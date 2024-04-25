Передача долей (акций) российских компаний в ДИТ как способ структурирования владения бизнесом

Можно ли передать долю в компании в инвестиционное товарищество и какие преимущества дает данный способ структурирования владения бизнесом.

Имущественные права, в том числе доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, хозяйственных партнерств, а также доли в праве собственности на общее имущество товарищей передаются их обладателями в состав общего имущества товарищей на основании договоров, условиями которых должны быть предусмотрены осуществление управляющим товарищем таких прав и исполнение им связанных с этих обязанностей (п. 3.4 ст. 6 Закон об инвестиционном товариществе). Законы об ООО и АО не содержат положений, устанавливающих порядок передачи доли (акций) в российской компании по договору инвестиционного товарищества.

Закон об инвестиционном товариществе был принят в связи с необходимостью введения новой правовой формы для коллективного инвестирования в различные проекты.

Основная цель при заключении ДИТ для собственников бизнеса — снижение транзакционных издержек при владении бизнесом, льготный режим налогообложения отдельных операций, а также возможность скрыть владение имуществом.

Согласно п.1 ст. 3 Закона об инвестиционном товариществе, по договору инвестиционного товарищества двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица для извлечения прибыли. Сторонами договора инвестиционного товарищества могут быть коммерческие организации, а также в случаях, установленных федеральным законом, некоммерческие организации постольку, поскольку осуществление инвестиционной деятельности служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствует этим целям. Физические лица не могут являться сторонами договора инвестиционного товарищества (п. 3 ст. 3 Закон об инвестиционном товариществе).

Орган управления ДИТ — Управляющий товарищ. Срок действия ДИТ — не более 15 лет (п.1 ст.13 Закона Закон об инвестиционном товариществе). ДИТ подлежит обязательному нотариальному удостоверению (ст. 8 Закона Закон об инвестиционном товариществе). Нотариус в обязательном порядке проверит ДИТ на необходимость получения разрешения подкомиссии.

Данная форма (ДИТ) является более гибкой по сравнению с передачей имущества в ЗПИФ. Как минимум, потому, что значительно дешевле и проще в сопровождении. Однако надо учитывать имеющиеся в Законе инвестиционном товариществе ограничения по объектам инвестирования, под которые может быть заключен ДИТ. В ст. 7 Закона инвестиционном товариществе представлен допустимый перечень объектов, куда управляющим товарищем могут быть инвестированы денежные средства товарищества.

При внесении сведений в ЕГРЮЛ о смене участника в российском ООО заявителем при подаче документов в регистрирующую налоговую является — Управляющий товарищ ДИТ (представитель этого лица по нотариальной доверенности). Передаточное распоряжение в регистратор в отношении перехода прав на акции подписывает то лицо, с чьего лицевого счета происходит списание (представитель этого лица по нотариальной доверенности).

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR