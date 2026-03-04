Новые законодательные инициативы февраля: анализ ключевых изменений для бизнеса

В конце февраля 2026 года Президентом РФ был подписан ряд федеральных законов, вносящих существенные изменения в регулирование деятельности хозяйствующих субъектов. Нововведения затрагивают сферы административной ответственности, налогового, трудового и уголовного права. Рассмотрим наиболее значимые для бизнеса новеллы и их практические последствия для руководителей и главных бухгалтеров.
1. Расширение составов административных правонарушений
Законодатель продолжает курс на усиление контроля в сфере экологии и деятельности саморегулируемых организаций (СРО).
Во-первых, Федеральным законом от 20.02.2026 № 31-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, расширяющие перечень оснований для привлечения к ответственности за нарушения в области обращения с отходами. С 3 марта 2026 года объективная сторона правонарушения по ст. 8.5.1 КоАП РФ будет включать непредставление, несвоевременное представление либо представление неполных или недостоверных сведений в рамках отчетности о массе произведенных или ввезенных товаров и упаковки, а также о выполнении нормативов утилизации. Это требует от бизнеса более тщательной организации учета и подготовки соответствующей отчетности.
Во-вторых, Федеральным законом от 20.02.2026 № 24-ФЗ введена новая статья 14.64.1 в КоАП РФ, устанавливающая ответственность для СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. Санкции предусмотрены за процедурные нарушения (сроки проведения собраний, проверок членов), а также за прием в члены лиц, не соответствующих требованиям, и нарушения при формировании и использовании компенсационных фондов. Хотя субъектом ответственности является СРО, финансовые последствия могут быть переложены на ее членов через членские взносы.
2. Изменения в трудовом и налоговом законодательстве
Корректировке подверглись нормы, регулирующие учет расходов на обучение и предоставление отпусков.
Для плательщиков единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) Федеральным законом от 20.02.2026 № 42-ФЗ уточнены условия признания расходов на обучение работников. С 20 марта 2026 года для списания затрат необходимо, чтобы сотрудник после обучения отработал в организации не менее трех лет по полученной квалификации, а не по специальности в целом, как было ранее. Данное изменение в пп. 29 п. 2 ст. 346.5 НК РФ сужает возможности для признания расходов, так как понятие «квалификация» является более узким, чем «специальность».
В трудовом законодательстве Федеральным законом от 20.02.2026 № 35-ФЗ внесены изменения в ст. 16 ФЗ «О ветеранах». Ветеранам боевых действий, имеющим особые заслуги или соответствующие условия по сроку службы, предоставлено право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году. Работодатели обязаны учитывать данную норму при составлении графиков отпусков и планировании производственных процессов.
3. Уголовно-правовые новеллы и регулирование в сфере связи
Наиболее резонансные изменения коснулись правового статуса цифровых валют и контроля в сфере телекоммуникаций.
Федеральным законом от 20.02.2026 № 38-ФЗ внесены поправки в ст. 104.1 УК РФ и УПК РФ, которые позволяют применять конфискацию к цифровой валюте как к имуществу, полученному в результате совершения преступлений. Закон регламентирует процедуру наложения ареста на цифровую валюту, включая изъятие материальных носителей и, при наличии технической возможности, перевод на специальные адреса-идентификаторы. Это создает правовую основу для обращения взыскания на новый вид активов в рамках уголовного судопроизводства.
Одновременно Федеральным законом от 20.02.2026 № 33-ФЗ расширены полномочия органов ФСБ в сфере связи. Операторы связи теперь обязаны приостанавливать оказание услуг по требованию ведомства в случаях, установленных указами Президента, при этом операторы освобождаются от ответственности за ненадлежащее исполнение услуг связи.
Заключение
Проанализированный пакет законов свидетельствует о планомерном усилении государственного контроля в ключевых для бизнеса сферах. Руководителям и финансовым службам компаний необходимо провести ревизию внутренних процессов, обновить локальные нормативные акты и уделить повышенное внимание комплаенс-рискам, связанным с новыми законодательными требованиями.
