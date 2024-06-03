Как привлеченное к «субсидиарке» лицо может снизить размер своей ответственности

Как контролирующее должника лицо, которое было привлечено к субсидиарной ответственности, может повлиять на размер своей ответственности по обязательствам перед кредиторами должника.

Итогом любой предпринимательской деятельности может стать наступление банкротства и привлечение к субсидиарной ответственности («субсидиарка»). В наше время, крылатое выражение, что банкротство — это, когда деньги перекладываются из пиджака в брюки, а пиджак достается кредитору, уже не работает.

Концепция ограниченной ответственности успешно похоронена под значительным слоем многочисленной банкротно-правовой практики.

Однако, если раньше шансы у привлеченного на снижение размера вменяемой субсидиарки были равны нулю, то сейчас в законодательстве имеется правовой алгоритм, дающий привлекаемому к субсидиарке лицу возможность оспаривать судебные акты по требованиям кредиторов этого должника.

Какие действия может предпринять лицо, привлеченное к субсидиарной ответственности, чтобы снизить ее размер

1. Заявить мотивированное ходатайство для вступления в дело в качестве самостоятельного участника.

Подача, лицом, привлеченным к «субсидиарке», ходатайства о привлечении к участию в деле о банкротстве не является его признанием вины в совершении действий и (или) бездействий, влекущих привлечение его к ответственности.

2. Получить по итогам рассмотрения этого ходатайства (заявления) определение суда о привлечении контролирующего лица к участию в рассмотрении дела о банкротстве.

Данное определение дает возможность лицу, привлеченному к «субсидиарке», пользоваться максимально возможным объемом процессуальных прав, которые предоставлены другим независимым конкурсным кредиторам должника кредиторов.

«С момента вынесения вышеназванного определения у контролирующего лица появляется право участвовать в деле о банкротстве при рассмотрении вопросов, решение которых может повлиять на привлечение его к ответственности, а также на размер такой ответственности». Говоря простыми словами, у привлеченного к субсидиарке лица появляется право на оспаривание требований кредиторов в РТК должника («право на оспаривание»).

Важно помнить, что суд может отказать в удовлетворении названного ходатайства, если лицо до подачи заявления о привлечении его к ответственности уже участвовало (либо имело возможность участвовать) в деле о банкротстве, например как руководитель или учредитель должника.

Кроме того, законодателем предусмотрена возможность оспаривания названного определения суда, так как этому лицу даются права равные правам других независимых конкурсных кредиторов.

3. Начать оспаривать судебные акты о включении в РТК должника требований отдельных кредиторов и все незаконные действия конкурсного управляющего, из-за которых размер субсидиарной ответственности («субсидиарки») оказался выше, чем должен был быть на самом деле.

Как мы понимаем, использование данного правового сценария лицом, привлеченным к «субсидиарке», желательно только при условии, когда банкротство должника стало следствием объективных экономических обстоятельств, а не умысла этого лица на причинение ущерба должнику и его кредиторам.

Антон Свирякин, Практикующий юрист, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR.