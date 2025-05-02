Почему самовольная материальная мотивация генеральным директором самого себя без согласия собственников компании недопустима

Как складывается судебная практика в спорах с директорами при выплате премий и вознаграждений

Из года в год одно и тоже, судебная практика, что день сурка, где все однообразно, а посему может показаться, что это скучно. Не скучно, ибо периодически встречаются дела с довольно-таки интересными деталями.

Судебная практика дает однозначный ответ, при отсутствии волеизъявления участников компании ЕИО не вправе определять условия и размер выплаты себе вознаграждения за исполнение собственных обязанностей.

Самостоятельное увеличение ЕИО компании размера своего вознаграждения или издание приказа о собственном премировании без согласия (одобрения) вышестоящего органа управления в компании является основание для привлечения его к имущественной ответственности, на основании п.1 ст. 53.1 ГК, так как подобное поведение само по себе нарушает интересы компании (ее собственников), не отвечая критерию (требованию) добросовестного ведения дел компании (Дела №№ А40-121758/2021, А32-46837/2020, А43-32740/2021 и А40-185963/2022).

В практике есть и ситуации, когда премия поставлена в зависимость от чистой прибыли компании за какой-либо период. Тогда, в данном случае, независимо от того, какая структура органов управления закреплена в уставе компании, премию для ЕИО утверждает только ОСУ(А) (Дело № А79-10643/2014).

2025 год не стал исключением, СКЭС Верховного Суда РФ в своем Определении № 301-ЭС25-162 от 03.03.2025г. по делу № А43-32740/2021 ЗАФИКСИРОВАЛА вышеприведенный постулат про недопустимость произвольного самопремирования и его последствия ПОВТОРНО.

Верховный Суд РФ, хоть и не стал вдаваться в толковательные детали, так как это сделали низовые суды, но этим и интересен данный кейс, что в многолетнем споре наконец-то поставлена правильная правоприменительная точка. Хотя наше право не прецедентное, но данный кейс можно назвать таковым, ибо в нем очень много ценного подтекста и деталей.

Сначала директор в суде общей юрисдикции попытался взыскать недоплаченные ему компенсации при его увольнении. Данные компенсации включали необоснованно выплаченные суммы вознаграждений без согласия собственников компании. Суды общей юрисдикции исключили суммы материальной мотивации полученной директором в обход компетенции собственников компании из итогового размера того, что причиталось уволенному директору.

Дело № А43-32740/2021 стало органичным продолжением гражданского спора, описанного выше и материализовалось в требование собственника компании о взыскании конкретных убытков в виде суммы необоснованных выплат и удержанного с этих выплат НДФЛ и социальных взносов.

Из всего этого правильный вывод один - если премирование генеральным директором самого себя производилось самовольно (без одобрения ОСУ), то, однозначно, суммы произвольных выплат (с НДФЛ и взносами в социальный фонд) - это убытки для общества, которые можно с такого директора взыскать.