Недружественные страны. Как расстаться с иностранным участником ООО в 2024 году

Как расстаться с иностранным участником ООО в условиях санкционных ограничений в 2024 году, какие исключения для иностранных лиц предусмотрены действующим санкционным регулированием и в каких случаях будет необходимо получать разрешение подкомиссии на сделку с иностранным лицом.

Иностранные участники (наравне с российскими) вправе отчуждать принадлежащие им в ООО доли без согласия других участников и общества в пользу третьих лиц, если такой порядок реализации другими участниками это общества своего преимущественного права на приобретение доли у уходящего участника определен уставом общества или законом об обществах с ограниченной ответственностью, однако, чтобы в условиях продолжающихся конъюнктурных потрясений такая сделка была успешно закрыта, продавец и покупатель должны учитывать требования, которые предъявляются к подобным сделкам с февраля 2022 года.

Как регулируются сделки с иностранными лицами

В 2024 году правовое регулирования сделок с долями в ООО, совершаемых с лицами из иностранных государств, можно разделить на «две» группы:

Первая группа — нормативные правовые акты, которые непосредственно регулируют отношения, возникающие между продавцом, покупателем и другими участниками ООО, при совершении сделки по отчуждению (приобретению) акций.

Основным рабочим нормативным правовым документом, которым регулируются данные отношения, как было указано выше, является Закон об обществах с ограниченной ответственностью.

Вторая группа — нормативные правовые акты Президента РФ, Правительства и органов исполнительной власти «конъюнктурного» регулирования отношений между участниками правового оборота. Под «конъюнктурным» регулированием мы понимаем регулирование, которым определяется порядок совершения сделок между отдельными лицами и причины введения которого поставлены в зависимость от внешнего экономического фона.

В рассматриваемом нами случае, «конъюнктурное» регулирование – это ни что иное, как ответ РФ на экономические санкции, принятые в отношении РФ иностранными государствами. В 2022 — 2024 годах можно выделить «три» уровня «конъюнктурного»регулирования сделок с иностранными лицами:

Указ Президента РФ от № 79 от 28.02.2022г. — это своего рода «Конституция» для российского рынка M&A в условиях значительно внешнего воздействия со стороны иностранных государств, так как делит иностранные государства (и их лиц) на «дружественных» и «недружественных».

Указы Президента РФ № 81 от 01.03.2022г., 618 от 08.09.2022г. и 737 от 15.10.2022г. — это основные рабочие нормативные правовые документы для Корпоративного юриста в АО и ООО, у которого появляется задача сопроводить подобную сделку.

Какие требования законодательства должны выполнить продавец и покупатель, если продавец (иностранный акционер) является лицом из «недружественного» государства, чтобы сделка купли-продажи акций состоялась

1. Если уставом ООО предусмотрено преимущественное право приобретения долей:

Иностранный участник, который планирует осуществить отчуждение своей доли в пользу третьего лица (покупателя), обязан известить о своих намерениях само Общество и его участников, если устав этого общества предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемой доли другими участниками или самим обществом (пункты 4 и 5 статьи 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

Невозможность несоблюдения требований Закона об обществах с ограниченной ответственностью о преимущественном праве покупки доли обеспечивается необходимостью направления оферты в адрес названных участников. Нотариус просто не зарегистрирует сделку, если не будет письменного подтверждения получения оферты, но иногда происходит сбой системы и возникают спорные ситуации, поэтому на данный момент необходимо обращать особое внимание.

Если несоблюдение требования Закона об обществах с ограниченной ответственностью о преимущественном праве покупки доли в ООО все-таки имеет место, то результатом станет требование другого участника или самого ООО о признании такой сделки недействительной и переводе на них прав и обязанностей по договору купли-продажи (п. 18 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью) или о признании такой сделки недействительной и применение последствий недействительности к ней.

Актуальная судебная практика по вопросу нарушения преимущественного права при отчуждении доли в ООО: Постановление АС ДВО от 26.07.2022г. по делу № А51-10205/2021 (перевод прав и обязанностей по договору), Постановление АС ПО от 19.09.2017г. по делу № А12-5673/2017 (признание сделки недействительной и применение последствий недействительности).

2. Если в уставе ООО не предусмотрено преимущественное право приобретения долей, то участники сделки могут перейти к следующему этапу – подготовка пакета документов и заявления в подкомиссию для получения разрешения на ее совершение.

3. Для того, чтобы получить разрешение на совершение сделки по отчуждению долей в ООО у ее иностранного акционера из «недружественного» государства, необходимо обратиться в подкомиссию с заявлением по установленной Минфином форме.

Последняя обновление Минфином формы заявления о выдаче разрешения на осуществление сделки с лицом из «недружественного» государства, подаваемого в подкомиссию, было 16.10.2023г. Теперь в заявлении необходимо указывать информацию о ранее выданных заявителю либо аффилированным с ним компаниям разрешениях подкомиссии.

4. Чтобы успешно получить согласие на совершение сделки по покупке акций у иностранного акционера в подкомиссии, необходимо ее полное соответствие требованиям Минфина.

Требования к сделкам содержатся в Протоколах №№ 171/5 от 07.07.2023г. и 193/4 от 26.09.2023г. Перечислим основные:

1) Наличие независимой оценки рыночной стоимости активов и экспертное заключение этого отчета СРО оценщиков.

С перечнем оценочных организаций можно ознакомиться на сайте Минфина. В настоящий момент времени данный перечень состоит из 42 оценочных компаний. Данное требование Минфина является обязательным с 22.02.2023г., хотя и до этой даты подкомиссия не рассматривала заявления без отчета оценщика.

2) Цена приобретаемого актива не более 50 % от его рыночной стоимости.

Данное требование Минфина стало обязательным с 30.12.2022г., но и до этой даты подкомиссия выдавала соответствующее разрешение только при соблюдении данного условия.

3) Обязательство по «добровольному» направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 %от рыночной стоимости соответствующих активов, указанной в отчете о независимой оценке рыночной стоимости активов.

Требование по добровольному направлению в федеральный бюджет денежных средств в размере не менее 15 % от рыночной стоимости соответствующих активов было скорректировано Протоколом № 193/4 от 26.09.2023г.

Срок исполнения обязательства по уплате добровольного взноса – в течениеодного месяца с даты осуществления сделки по купле-продаже акций (п.1 Протокола № 193/4 от 26.09.2023г).

На официальном сайте Минфина указано, что утратившим силу признан «пп. 4 п. 1 протокола заседания Подкомиссии от 14.06.2023 № 171/5», а не протокола заседания Подкомиссии от 07.07.2023 № 171/5. В различных справочно-правовых системах также ссылаются протокола заседания Подкомиссии от 14.06.2023 № 171/5, однако внутренние ссылки на документ приводят нас к Протоколу № 171/5, датированному 07.07.2023г. В данном случае, это «опечатка», так как дата Протокола № 171/5 — 07.07.2023г.

Напомним, что Протоколом № 171/5 от 07.07.2023г. было исключено ранее действовавшее условие (Выписки из Протоколов заседания Подкомиссии от 22.12.2022 № 118/1 и от 02.03.2023 года № 143/4) о рассрочке платежа на 1-2 года как основания, снимающего обязанность покупателя по оплате «добровольного» взноса в бюджет. Теперь «добровольный» взнос в бюджет обязаны платить все покупатели вне зависимости от того, предусмотрена ли условиями сделки рассрочка платежа либо выкупная цена выплачивается «недружественному» продавцу сразу.

Как мы понимаем, данный «добровольный» взнос — это обязательная «индульгенция» государству за право извлекать прибыль из актива, приобретенного по стоковой цене. «Добровольный» взнос (по своей сути) - это налог, только вот в НК РФ этот налог не указан, а его уплата регулируется только протоколами подкомиссии (Минфином).

4) KPI для покупателей бизнеса у лиц из «недружественных» государств.

Требования к установлению ключевых показателей (KPI) были впервые установлены Минфином 30.12.2022г.

Протоколом № 171/5 от 07.07.2023г. установлены критерии, по которым будут оцениваться новые собственники бизнеса, приобретаемого у лиц из «недружественных» государств:

сохранение технологического потенциала и основного вида экономической деятельности такого хозяйственного общества,

сохранение рабочих мест и исполнение обязательств по договорам, заключенным им с другими юридическими лицами.

До получения одобрения на совершение сделки с лицом из «недружественного» государства у потенциального покупателя уже должен быть согласованный план развития приобретаемого актива. Ходатайство курирующего ФОИВа о выдаче согласия на совершение сделки будет считаться таким согласованием. У нового собственника бизнеса появляется обязательная обязанность отчитывать перед курирующим ФОИВом (например, перед Минпромторгом, Минтрансом, Минстроем и др.).

Форма документа Решением № 171/5 от 07.07.2023г., которым покупатель будет доказывать Минфину, что он будет эффективным собственником и установленные ключевые показатели будут им достигнуты, не утверждена. Примерные формы таких документов предлагаются отраслевыми департаментами курирующих ФОИВов самостоятельно.

5) Условия обратного выкупа должны предусматривать для «временного» собственника наличие экономической выгоды. Срок действия разрешения на сделку, условиями которой предусмотрен опцион — 2 (два) года.

Сделка по обратному выкупу доли иностранным акционером должна быть рыночной для «временного» участника. Обратная продажа лицу из «недружественного» государства только за 100% от стоимости бизнеса.

Если сделка по обратному выкупу будет совершен за пределами двухлетнего срока, то на нее потребуется получение нового разрешения.

6) Перечисление денежных средств при совершении сделки с иностранным акционером из «недружественного» государства

Перечисление денежных средств при совершении сделок (операций) лицам из «недружественных» государств возможно «тремя» способами:

на счета типа «С»;

на обычный счет в российской кредитной организации без последующего их вывода за пределы РФ;

на счет в иностранной кредитной организации.

При совершении сделок с лицами из «недружественных» государств перечисление денежных средств в пользу таких лиц без открытия счета типа «С» допускается только в пределах российской юрисдикции (без последующего вывода денежных средств из нее). Если условия сделки с таким лицом предполагают рассрочку по выплате выкупной цены, то получателю разрешения на такою сделку может быть дано согласие на перевод в иностранную кредитную организацию, однако на практике такие согласия (с переводом денежных средств в иностранную юрисдикцию) даются Минфином очень редко.

Перечисление на счет типа «С» означает, что продавец лишен возможности хоть что-то вывести из России. Денежные средства на данном счете могут расходоваться только на ограниченный перечень операций.

7) Наличие у заявителя иных предусмотренных законодательством РФ разрешений, необходимых для осуществления сделки, информация о которых представлена заявителем.

Например, если сделка требует согласия ФАС, то без наличия разрешения на сделку Минфином дано не будет.

На какие сделки и действия с долями в ООО будет необходимо получать разрешение подкомиссии

На данные сделки и действия с долями в ООО, если в этих ООО участвуют лица из «недружественных» государств, будет необходимо получать разрешение подкомиссии:

Купля-продажа доли в ООО (или иная сделка, подразумевающая переход прав на долю) (с опционом или без него значения не имеет);

Действия, связанные с перераспределением доли лица из «недружественного» государства в уставном капитале ООО при реорганизации этого ООО (например, присоединение ООО с таким участником к другому хозяйственному обществу, выход такого участника из ООО)

Залог долей;

Передача доли в ООО в доверительное управление.

Подробные разъяснения о том, что для целей применения Указа № 618 в понимании Минфина относится к сделкам (операциям) по сделкам с долями в ООО, на осуществление (исполнение) которых необходимо получать разрешение подкомиссии, можно найти в п. 10 Письма Минфина от 13.10.2022 года № 05-06-14РМ/99138

Какие требования законодательства должны выполнить продавец и покупатель, если доля в ООО принадлежат иностранному юридическому лицу, бенефициаром которого является российское юридическое или физическое лицо либо лицо, являющееся резидентом «дружественного» государства

Указ Президента РФ от № 79 от 28.02.2022г., которым была введена новая классификация государств по критерию дружественности по отношении к РФ и ее гражданам, не дает нам легального определения, что же такое «дружественное» государство. Однако, если следовать логике толкования данного Указа, то под дружественным государством необходимо понимать такое государство, которое не совершает в отношении РФ и ее граждан недружественные действия.

Согласно п.12 Указа Президента РФ № 95 от 05.03.2022г., «в целях применения Указа Президента РФ от 01.03.2022г. № 81 лицами иностранных государств, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, названными в пп. «а» п. 1 этого Указа, не признаются лица, отвечающие одновременно следующим требованиям:

они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» настоящего пункта, налоговым органам РФ в соответствии с требованиями законодательства РФ».

В соответствии с п.4 Указа Президента РФ № 254 от 04.05.2022г., «в целях применения пп. «а» п. 1 Указа Президента РФ от 01.03.2022 г. № 81 и Указа Президента РФ от 05.03.2022 г. № 95, иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, не признаются:

лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.;

лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022 г.».

Из приведенных выше норм Указов Президента РФ № 95 от 05.03.2022г. и №254 от 04.05.2022г. следует, если уставом ООО, бенефициарным владельцем которого является российское юридическое или физическое лицом либо лицо из «дружественной» юрисдикции, предусмотрено наличие преимущественного права на приобретение доли, то стороны сделки должны следовать только требованиям Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Благодарю за то, что дочитали до конца!

Антон Свирякин, Бизнес-консультант, Управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».