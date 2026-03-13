Запрос из налоговой: что не нужно давать инспектору, чтобы не навредить компании

Если вы «просто промолчите» на требование ИФНС, почти всегда это закончится штрафом — либо по ст. 126 НК РФ (за документы), либо по ст. 129.1 НК РФ (за информацию/пояснения), плюс возможен параллельный админштраф на должностных лиц по ст. 15.6 КоАП РФ.
Самая дорогая ошибка директоров и главбухов — перепутать три разных сценария:
«Дайте пояснения» (камералка, ст. 88 НК РФ) — обычно 5 рабочих дней и продлить нельзя.
«Дайте документы (информацию)» в рамках контроля/проверки (ст. 93 НК РФ) — обычно 10 дней, а если не успеваете, на следующий день после получения требования нужно направить уведомление о невозможности уложиться в срок (и просить продление).
«Встречка/конкретная сделка» (ст. 93.1 НК РФ) — сроки часто 5 дней (по контрагентам проверяемого) или 10 дней (по конкретной сделке вне проверки), и по позиции ФНС ответ в формате «возражаю/жалуюсь» вместо документов — это не исполнение требования.
«Не давать» — это почти никогда не про игнор. Это про правильный письменный ответ: «уже сдавали», «не располагаем», «документ не ведется/не обязан формироваться», «требование выходит за рамки основания — просим уточнить/сузить».
И всё это нужно успеть в срок, иначе вы спорите уже после штрафа.
Что именно просит налоговая: три сценария, которые нельзя путать
Пояснения по камеральной проверке
Когда ИФНС «нашла ошибки, расхождения или противоречия» в декларации/расчете, она вправе выставить требование о представлении пояснений. ФНС прямо пишет: налогоплательщик обязан в течение пяти рабочих дней дать письменный ответ или подать уточненку; продление срока не предусмотрено.
Критически важно: если вы отвечаете уточненкой — пояснения «дополнительно» обычно не требуются, но инспекция в отдельных случаях может запросить пояснения (например, когда в уточненке уменьшен налог к уплате).
Документы (информация) в рамках проверки/мероприятий налогового контроля
«Требование о представлении документов (информации)» — это уже другая форма и другая логика риска. ФНС в методматериалах по процедурам указывает: должностное лицо, проводящее проверку, вправе истребовать необходимые документы; перечень оформляется Требованием.
Как выглядит «нормальное» требование (что должно вас насторожить при проверке реквизитов): на форме видно, что в требовании должны быть:
основание (ссылка на норму НК РФ),
перечень запрашиваемых документов/информации,
период, к которому относятся документы,
срок представления,
описание мероприятия налогового контроля («в связи с …»).
Встречка и запрос по конкретной сделке: ст. 93.1 НК РФ
Вот где бизнес чаще всего «падает» из‑за неверной стратегии. По ст. 93.1 НК РФ ИФНС может:
истребовать документы (информацию) у контрагента/иных лиц, располагающих документами о деятельности проверяемого налогоплательщика;
вне рамок проверок истребовать документы (информацию) по конкретной сделке при «обоснованной необходимости».
Позиция ФНС : «положения ст. 93.1 НК РФ предусматривают безусловное исполнение требования», а направление «пояснений/возражений/жалоб» вместо документов — нарушение.
Практика 2024–2026 показывает, что суды реально поддерживают инспекцию, если требование конкретизировано (виды документов, периоды, контрагенты, признаки сделок) и компания даже не попробовала официально заявить «не располагаем» или попросить продлить срок.
Сроки, каналы, продление: где обычно проваливаются компании
С какого дня считается «получено»
ФНС фиксирует важные правила доставки (это то, на чем инспекция потом строит «пропуск срока»):
если требование отправили заказным письмом, оно считается полученным по истечении шести дней с даты отправки;
если требование размещено в личном кабинете, датой получения считается день, следующий за днем размещения;
для лиц, обязанных сдавать отчетность электронно, требование обычно приходит по ТКС или через личный кабинет.
Вывод консультанта: если у вас «никто не смотрит ЛК/ТКС», то фактически вы сами создаете «просрочку из воздуха».
Классические сроки ответа
Короткая шпаргалка по срокам из официальных разъяснений ФНС:
пояснения по камералке: 5 рабочих дней, продления нет.
документы, истребованные в ходе проверки: 10 дней со дня получения требования (для отдельных случаев есть увеличенные сроки: например, 20/30 дней в специальных режимах — ФНС это отдельно оговаривает).
по п. 1 (по контрагенту/иным лицам о деятельности проверяемого) — 5 дней или в тот же срок уведомить, что не располагаете документами;
по п. 2 (по конкретной сделке вне проверки) — 10 дней или уведомить об отсутствии.
Когда и как просить продление
Для требований о документах (а не «пояснениях») ФНС описывает «коридор», который многие пропускают: если не успеваете, в течение 1 дня, следующего за днем получения требования, надо письменно уведомить инспекцию о невозможности представить документы в срок, указать причины и сроки, когда сможете.
