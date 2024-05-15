Как исключить «недружественного» участника из ООО

Можно ли исключить недружественного участника из ООО без его согласия? Какие базовые требования предъявляются к участникам ООО для обращения в суд с соответствующим заявлением?

На любые действия с долями в российских организациях, принадлежащими лицам, являющимся резидентами недружественных государств, требуется получение разрешения подкомиссии, однако есть одно исключение, когда разрешения на операцию получать не надо:

Согласно п. 9 Письма Минфина от 13 октября 2022 года № 05-06-14РМ/99138, в целях применения Указа № 618 получение разрешения Правительственной комиссии на осуществление (исполнение) сделок (операций), определенных в пункте 1 Указа № 618, не требуется для сделок (операций), совершаемых помимо воли лица в рамках исполнения судебного решения, вступившего в законную силу.

Участники общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность общества или существенно ее затрудняет (ст. 10 Закона об ООО).

Таким образом, с учетом действующего санкционного регулирования и положений Закона об ООО, у российского (дружественного) участника имеется возможность для исключения недружественного участника этого ООО в принудительном порядке по решению суда без получения согласия подкомиссии.

После исключения из ООО в судебном порядке у выбывшего участника появится право требования о выплате обществом действительной стоимости его доли. На данную выплату потребуется получать разрешение подкомиссии (Указ Президента РФ № 95). Выплата доли выбывшему недружественному участнику, с высокой долей вероятности (99%), будет осуществляться на счет типа С.

Выбывший недружественный участник ООО может отказаться от выплаты ему действительной стоимости доли (ну или просто не востребовать стоимость доли, которая ему причитается). Вопрос только в налоговых последствиях для ООО.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR