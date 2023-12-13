СКЭС Верховного Суда РФ пересматривает спор о банковских комиссиях

вои выводы по результатам рассмотрения спора СКЭС Верховного Суда РФ изложила в определении от 22.11.2023 № 310-ЭС23-14161 по делу № А14-2462/2022.
Фабула дела: между обществом и банком был заключен договор банковского счета, по условиям которого банк обязался принимать и зачислять поступающие на счет денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, соответствующих действующему законодательству.
За услуги по открытию, обслуживанию счета и совершению операций с денежными средствами банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, действующими в банке. Размер вознаграждений может в одностороннем порядке пересматриваться банком. Банк уведомляет клиента о таких изменениях путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах банка не позднее, чем за 10 рабочих дней до их введения. На основании договора клиент предоставил банку право осуществлять списание денежных средств со счета клиента в безакцептном порядке при взимании сумм, причитающихся банку от клиента.
Во исполнение заключенного между обществом и физическим лицом договора процентного займа общество направило в банк платежное поручение на перечисление на счет физического лица денежных средств в размере 13 300 000 руб.
На момент осуществления банковской операции была установлена комиссия за услугу по перечислению денежных средств со счета клиента на счета физических лиц, ведущиеся в других банках на территории РФ, в размере 10 % от перечисляемой суммы.
Не согласившись с размером комиссии, удержанной банком, и считая установленный размер комиссии чрезмерным и обременительным, общество обратилось в банк с претензией, в которой выразило требование о возврате неосновательного обогащения в размере 1 330 000 руб. с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами.
Ввиду отказа банка в удовлетворении претензии, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.
Суды трех инстанций, признавая необоснованными заявленные требования, исходили из того, что условия об одностороннем изменении банком правил и тарифов согласованы сторонами при заключении договора, что не противоречит закону. При этом истцом не представлено доказательств того, что заключение договора на предоставление комплексного обслуживания в банке было вынужденным. Истец также не выразил отказ от условий договора до совершения спорной операции не представил претензии/возражения касательно тарифов банка.
Как отмечено судами, действующие на момент совершения оспариваемых операций тарифы банка в части размера комиссии за операцию по перечислению денежных средств на счета физических лиц, открытые в банке, размещены согласованным в договоре способом (сведения о тарифах размещены на сайте банка в сети Интернет и во всех операционных залах банка по месту открытия счета). При несогласии истца с новым размером тарифов последний был вправе расторгнуть договор задолго до совершения операции по переводу, либо воспользоваться альтернативной возможностью совершения операции по переводу денежных средств на счет физического лица, со своего счета, открытого в другом банке.
Кроме того, судами принято во внимание, что размер оспариваемой истцом суммы удержанной комиссии сопоставим с вознаграждением за аналогичную операцию, взимаемым иными кредитными учреждениями региона. В себестоимость услуги по проведению платежей в пользу физических лиц учтены, в числе прочего, фонд оплаты труда, административно-хозяйственные расходы и иные расходы банка.
СКЭС Верховного Суда РФ, в свою очередь, обратила внимание на следующее:
содержанием договора банковского счета является, с одной стороны, обязанность банка по принятию и зачислению на счет клиента адресованных ему платежей, а также выполнение поручений клиента по переводам и выдаче наличных денежных средств. С другой стороны, клиент обязан уплатить банку установленное договором вознаграждение за расчетно-кассовое обслуживание;
включение в договор банковского счета условия об одностороннем изменении кредитной организацией условий договора, касающихся взимания платы (комиссионного вознаграждения) за совершение операций по счету, открытому субъекту предпринимательской деятельности не противоречит закону, так как в нормативных актах, регулирующих отношения банка и клиента - юридического лица, отсутствует явно выраженный запрет таких договоренностей. Такой запрет не следует из существа отношений между банком и клиентом. Следовательно, условие о праве банка в одностороннем порядке изменять условия вознаграждения за расчетно-кассовое обслуживание не может быть квалифицировано как условие, нарушающее законодательный запрет;
кроме того, для банковской деятельности характерно обслуживание кредитными организациями значительного числа клиентов, имеющих потребность в совершении типовых операций. Этим предопределяется широкое применение стандартизированных типовых форм договоров, регулирующих отношения банка и клиента, что позволяет сторонам избежать финансовых и временных издержек, связанных с необходимостью согласования договорных условий. Одностороннее установление кредитной организацией комиссионного вознаграждения, при разумном осуществлении данного права, в свою очередь, позволяет обеспечить применение единых тарифов для всех клиентов с учетом изменения имущественного положения банка и экономических условий ведения его деятельности, а также оперативную адаптацию этих тарифов под изменяющиеся внешние экономические факторы;
соответственно, условие договора, предоставляющее банку право в одностороннем порядке вводить комиссионное вознаграждение по операциям и определять его размер (тариф), даже если оно включено в стандартную форму договора, разработанную банком, само по себе не может рассматриваться в качестве несправедливого договорного условия, которое хотя и не противоречит закону и иным правовым актам, но лишает эту сторону прав, обычно предоставляемых по договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно обременительные условия;
однако это не означает, что у судов отсутствует возможность контролировать соблюдение стороной, которая закрепила за собой право в одностороннем порядке изменять условия договора, принципа добросовестности. Применительно к предпринимательским отношениям, если в договоре предусмотрено право одной из сторон в одностороннем порядке изменять условия договора и оно было реализовано стороной, то экономическое обоснование решения об одностороннем изменении условий договора имеет юридическое значение;
вводя комиссионное вознаграждение за совершение той или иной операции по счету и определяя его размер в одностороннем порядке, кредитная организация, действуя разумно и добросовестно по отношению к своим клиентам, не должна подрывать ожидания клиентов, размещающих денежные средства на счете, и позволяющих кредитной организации извлекать выгоду из имеющихся на счете средств, в сохранении у них возможности беспрепятственного распоряжения своим имуществом, в том числе путем совершения законных операций по перечислению денежных средств другим лицам;
при осуществлении предусмотренного договором права на изменение в одностороннем порядке условий, касающихся комиссионного вознаграждения по операциям, кредитная организация не должна вводить комиссионное вознаграждение, которое в силу значительности своего размера начинает препятствовать совершению клиентами банка экономически обоснованных операций по счетам, то есть приобретает заградительный характер;
при рассмотрении настоящего дела судами установлено, что при заключении с клиентом - обществом договора банковского счета в 2009 г. кредитная организация не применяла специальное повышенное комиссионное вознаграждение за перечисление денежных средств третьим лицам. Указанное комиссионное вознаграждение было установлено банком после открытия счета общества и, таким образом, условия ведения счета клиента были изменены банком в одностороннем порядке. Именно это действие, равно как и последующая реализация измененного условия, подлежат судебной оценке;
имея намерение перечислить денежные средства контрагенту в размере 13 300 000 руб., общество столкнулось с необходимостью уплатить кредитной организации в качестве комиссионного вознаграждения 1 330 000 руб., что сопоставимо с годовым доходом, который, исходя из ключевой ставки Банка России, мог быть получен клиентом банка от использования указанной суммы денежных средств в собственном обороте. При этом, с учетом установленных банком тарифов, в случае перечисления той же суммы денежных средств на счет, открытый юридическому лицу, комиссионное вознаграждение за совершение операции составило бы 6 руб. (если счет получателя открыт в том же банке) или 35 рублей (если счет получателя открыт в другом банке);
таким образом, установленная банком комиссия за перевод денежных средств на счета физических лиц, в отличие от комиссий, применяемых к перечислению денежных средств в пользу юридических лиц, имеет очевидные признаки введенного в одностороннем порядке заградительного тарифа, препятствующего совершению законной банковской операции клиентом в ситуации, когда контрагентом клиента выступает физическое лицо;
однако доводы ответчика о несоблюдении банком требований разумности и добросовестности при установлении в одностороннем порядке спорного тарифа не получили надлежащей оценки в состоявшихся по делу судебных актах;
содержанием настоящего спора является не установление цены банковской услуги в судебном порядке и не проверка соответствия действий кредитных организаций, работающих на одном рынке, требованиям антимонопольного законодательства, а оценка поведения банка с точки зрения соблюдения им пределов осуществления гражданских прав - проверка правомерности одностороннего изменения условий договора о расчетно-кредитном обслуживании и последующего взимания кредитной организацией комиссионного вознаграждения в размере, препятствующем реализации клиентом банка своего права распоряжаться денежными средствами по собственному усмотрению, что затрагивает существо обязательств банка по договору банковского счета;
принимая во внимание изложенное, суды безосновательно согласились с объяснениями банка, данными в отношении применения аналогичных комиссий иными кредитными учреждениями региона и включения в себестоимость услуги по проведению платежей в пользу физических лиц различных расходов банка, поскольку эти обстоятельства не являются юридически значимыми для настоящего спора.
Судебная коллегия сочла, что оспариваемые судебные акты арбитражных судов трех инстанций подлежат отмене как принятые при существенном нарушении норм материального и процессуального права, а дело - подлежит направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Комментарии