Форма/формат такого уведомления утверждены приказом ФНС от 21.02.2024 № СД‑7‑2/148@ (КНД 1125045); этим же приказом ФНС прямо признала утратившим силу старый приказ 2019 года о форме уведомления.
Дальше инспекция в течение 2 дней со дня получения уведомления решает: продлить сроки или отказать (выносится отдельное решение).
Для пояснений по камеральной проверке (ст. 88) ФНС отдельно подчеркивает: продление срока не предусмотрено.
Штрафы и персональные риски: сколько стоит молчание
Ниже — практический минимум, который директору и главбуху нужно держать в голове «на автомате».
Таблица штрафов и оснований
Что не сделали
Норма
Кого штрафуют
Размер/логика штрафа
Не представили документы в срок / отказались представить
Обычно организация/ИП
200 ₽ за каждый документ (логика «по штукам» — поэтому «много документов» = быстро дорого).
Не сообщили (не вовремя сообщили) истребуемую информацию, а также не дали пояснения в ряде ситуаций
Организация/ИП/иные лица
Обычно 5 000 ₽, повторно в течение года 20 000 ₽.
Непредставление/отказ от представления документов/сведений для налогового контроля (административка)
Должностные лица и граждане
ФНС приводит диапазон: граждане 100–300 ₽, должностные лица 300–500 ₽ (как общее правило по ч. 1).
Ключевой неприятный момент для директора: ФНС прямо пишет, что привлечение организации к налоговой ответственности не освобождает должностных лиц (при наличии оснований) от административной ответственности по КоАП.
«Штрафом не ограничится»: управленческие последствия
Даже если вы потом «отобьете» штраф, вы уже получаете:
рост вероятности дополнительных запросов и мероприятий контроля (особенно по НДС);
риск того, что инспекция сделает выводы по операциям как «не подтвержденным документально» и пойдет дальше по доначислениям (это уже вне темы этой статьи, но именно так начинается «большая» история).
Алгоритм ответа: чек‑лист, шаблоны формулировок
Чек‑лист проверки требования
Шаг для главбуха (первые 15 минут):
Сделайте «паспорт требования» в отдельном файле/журнале: номер, дата, канал получения, фактическая дата получения (особенно если ЛК/ТКС), крайний срок ответа.
Шаг для директора (первые 15 минут):
Назначьте ответственного (ФИО), утвердите дедлайн на 1–2 дня раньше официального, запретите «самодеятельность» подразделений (чтобы никто не отправил лишнее без согласования).
Дальше — юридический контроль по реквизитам:
Проверьте, что требование содержит основание (ссылку на статьи НК РФ) и понятный перечень документов/информации с идентификаторами (период, реквизиты) — это прямо заложено в форму требования.
Определите сценарий: «пояснения» (камералка), «документы по проверке», «93.1 — встречка/сделка». От этого зависят сроки и стратегия.
Если требование по ст. 93.1 пришло «как третьему лицу», проверьте, есть ли признаки конкретной сделки и возможность её идентифицировать — в форме требования есть блок «информация по конкретной сделке» и логика идентификации контрагента/сделки.
Основа для сроков и логики «продление/не продление» — разъяснения ФНС по камеральным пояснениям (5 рабочих дней без продления), порядок истребования документов и продления по ст. 93, а также сроки по ст. 93.1.
Шаблон сопроводительного письма к документам
ФНС в приказе о требованиях к документам на бумаге прямо закладывает: документы представляются с сопроводительным письмом, где указывают основание (реквизиты требования — дата и номер), общее количество листов; письмо должно содержать или иметь приложением опись.
Шаблон (адаптируйте под свой ЭДО/почту/курьера):
В ИФНС России № ___ по ___________ от ООО «_____», ИНН/КПП _________ адрес: __________________________
СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к документам, представляемым по требованию ИФНС
В ответ на Требование о представлении документов (информации) № ____ от ..20__ (получено ..20__) представляем документы согласно описи на ___ листах / ___ файлов.
Опись прилагается на ___ листах.
Контактное лицо: ФИО, телефон, e‑mail.
Генеральный директор / представитель по доверенности: ________ /подпись/ М.П. (при использовании)
Готовые формулировки «не даем, потому что…», которые работают лучше, чем молчание
Формулировка «уже сдавали»: ФНС допускает не представлять ранее представленные документы, если в срок направить уведомление с реквизитами предыдущего представления и указанием налогового органа, куда сдавали (с оговоренными исключениями).
Сообщаем, что запрашиваемые документы ранее представлены в налоговый орган: — дата представления: ..20__ — документ-основание/сопроводительное: № от .__.20__ — налоговый орган: ИФНС России № по _______ В связи с этим повторно документы не направляем.
Формулировка «не располагаем» (особенно важно для 93.1): ФНС прямо описывает право в срок уведомить, что вы не располагаете документами/информацией.
Уведомляем, что ООО «___» не располагает истребуемыми документами (информацией), поскольку ____________________________ (краткая причина). Просим считать обязанность по представлению в указанной части исполненной путем сообщения об отсутствии документов (информации).
