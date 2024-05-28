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Аркадий Брызгалин
Трудовое право

В КПРФ предложили закрепить в новом ТК 6-часовой рабочий день

В КПРФ считают, что действующий Трудовой кодекс был разработан и принят в начале 2000-х годов, 20 лет подвергался переделкам, которые его только ухудшали, так что «лечить» его поправками бесполезно.

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда ГосДумы по контролю Георгия Камнева, Фракция «КПРФ» готовит новую версию Трудового кодекса, в котором прорабатываются вопросы демографии, улучшения условий труда, регулирования новых видов занятости.

Депутат указал, что проект ТК РФ включает 18 разделов, 111 глав и 637 статей на 765 страницах.

Могу сказать, что работа непростая: это не только разместить статьи и все пожелания, но и согласовать их между собой. В центре правоотношений стоят работник, его права и интересы, — отметил Камнев.

По словам парламентария, отрегулировать трудовые отношения нужно таким образом, чтобы это способствовало социально-экономическому развитию страны, чтобы создавались условия для достойной жизни каждого человека, чтобы в прошлое ушли такие «позорные явления», как «работающие нищие», когда человек трудится, получает зарплату, но остается бедным.

В КПРФ предлагают также установить единый шестичасовой рабочий день, не более 30 часов в неделю. Для одиноких родителей — установить правило на сокращенное на один час рабочее время. Беременным женщинам фракция хочет предоставить право на беспрепятственное посещение медучреждений.

Потребность в разработке нового Трудового кодекса обосновывается членами фракции «КПРФ» тем, что, по их мнению, в России не в полном объеме соблюдаются трудовые права граждан, отмечает первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.

В КПРФ считают, что действующий Трудовой кодекс был разработан и принят в начале 2000-х годов, 20 лет подвергался переделкам, которые его только ухудшали, так что «лечить» его поправками бесполезно. Афонин уточнил, что вариант, который предлагает его фракция, в первую очередь улучшит положение наемных работников, и изменит положение профсоюзов, расширив их возможности.

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В КПРФ предложили закрепить в новом ТК 6-часовой рабочий день

В КПРФ считают, что действующий Трудовой кодекс был разработан и принят в начале 2000-х годов, 20 лет подвергался переделкам, которые его только ухудшали, так что «лечить» его поправками бесполезно.

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