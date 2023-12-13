СКЭС Верховного Суда РФ пересматривает спор о банковских комиссиях

вои выводы по результатам рассмотрения спора СКЭС Верховного Суда РФ изложила в определении от 22.11.2023 № 310-ЭС23-14161 по делу № А14-2462/2022.

Фабула дела: между обществом и банком был заключен договор банковского счета, по условиям которого банк обязался принимать и зачислять поступающие на счет денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету, соответствующих действующему законодательству.

За услуги по открытию, обслуживанию счета и совершению операций с денежными средствами банк взимает вознаграждение в соответствии с тарифами, действующими в банке. Размер вознаграждений может в одностороннем порядке пересматриваться банком. Банк уведомляет клиента о таких изменениях путем размещения соответствующей информации во всех операционных залах банка не позднее, чем за 10 рабочих дней до их введения. На основании договора клиент предоставил банку право осуществлять списание денежных средств со счета клиента в безакцептном порядке при взимании сумм, причитающихся банку от клиента.

Во исполнение заключенного между обществом и физическим лицом договора процентного займа общество направило в банк платежное поручение на перечисление на счет физического лица денежных средств в размере 13 300 000 руб.

На момент осуществления банковской операции была установлена комиссия за услугу по перечислению денежных средств со счета клиента на счета физических лиц, ведущиеся в других банках на территории РФ, в размере 10 % от перечисляемой суммы.

Не согласившись с размером комиссии, удержанной банком, и считая установленный размер комиссии чрезмерным и обременительным, общество обратилось в банк с претензией, в которой выразило требование о возврате неосновательного обогащения в размере 1 330 000 руб. с начислением процентов за пользование чужими денежными средствами.

Ввиду отказа банка в удовлетворении претензии, общество обратилось в арбитражный суд с настоящим иском.

Суды трех инстанций, признавая необоснованными заявленные требования, исходили из того, что условия об одностороннем изменении банком правил и тарифов согласованы сторонами при заключении договора, что не противоречит закону. При этом истцом не представлено доказательств того, что заключение договора на предоставление комплексного обслуживания в банке было вынужденным. Истец также не выразил отказ от условий договора до совершения спорной операции не представил претензии/возражения касательно тарифов банка.

Как отмечено судами, действующие на момент совершения оспариваемых операций тарифы банка в части размера комиссии за операцию по перечислению денежных средств на счета физических лиц, открытые в банке, размещены согласованным в договоре способом (сведения о тарифах размещены на сайте банка в сети Интернет и во всех операционных залах банка по месту открытия счета). При несогласии истца с новым размером тарифов последний был вправе расторгнуть договор задолго до совершения операции по переводу, либо воспользоваться альтернативной возможностью совершения операции по переводу денежных средств на счет физического лица, со своего счета, открытого в другом банке.

Кроме того, судами принято во внимание, что размер оспариваемой истцом суммы удержанной комиссии сопоставим с вознаграждением за аналогичную операцию, взимаемым иными кредитными учреждениями региона. В себестоимость услуги по проведению платежей в пользу физических лиц учтены, в числе прочего, фонд оплаты труда, административно-хозяйственные расходы и иные расходы банка.