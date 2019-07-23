Может ли организация вернуть чрезмерно завышенную комиссию банка при переводе в пользу физического лица

Вернуть непомерно высокую комиссию за перевод в пользу физлица, как показывает практика, реально. Взыскать грабительскую комиссию с банка можно как неосновательное обогащение, плюсом насчитав на него проценты за пользование денежными средствами.

Вероятность того, что банк захочет добровольно вернуть свои «честно заработанные» крайне минимальная, поэтому можно смело готовиться к тому, что придется идти в суд.

Как было уже указано выше, на то у Верховного Суда РФ есть три кейса, где подробно расписана правовая алгоритмика, необходимая для разрешения подобной ситуации – Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 22.11.2023г. № 310-ЭС23-14161 по делу № А14-2462/2022, Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 15.01.2024г. № 305-ЭС23-14641 по делу № А40-140405/2020, Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 24.01.2025 № 305-ЭС24-17374 по делу № А40-194809/2023.

Да, да, мы знаем, что у нас не прецедентное право, но принцип единообразия судебной практики никто не отменял. Наоборот, три приведенных выше судебных дела, рассмотренных СКЭС Верховного Суда РФ тому подтверждение.

1) Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 22.11.2023г. № 310-ЭС23-14161 по делу № А14-2462/2022

ООО «Инвестком» обратился к ПАО Банк ВТБ с иском о взыскании 1 330 000 руб. неосновательного обогащения в виде незаконно удержанной комиссии за перевод денежных средств в пользу физического лица и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 19 931 руб., посчитав эту комиссию необоснованной и обременительной.

На первом круге рассмотрения иска суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отклонили требования истца, однако Верховный Суд РФ отменил все эти решения и направил дело на новое рассмотрение, указав, что банком нарушены принципы добросовестности и разумности при установлении завышенной комиссии. Данная завышенная комиссия банка стала препятствием для осуществления истцом экономически обоснованных операций.

После возвращения дела на новое рассмотрение суды первой, апелляционной и кассационной инстанции были уже не так антагонистичны к доводам истца и в итоге истец взыскал с банка чрезмерно завышенную комиссию.

2) Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 15.01.2024г. № 305-ЭС23-14641 по делу № А40-140405/2020

Конкурсный управляющий ЗАО «Вашъ финансовый попечитель» (Должник) обратился в суд с требованием признать недействительной комиссию АО «Альфа-Банк» в размере 1 026 787,55 руб. за перевод денежных средств кредитору-физическому лицу.

На первом круге рассмотрения заявления суды первой, апелляционной и кассационной инстанции отклонили требования истца, однако Верховный Суд РФ отменил все эти решения и направил дело на новое рассмотрение, указав, что банком не были представлены доказательства обоснованности существенной разницы в комиссиях для физических и юридических лиц, а также то, банком нарушены принципы добросовестности и разумности при установлении завышенной комиссии.

Дальше, ожидаемо, первая инстанция удовлетворила заявление конкурсного управляющего и комиссия была возвращена Должнику.

3) Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 24.01.2025г. № 305-ЭС24-17374 по делу № А40-194809/2023

ООО «Управление имуществом» обратилось к АО «ЛОКО-Банк» с иском о взыскании 691 495,82 руб. неосновательного обогащения в виде незаконно удержанной комиссии и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 47 732,15 руб., штрафа в размере 50 000 руб. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 3 451,36 руб.

На первом круге рассмотрения иска суды первой, апелляционной и кассационной инстанции удовлетворили только требования истца о взыскании штрафа и процентов на него, но отказали во взыскании комиссии, посчитав ее согласованной сторонами в договоре, однако Верховный Суд РФ отменил все эти решения части отказа во взыскании комиссии и направил дело на новое рассмотрение, указав, что банк не вправе устанавливать комиссии, препятствующие совершению клиентами экономически обоснованных операций, без должного обоснования. Условия банка о комиссиях в зависимости от получателя платежа является явно обременительным для плательщика.

Будем, надеяться, что на втором круге рассмотрения спора суды первой и последующих инстанций пойдут путем сохранения единообразия правоприменения.

Все три вышеприведенных кейса Верховного Суда РФ объединяет несоответствие размера комиссионного вознаграждения, взимаемого при осуществлении аналогичных операций по переводу денежных средств с банковских счетов этих лиц при иных условиях.

Во втором случае не было речи о неосновательном обогащении, а было признание списания чрезмерной комиссии недействительным, так как данная ситуация была отягощена банкротством. Однако выбранный способ защиты права не влияет на его суть, а именно на необходимость единообразного правоприменения в рамках, сложившихся между сторонами спора правоотношений, возникших из ст.ст. 10, 845 ГК РФ, ст. 29 Закона о банках и банковской деятельности и др.