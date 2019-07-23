Ответственность за нарушение порядка расчетов наличными денежными средствами в 2025 году

Напомним, что в 2024 году лимит расчетов наличными денежными средствами между юридическими лицами, а также между юрлицами и ИП и между ИП и ИП ограничен 100 тыс руб. в рамках одного договора (пункт 4 Указания ЦБ РФ от 09.12.2019 № 5348-У).

Вид гражданского договора, который заключен между субъектами правоотношений, значения не имеет. Это может быть, и подряд, и поставка, и услуги, и займ, и любой другой вид отношений, регулируемый Гражданским кодексом РФ. Все компенсируемые расходы и полученные материальные преимущества одной стороной договора от другой стороны договора (платежи, штрафы, пени (неустойки), НДС и т.д.) должны быть суммированы и учтены при расчете допустимости подобной операции.

Если, например, с учетом неустойки, размер расчетов по договору превысит 100 тыс руб., то с превышения этой суммы все расчеты должны происходить только в безналичной форме. Если наличная денежная операция совершается в иностранной валюте, то лимит рассчитывается с учетом курса ЦБ на дату расчетов по договору.

Некоторые предприниматели иногда идут обходным путем и разбивают оплату конкретному лицу несколькими платежами на основании нескольких формально-отдельных договоров.

Данная манипуляция дает таким предпринимателям возможность единовременно получить крупную сумму наличных денежных средств. Формально правило не нарушены, а по факту злоупотребление правом со стороны плательщика.

В таких ситуациях, при проведении налоговиками налоговых проверок такие разовые сделки уже давно переквалифицируются в единые.

За нарушение порядка расчетов, нарушившее лицо может быть привлечено к административной ответственности (ч 1 ст 15.1 КоАП РФ).

Штраф за нарушение порядка расчетов наличными денежными средствами для ИП и руководителей юрлиц будет составлять от 4 тыс руб. до 5 тыс руб., юрлицам придется заплатить 40 тыс руб. до 50 тыс руб.

Срок давности для привлечения к ответственности по ч.1 ст.15.1 КоАП РФ составляет 60 дней (Определение СКЭС Верховного Суда РФ по делу № А47-12975/2021). В случае нарушения ограничения обе стороны сделки (плательщик и получатель) могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 15.1 КоАП РФ.

Судебная практика по привлечению предпринимателей к ответственности на основании ч.1 ст.15.1 КоАП РФ складывается по-разному.

В основном, предпринимателям чаще удается отбиться от претензий налоговиков значительных при процессуальных нарушениях с их стороны (дела №№ А83-16680/2021 и А60-24643/2021). Если налоговики делают все правильно, то чаще всего предприниматели привлекаются к ответственности (дела №№ А32-52715/2021 и А40-90395/2020).

В любом случае, если предприниматель понимает, что налоговый орган может усмотреть в его действиях нарушения, то лучше заранее подготовить подробное обоснование для подобных расчетов.

Антон Свирякин, Юридический советник, Руководитель проектов по налогам, корпоративному управлению и GR

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