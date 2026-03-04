Новые законодательные инициативы февраля: анализ ключевых изменений для бизнеса

1. Расширение составов административных правонарушений

Законодатель продолжает курс на усиление контроля в сфере экологии и деятельности саморегулируемых организаций (СРО).

Во-первых, Федеральным законом от 20.02.2026 № 31-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ, расширяющие перечень оснований для привлечения к ответственности за нарушения в области обращения с отходами. С 3 марта 2026 года объективная сторона правонарушения по ст. 8.5.1 КоАП РФ будет включать непредставление, несвоевременное представление либо представление неполных или недостоверных сведений в рамках отчетности о массе произведенных или ввезенных товаров и упаковки, а также о выполнении нормативов утилизации. Это требует от бизнеса более тщательной организации учета и подготовки соответствующей отчетности.

Во-вторых, Федеральным законом от 20.02.2026 № 24-ФЗ введена новая статья 14.64.1 в КоАП РФ, устанавливающая ответственность для СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства. Санкции предусмотрены за процедурные нарушения (сроки проведения собраний, проверок членов), а также за прием в члены лиц, не соответствующих требованиям, и нарушения при формировании и использовании компенсационных фондов. Хотя субъектом ответственности является СРО, финансовые последствия могут быть переложены на ее членов через членские взносы.