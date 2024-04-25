Передача долей (акций) российских компаний в ЗПИФ как способ структурирования владения бизнесом

Можно ли передать долю в компании в ЗПИФ и какие преимущества дает данный способ структурирования владения бизнесом.

В соответствии со ст.13 Закона об инвестиционных фондах, собственник долей (акций) в российских организациях (компаниях) может передать свою долю (акции) в российской компании (в АО, ОО) в ЗПИФ. В ЗПИФ можно передать и другое имущество (например, недвижимость, акции, денежные средства и др.).

ЗПИФ управляются юридическим лицом, обладающим специальной правоспособностью – профессиональным участниками рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг — это управляющие компании, которые имеют соответствующую лицензию Банка России (ЦБ РФ).

Чтобы передать свою долю в российской компании, собственник этой доле (акций) должен иметь статус квалифицированного инвестора. Статус «квалифицированного инвестора» («квала») подтверждается профучастником рынка ценных бумаг самостоятельно. Ключевое требование для получения статуса «квала» — не менее 6 млн руб. на счетах банках. При передаче доли (акций) компании в состав имущества ЗПИФ, будет необходимо проведение независимой оценки стоимости доли (акций) этой компании и проверки на необходимость получения разрешения подкомиссии.

В 2024 году для бизнеса стоимостью 1 – 3 млрд руб., стоимость услуг управляющей компании и спецдепозитария составит примерно 12 (двенадцать) млн руб. в год (без учета разовых расходов на оценку). Срок, на который открывается ЗПИФ – не менее 3 (трех) лет.

Какие преимущества дает структурирование владения через ЗПИФ:

Управляющие компании не раскрывают пайщиков ЗПИФ, а значит другие участники (акционеры) компании не узнают о изменении количественного состава пайщиков ЗПИФ через который будет осуществляться владение долей (акциями) в компании;

Цели правового регулирования деятельности ООО и АО и деятельности инвестиционных фондов имеют значимые различия. Цель правового регулирования деятельности ООО и АО — не допустить неправомерного поведения участников данной сферы отношений, а цель правового регулирования деятельности инвестиционных фондов – развитие цивилизованного рынка ценных бумаг, а также поощрение и защита инвестиций через предоставления участникам рынка дополнительных гарантий защиты их собственности.

Первое (и главное преимущество) — это защита бенефициаров от возможных посягательств со стороны недобросовестных лиц.

Второе — дополнительная гарантия защиты имущества, переданного в инвестиционный фонд и налоговые преференции.

Для того, чтобы управляющая компания согласилась принять долю компании для управлений ими в ЗПИФ, она может затребовать дополнительные гарантии стабильности корпоративного управления в этой компании. Например, такими гарантиями будет наличие в компании сбалансированной системы распределения полномочий органов управления в компании и максимально возможное делегирование собственниками бизнеса своих управленческих полномочий на независимых директоров действия (наличие в компании реального совета директоров, передача функций единоличного исполнительного органа управляющему).

При внесении сведений в ЕГРЮЛ о смене участника в российском ООО заявителем при подаче документов в регистрирующую налоговую является новый участник ООО — ЗПИФ (представитель этого лица по нотариальной доверенности). Передаточное распоряжение в регистратор в отношении перехода прав на акции подписывает то лицо, с чьего лицевого счета происходит списание (представитель этого лица по нотариальной доверенности).



Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR