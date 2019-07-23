Влияет ли наличие у гражданина РФ статуса ИП на его налоговое и валютное резидентство

Как наличие у гражданина РФ статуса ИП влияет на его налоговое и валютное резидентство.

Статус налогового резидента определяется сроком пребывания физического лица на территории РФ, а не его гражданством (п. 2 ст. 207 НК РФ). В то же время, в соответствии с пп. а) п. 6 ст. 1 Закона о валютном регулировании, "валютными резидентами" признаются физические лица, являющиеся гражданами РФ.

Понятия "налоговый резидент" и "валютный резидент" не пересекаются.

Налоговые нерезиденты не платят налоги в РФ по доходам от иностранных источников (ст. 209 НК РФ). Однако гражданин РФ, не являющийся налоговым резидентом, но зарегистрированный как ИП на УСН или ПСН, продолжает исчислять и уплачивать налог в порядке, предусмотренном главами 26.2 и 26.5 НК РФ. Применение УСН не зависит от наличия или отсутствия статуса налогового резидента РФ (Письма Минфина России № 03-11-12/50675 от 25.11.2013г. и № 03-11-11/22925 от 24.03.2020г.).

Гражданин РФ, утративший статус налогового резидента РФ может оставаться лицом, может оставаться лицом, зарегистрированным на территории РФ в качестве ИП и имеет право использовать, как ПСН, так и УСН или НПД.

Кроме того, такой гражданин может быть зарегистрированным и в качестве плательщика «налога на профессиональный доход» (самозанятого) (4 и/или 6%%) не зависимо от того, есть ли у него статус налогового резидента РФ или нет (ст.5 № 422-ФЗ, Письмо Минфина России от 20.01.2020г. № 03-11-11/2644).

Наличие у гражданина РФ, который утратил статус налогового резидента, статуса ИП не влияет на его налоговое и валютное резидентство. Доходы, полученные таким гражданином в иностранной юрисдикции, подлежат налогообложению в данной юрисдикции, а доходы полученные от источников в РФ обложению в РФ.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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