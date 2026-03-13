Запрос из налоговой: что не нужно давать инспектору, чтобы не навредить компании

Практика 2024–2026 показывает, что суды реально поддерживают инспекцию, если требование конкретизировано (виды документов, периоды, контрагенты, признаки сделок) и компания даже не попробовала официально заявить «не располагаем» или попросить продлить срок.

Вот где бизнес чаще всего «падает» из‑за неверной стратегии. По ст. 93.1 НК РФ ИФНС может:

Как выглядит «нормальное» требование (что должно вас насторожить при проверке реквизитов): на форме видно, что в требовании должны быть:

«Требование о представлении документов (информации)» — это уже другая форма и другая логика риска. ФНС в методматериалах по процедурам указывает: должностное лицо, проводящее проверку, вправе истребовать необходимые документы; перечень оформляется Требованием .

Критически важно: если вы отвечаете уточненкой — пояснения «дополнительно» обычно не требуются, но инспекция в отдельных случаях может запросить пояснения (например, когда в уточненке уменьшен налог к уплате).

Когда ИФНС «нашла ошибки, расхождения или противоречия» в декларации/расчете, она вправе выставить требование о представлении пояснений . ФНС прямо пишет: налогоплательщик обязан в течение пяти рабочих дней дать письменный ответ или подать уточненку; продление срока не предусмотрено .

Что именно просит налоговая: три сценария, которые нельзя путать

И всё это нужно успеть в срок , иначе вы спорите уже после штрафа.

«Не давать» — это почти никогда не про игнор. Это про правильный письменный ответ : «уже сдавали», «не располагаем», «документ не ведется/не обязан формироваться», «требование выходит за рамки основания — просим уточнить/сузить».

«Встречка/конкретная сделка» ( ст. 93.1 НК РФ ) — сроки часто 5 дней (по контрагентам проверяемого) или 10 дней (по конкретной сделке вне проверки), и по позиции ФНС ответ в формате «возражаю/жалуюсь» вместо документов — это не исполнение требования .

«Дайте документы (информацию)» в рамках контроля/проверки ( ст. 93 НК РФ ) — обычно 10 дней , а если не успеваете, на следующий день после получения требования нужно направить уведомление о невозможности уложиться в срок (и просить продление).

«Дайте пояснения» (камералка, ст. 88 НК РФ ) — обычно 5 рабочих дней и продлить нельзя .

Для пояснений по камеральной проверке ( ст. 88 ) ФНС отдельно подчеркивает: продление срока не предусмотрено.

Дальше инспекция в течение 2 дней со дня получения уведомления решает: продлить сроки или отказать (выносится отдельное решение).

Форма/формат такого уведомления утверждены приказом ФНС от 21.02.2024 № СД‑7‑2/148@ (КНД 1125045); этим же приказом ФНС прямо признала утратившим силу старый приказ 2019 года о форме уведомления.

Для требований о документах (а не «пояснениях») ФНС описывает «коридор», который многие пропускают: если не успеваете, в течение 1 дня, следующего за днем получения требования , надо письменно уведомить инспекцию о невозможности представить документы в срок, указать причины и сроки, когда сможете.

Когда и как просить продление

по п. 2 (по конкретной сделке вне проверки) — 10 дней или уведомить об отсутствии.

по п. 1 (по контрагенту/иным лицам о деятельности проверяемого) — 5 дней или в тот же срок уведомить, что не располагаете документами;

документы, истребованные в ходе проверки : 10 дней со дня получения требования (для отдельных случаев есть увеличенные сроки: например, 20/30 дней в специальных режимах — ФНС это отдельно оговаривает).

Вывод консультанта: если у вас «никто не смотрит ЛК/ТКС», то фактически вы сами создаете «просрочку из воздуха».

для лиц, обязанных сдавать отчетность электронно, требование обычно приходит по ТКС или через личный кабинет.

если требование размещено в личном кабинете , датой получения считается день, следующий за днем размещения ;

если требование отправили заказным письмом , оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправки;

ФНС фиксирует важные правила доставки (это то, на чем инспекция потом строит «пропуск срока»):

риск того, что инспекция сделает выводы по операциям как «не подтвержденным документально» и пойдет дальше по доначислениям (это уже вне темы этой статьи, но именно так начинается «большая» история).

рост вероятности дополнительных запросов и мероприятий контроля (особенно по НДС);

Даже если вы потом «отобьете» штраф, вы уже получаете:

Ключевой неприятный момент для директора: ФНС прямо пишет, что привлечение организации к налоговой ответственности не освобождает должностных лиц (при наличии оснований) от административной ответственности по КоАП.

Обычно 5 000 ₽ , повторно в течение года 20 000 ₽ .

Не сообщили (не вовремя сообщили) истребуемую информацию , а также не дали пояснения в ряде ситуаций

Ниже — практический минимум, который директору и главбуху нужно держать в голове «на автомате».

Алгоритм ответа: чек‑лист, шаблоны формулировок

Чек‑лист проверки требования

Шаг для главбуха (первые 15 минут):

Сделайте «паспорт требования» в отдельном файле/журнале: номер, дата, канал получения, фактическая дата получения (особенно если ЛК/ТКС), крайний срок ответа. Шаг для директора (первые 15 минут):

Назначьте ответственного (ФИО), утвердите дедлайн на 1–2 дня раньше официального, запретите «самодеятельность» подразделений (чтобы никто не отправил лишнее без согласования). Дальше — юридический контроль по реквизитам: Проверьте, что требование содержит основание (ссылку на статьи НК РФ) и понятный перечень документов/информации с идентификаторами (период, реквизиты) — это прямо заложено в форму требования.

Определите сценарий: «пояснения» (камералка), «документы по проверке», «93.1 — встречка/сделка». От этого зависят сроки и стратегия.

Если требование по ст. 93.1 пришло «как третьему лицу», проверьте, есть ли признаки конкретной сделки и возможность её идентифицировать — в форме требования есть блок «информация по конкретной сделке» и логика идентификации контрагента/сделки. Основа для сроков и логики «продление/не продление» — разъяснения ФНС по камеральным пояснениям (5 рабочих дней без продления), порядок истребования документов и продления по ст. 93, а также сроки по ст. 93.1.

Шаблон сопроводительного письма к документам

ФНС в приказе о требованиях к документам на бумаге прямо закладывает: документы представляются с сопроводительным письмом, где указывают основание (реквизиты требования — дата и номер), общее количество листов; письмо должно содержать или иметь приложением опись. Шаблон (адаптируйте под свой ЭДО/почту/курьера): В ИФНС России № ___ по ___________ от ООО «_____», ИНН/КПП _________ адрес: __________________________ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

к документам, представляемым по требованию ИФНС В ответ на Требование о представлении документов (информации) № ____ от ..20__ (получено ..20__) представляем документы согласно описи на ___ листах / ___ файлов. Опись прилагается на ___ листах. Контактное лицо: ФИО, телефон, e‑mail. Генеральный директор / представитель по доверенности: ________ /подпись/ М.П. (при использовании)

Готовые формулировки «не даем, потому что…», которые работают лучше, чем молчание

Формулировка «уже сдавали»: ФНС допускает не представлять ранее представленные документы, если в срок направить уведомление с реквизитами предыдущего представления и указанием налогового органа, куда сдавали (с оговоренными исключениями). Сообщаем, что запрашиваемые документы ранее представлены в налоговый орган: — дата представления: ..20__ — документ-основание/сопроводительное: № от .__.20__ — налоговый орган: ИФНС России № по _______ В связи с этим повторно документы не направляем. Формулировка «не располагаем» (особенно важно для 93.1): ФНС прямо описывает право в срок уведомить, что вы не располагаете документами/информацией. Уведомляем, что ООО «___» не располагает истребуемыми документами (информацией), поскольку ____________________________ (краткая причина). Просим считать обязанность по представлению в указанной части исполненной путем сообщения об отсутствии документов (информации). Формулировка «нужно продлить срок» (для требований о документах): ориентируйтесь на правило ФНС — сообщить о невозможности уложиться в срок, указать причины и срок, когда сможете. В связи с большим объемом истребуемых документов / нахождением части документов в архиве / болезнью ответственного сотрудника / необходимостью выгрузки из учетной системы уведомляем о невозможности представить документы в срок до ..20__. Планируем представить полный комплект до ..20__. Просим продлить срок представления документов. Критическое предупреждение: по позиции ФНС по ст. 93.1 нельзя «заменить» документы жалобой/возражениями — это квалифицируется как нарушение порядка исполнения требования.

