме основную мысль, что если размер предполагаемого ущерба составляет 15 миллионов рублей и выше, то необходимо учитывать риски привлечения к уголовной ответственности по статье 199 УК РФ.

Директору и бухгалтеру налогоплательщика также необходимо понимать основания для возможного последующего привлечения их к субсидиарной ответственности по обязательствам компании. Обстоятельства, предшествующие возникновению оснований для привлечения директора компании, будут оцениваться судом. Усмотрит или не усмотрит суд такие основания — вопрос доказывания в судебном процессе. Бухгалтеру в отличие от директора немного проще, на этапе допроса или дачи пояснений от лица компании он может прибегнуть к части 3 статьи 9 Закона о бухгалтерском учете, напомнив проверяющему налоговому инспектору, что на бухгалтера возложено ведение бухгалтерского учета и он не несет «ответственность за соответствие составленных другими лицами первичных учетных документов свершившимся фактам хозяйственной жизни».

Вывод:

Адекватная оценка последствий неявки на беседу или отказа от дачи пояснений в последующем поможет избежать негативных последствий для компании при общении с налоговыми органами.

Антон Свирякин, Эксперт по налогам (Практикующий юрист).