В КПРФ предложили закрепить в новом ТК 6-часовой рабочий день

Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на зампреда ГосДумы по контролю Георгия Камнева, Фракция «КПРФ» готовит новую версию Трудового кодекса, в котором прорабатываются вопросы демографии, улучшения условий труда, регулирования новых видов занятости.
Депутат указал, что проект ТК РФ включает 18 разделов, 111 глав и 637 статей на 765 страницах.
Могу сказать, что работа непростая: это не только разместить статьи и все пожелания, но и согласовать их между собой. В центре правоотношений стоят работник, его права и интересы, — отметил Камнев.
По словам парламентария, отрегулировать трудовые отношения нужно таким образом, чтобы это способствовало социально-экономическому развитию страны, чтобы создавались условия для достойной жизни каждого человека, чтобы в прошлое ушли такие «позорные явления», как «работающие нищие», когда человек трудится, получает зарплату, но остается бедным.
В КПРФ предлагают также установить единый шестичасовой рабочий день, не более 30 часов в неделю. Для одиноких родителей — установить правило на сокращенное на один час рабочее время. Беременным женщинам фракция хочет предоставить право на беспрепятственное посещение медучреждений.
Потребность в разработке нового Трудового кодекса обосновывается членами фракции «КПРФ» тем, что, по их мнению, в России не в полном объеме соблюдаются трудовые права граждан, отмечает первый зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин.
В КПРФ считают, что действующий Трудовой кодекс был разработан и принят в начале 2000-х годов, 20 лет подвергался переделкам, которые его только ухудшали, так что «лечить» его поправками бесполезно. Афонин уточнил, что вариант, который предлагает его фракция, в первую очередь улучшит положение наемных работников, и изменит положение профсоюзов, расширив их возможности.
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