Налоговые перспективы на 2025 год. Прогрессивная шкала НДФЛ

Какими будут налоговые ставки НДФЛ в 2025 году и можно ли этот налог оптимизировать.

Все СМИ уже написали про новую прогрессивную шкалу налогообложения НДФЛ. Как мы понимаем, если Минфин что-то анонсировал, то так оно и будет и можно взять предлагаемые ставки за абсолют.

Теперь шакала налогообложения доходов граждан в 2025 году будет выглядеть следующим способом:

для доходов от 2,4 до 5 млн рублей — 15%;

для доходов от 5 до 20 млн рублей — 18%;

для доходов от 20 до 50 млн рублей — 20%;

для доходов свыше 50 млн рублей — 22%.

Расчет прогрессии будет осуществляться по тому же принципу, как это было сделано, для введенного в 2020 году, 15-типроцентного НДФЛ. То есть, будет также, как и сейчас, повышенная ставка будут применяться только к сумме превышения его дохода над заданными пределами.

Теперь это наша новая Таблица «налогового» умножения на обозримую перспективу.

И вот, из информации в СМИ можно увидеть, что появляются способы возможной экономии на данном НДФЛ. То ли намеренно, то ли специально, но Минфин оставил возможность оптимизировать налогообложение НДФЛ. Ставки налогообложения дивидендного дохода не меняются и будут рассчитываться по ставке 13-15%% без дальнейшей прогрессии.

С учетом того, что дивиденды не облагаются страховыми взносами на пенсионное, медицинское страхование (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, Письмо Минфина России от 26.07.2022 № 03-15-05/71804), то для бизнеса данный способ оптимизации через дивидендные выплаты в обозримом будущем может показаться интересным.

Ну а еще немного позже мы увидим несколько показательных кейсов (положительной и отрицательной судебной практики) привлечения любителей оптимизации к налоговой ответственности. Чтобы не забывать, что попасть в число аутсайдеров налогового правоприменения очень легко, нужно помнить, что у всего должна быть правильная деловая цель.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR