Почему самовольная материальная мотивация генеральным директором самого себя без согласия собственников компании недопустима

Может ли генеральный директор компании выдать премию себе самому
Генеральный директор (директор) компании - это ее единоличный исполнительный орган (ЕИО), который назначается решением общего собранием участников (акционеров) (ОСУ(А)) компании (ст. 40 Закона об ООО и ст. 69 Закона об АО). В соответствии со ст. 275 ТК РФ, между ЕИО компании и ее собственниками в лице председателя ОСУ(А) этой компании, должен быть заключен трудовой договор, в котором детально прописываются условиях трудовых отношений с нанимаемым на должность ЕИО лицом.
Из указанного выше следует, что премирование осуществляется на основании положений трудового договора. Если в трудовом договоре у ЕИО компании отсутствуют условия о премировании, то бонусы за успешное выполнение им (директором) своей трудовой функции определяются внутренним нормативным документов организации - Положением о премировании, с которым руководитель организации должен быть ознакомлен под роспись.
Вопрос о мотивационной составляющей (фиксированном доходе и премировании) отношений ЕИО с обществом - это компетенция собственников компании. Данная компетенция реализуется собственниками напрямую через участие в ОСУ(А) (пп.8 п.1 ст. 33 Закона об ООО и пп.пп. 10.1, 11.1, и 19 п.1 ст. 48 Закона об АО) или делегируется Совету Директоров (СД) (пп.18 п.1 ст.65 Закона об АО).
Практика привлечения неразумных директоров к ответственности не нова, серых зон, которые можно использовать для получения обогащения в обход требований корпоративного законодательства, почти, не осталось. Самопремирование не исключение, так как = вывод активов и причинение ущерба обществу, а посему за это с директора можно взыскать убытки. Понимание сего дает возможность предвидеть наступление негативного имущественного риска в будущем - попадание на убытки.
Как показывает опыт, единственная серая зона - нежелание пострадавших собственников бизнеса оплачивать услуги юристов, ибо на них тоже влияет инфляция, но, речь не об этом. Хотя, это тоже важно, особенно, когда у вас дорогой и высоколиквидный, которым вертят, как хотят, ваши партнеры или наемный директор, то надо быть готовым, что корпоративная война - это ресурсозатратно (долго и дорого).
Как складывается судебная практика в спорах с директорами при выплате премий и вознаграждений
Из года в год одно и тоже, судебная практика, что день сурка, где все однообразно, а посему может показаться, что это скучно. Не скучно, ибо периодически встречаются дела с довольно-таки интересными деталями.
Судебная практика дает однозначный ответ, при отсутствии волеизъявления участников компании ЕИО не вправе определять условия и размер выплаты себе вознаграждения за исполнение собственных обязанностей.
Самостоятельное увеличение ЕИО компании размера своего вознаграждения или издание приказа о собственном премировании без согласия (одобрения) вышестоящего органа управления в компании является основание для привлечения его к имущественной ответственности, на основании п.1 ст. 53.1 ГК, так как подобное поведение само по себе нарушает интересы компании (ее собственников), не отвечая критерию (требованию) добросовестного ведения дел компании (Дела №№ А40-121758/2021, А32-46837/2020, А43-32740/2021 и А40-185963/2022).
В практике есть и ситуации, когда премия поставлена в зависимость от чистой прибыли компании за какой-либо период. Тогда, в данном случае, независимо от того, какая структура органов управления закреплена в уставе компании, премию для ЕИО утверждает только ОСУ(А) (Дело № А79-10643/2014).
2025 год не стал исключением, СКЭС Верховного Суда РФ в своем Определении № 301-ЭС25-162 от 03.03.2025г. по делу № А43-32740/2021 ЗАФИКСИРОВАЛА вышеприведенный постулат про недопустимость произвольного самопремирования и его последствия ПОВТОРНО.
Верховный Суд РФ, хоть и не стал вдаваться в толковательные детали, так как это сделали низовые суды, но этим и интересен данный кейс, что в многолетнем споре наконец-то поставлена правильная правоприменительная точка. Хотя наше право не прецедентное, но данный кейс можно назвать таковым, ибо в нем очень много ценного подтекста и деталей.
Сначала директор в суде общей юрисдикции попытался взыскать недоплаченные ему компенсации при его увольнении. Данные компенсации включали необоснованно выплаченные суммы вознаграждений без согласия собственников компании. Суды общей юрисдикции исключили суммы материальной мотивации полученной директором в обход компетенции собственников компании из итогового размера того, что причиталось уволенному директору.
Дело № А43-32740/2021 стало органичным продолжением гражданского спора, описанного выше и материализовалось в требование собственника компании о взыскании конкретных убытков в виде суммы необоснованных выплат и удержанного с этих выплат НДФЛ и социальных взносов.
Из всего этого правильный вывод один - если премирование генеральным директором самого себя производилось самовольно (без одобрения ОСУ), то, однозначно, суммы произвольных выплат (с НДФЛ и взносами в социальный фонд) - это убытки для общества, которые можно с такого директора взыскать.
Как правильно оформить выдачу премии директору компании, чтобы не пришлось ее возвращать
Исходя из положений действующего законодательства об ООО и АО, мы видим, что без санкции собственников компании, если это не предусмотрено условиями трудового договора ЕИО с компаний или ее внутренними нормативными документами, выплата ЕИО премии самому себе может повлечь для него неблагоприятные последствия.
Как указано выше, выплата премии ЕИО допускается только после принятия собственниками или СД компании соответствующего решения.
Что делать, если директор компании, являющийся ее единственным участником (акционером), хочет выплатить себе премию
Порядок действий ЕИО компании, если он одновременно является ее единственным собственников, аналогичен тому, как происходит выплата премии, когда он нанят другими собственниками компании. В данном случае, ЕИО, уже как участнику (акционеру) компании, также необходимо оформить соответствующее корпоративное решение, а уже потом издать приказ о выплате премии. Приказ подписывается ЕИО.
Данное требование вытекает из существа статуса ЕИО компании. В любом случае, для компании ЕИО - это наемный работник, отношения с которым находятся в зависимости от воли ее собственников, поэтому и оформление выплаты бонусов также находится в зависимости от их воли. Это вытекает из положений регулирующих законов (ст. 40 Закона об ООО и ст. 69 Закона об АО).
Таким образом, вопрос о премировании ЕИО компании, который является ее единственным собственником, также относится к полномочиям ОСУ(А).
Антон Свирякин, Юрист, Налоговый консультант, Эксперт по контрсанкциям, Автор телеграм-канала «Дневник бизнес-консультанта»
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