Можно не давать / давать обязательно / спорно: таблица, ошибки, кейсы 2024–2026

Рабочая таблица по типам документов Логика таблицы такая: «можно не давать» = не игнорировать, а в срок дать корректный ответ «уже представляли/не располагаем/не ведется/срок хранения истек/просим уточнить». Тип запроса / документа Статус Что делать безопасно Опора на нормы/практику Пояснения по камеральной проверке (ошибки/расхождения) Давать обязательно Дать пояснения или подать уточненку в 5 рабочих дней; продления нет ФНС: 5 рабочих дней; продления нет; штраф 5 000/20 000 Первичка по операциям из декларации (НДС/прибыль), счета‑фактуры, акты, накладные, договоры с контрагентом по проверяемым операциям Давать обязательно (если требование законно и конкретно) Дать копии, сделать опись, сопроводительное; подготовить пояснения по спорным местам Общий порядок истребования документов и срок 10 дней Документы/информация по 93.1: по конкретной сделке вне проверки (есть признаки сделки) Давать обязательно или «не располагаем» Либо представить, либо в срок уведомить «не располагаем»; при перегрузе — просить продление ФНС: сроки 10 дней; можно уведомить об отсутствии; можно продлить Документы, которые уже сдавали в ИФНС ранее Можно не давать (при правильном уведомлении) В срок направить уведомление: куда/когда/чем сдавали; приложить реквизиты ФНС: повторно можно не представлять при уведомлении (с исключениями) Оборотно‑сальдовые ведомости, карточки счетов в разрезе субсчетов, если вы субсчета не используете и регистры не ведете Спорно (часто отбивается) В срок ответить: «документ не ведется/не формируется», описать учетную политику/план счетов, приложить альтернативные регистры 17‑й ААС (дело А60‑40063/2024): штрафы отменили, т.к. регистры не велись, обязательность не доказана Штатное расписание/кадровые документы при камералке по НДС Спорно (практика противоречива) Если даете — поясните связь с проверяемыми операциями; если не даете — аргументируйте «не относится/не подтверждает вычет», но будьте готовы к спору АС Московского округа (дело А41‑86719/2023) поддержал штраф за непредставление штатного расписания; суды указывают на проверку реальности исполнения контракта Документы по конкретной сделке, которые ИФНС запросила в рамках камералки, хотя они относятся к «прошлому периоду» и не к проверяемой декларации Спорно (есть сильные аргументы налогоплательщика) В срок ответить письменно, зафиксировать несоответствие основанию, сослаться на ограничения камералки; при необходимости — готовить жалобу АС Западно‑Сибирского округа: штраф отменен, т.к. документы по сделке нельзя истребовать «как сделку» в рамках камералки (дело А75‑3388/2023) «Дайте всё за 4 года» по 93.1 при наличии списка контрагентов/периодов/признаков документов Давать обязательно (если требование конкретное) Если объем огромный — не молчать: просить продление/сообщать об отсутствии/утрате. Иначе почти гарантированный штраф Практика 2026: суд подтвердил законность требований за 4 года по 93.1 при достаточной конкретизации (дело А56‑11782/2025)

Топ ошибок, из‑за которых штраф «получают на ровном месте»

Ошибка «отправили возражения вместо документов по 93.1». По позиции ФНС это не исполнение требования и трактуется как нарушение порядка исполнения ст. 93.1. Ошибка «не попросили продление в правильный день». По ст. 93 (документы) у вас есть очень узкое окно: уведомить о невозможности представить документы в срок нужно на следующий день после получения требования — иначе вы лишаете себя сильного процессуального аргумента. Ошибка «никак не описали, что документа НЕ существует». В деле про оборотно‑сальдовые ведомости суд принял позицию налогоплательщика, потому что было установлено: компания не использовала субсчета и не вела регистры, а инспекция не доказала обязательность и даже не пояснила, как определила количество «непредставленных документов» для расчета штрафа. Ошибка «верим мифу про 3 года». Клерк прямо предупреждает: ограничение «3 года» относится к рамкам проверок, но 93.1 позволяет истребовать документы по конкретной сделке и за пределами трехлетнего горизонта; реальное ограничение — сроки хранения.

Три коротких кейса с выводами