Формулировка «нужно продлить срок» (для требований о документах): ориентируйтесь на правило ФНС — сообщить о невозможности уложиться в срок, указать причины и срок, когда сможете.
В связи с большим объемом истребуемых документов / нахождением части документов в архиве / болезнью ответственного сотрудника / необходимостью выгрузки из учетной системы уведомляем о невозможности представить документы в срок до ..20__. Планируем представить полный комплект до ..20__. Просим продлить срок представления документов.
Критическое предупреждение: по позиции ФНС по ст. 93.1 нельзя «заменить» документы жалобой/возражениями — это квалифицируется как нарушение порядка исполнения требования.
Можно не давать / давать обязательно / спорно: таблица, ошибки, кейсы 2024–2026
Рабочая таблица по типам документов
Логика таблицы такая: «можно не давать» = не игнорировать, а в срок дать корректный ответ «уже представляли/не располагаем/не ведется/срок хранения истек/просим уточнить».
Тип запроса / документа
Статус
Что делать безопасно
Опора на нормы/практику
Пояснения по камеральной проверке (ошибки/расхождения)
Давать обязательно
Дать пояснения или подать уточненку в 5 рабочих дней; продления нет
ФНС: 5 рабочих дней; продления нет; штраф 5 000/20 000
Первичка по операциям из декларации (НДС/прибыль), счета‑фактуры, акты, накладные, договоры с контрагентом по проверяемым операциям
Давать обязательно (если требование законно и конкретно)
Дать копии, сделать опись, сопроводительное; подготовить пояснения по спорным местам
Общий порядок истребования документов и срок 10 дней
Документы/информация по 93.1: по конкретной сделке вне проверки (есть признаки сделки)
Давать обязательно или «не располагаем»
Либо представить, либо в срок уведомить «не располагаем»; при перегрузе — просить продление
ФНС: сроки 10 дней; можно уведомить об отсутствии; можно продлить
Документы, которые уже сдавали в ИФНС ранее
Можно не давать (при правильном уведомлении)
В срок направить уведомление: куда/когда/чем сдавали; приложить реквизиты
ФНС: повторно можно не представлять при уведомлении (с исключениями)
Оборотно‑сальдовые ведомости, карточки счетов в разрезе субсчетов, если вы субсчета не используете и регистры не ведете
Спорно (часто отбивается)
В срок ответить: «документ не ведется/не формируется», описать учетную политику/план счетов, приложить альтернативные регистры
17‑й ААС (дело А60‑40063/2024): штрафы отменили, т.к. регистры не велись, обязательность не доказана
Штатное расписание/кадровые документы при камералке по НДС
Спорно (практика противоречива)
Если даете — поясните связь с проверяемыми операциями; если не даете — аргументируйте «не относится/не подтверждает вычет», но будьте готовы к спору
АС Московского округа (дело А41‑86719/2023) поддержал штраф за непредставление штатного расписания; суды указывают на проверку реальности исполнения контракта
Документы по конкретной сделке, которые ИФНС запросила в рамках камералки, хотя они относятся к «прошлому периоду» и не к проверяемой декларации
Спорно (есть сильные аргументы налогоплательщика)
В срок ответить письменно, зафиксировать несоответствие основанию, сослаться на ограничения камералки; при необходимости — готовить жалобу
АС Западно‑Сибирского округа: штраф отменен, т.к. документы по сделке нельзя истребовать «как сделку» в рамках камералки (дело А75‑3388/2023)
«Дайте всё за 4 года» по 93.1 при наличии списка контрагентов/периодов/признаков документов
Давать обязательно (если требование конкретное)
Если объем огромный — не молчать: просить продление/сообщать об отсутствии/утрате. Иначе почти гарантированный штраф
Практика 2026: суд подтвердил законность требований за 4 года по 93.1 при достаточной конкретизации (дело А56‑11782/2025)
Топ ошибок, из‑за которых штраф «получают на ровном месте»
Ошибка «отправили возражения вместо документов по 93.1». По позиции ФНС это не исполнение требования и трактуется как нарушение порядка исполнения ст. 93.1.
Ошибка «не попросили продление в правильный день». По ст. 93 (документы) у вас есть очень узкое окно: уведомить о невозможности представить документы в срок нужно на следующий день после получения требования — иначе вы лишаете себя сильного процессуального аргумента.
Ошибка «никак не описали, что документа НЕ существует». В деле про оборотно‑сальдовые ведомости суд принял позицию налогоплательщика, потому что было установлено: компания не использовала субсчета и не вела регистры, а инспекция не доказала обязательность и даже не пояснила, как определила количество «непредставленных документов» для расчета штрафа.
Ошибка «верим мифу про 3 года». Клерк прямо предупреждает: ограничение «3 года» относится к рамкам проверок, но 93.1 позволяет истребовать документы по конкретной сделке и за пределами трехлетнего горизонта; реальное ограничение — сроки хранения.
Три коротких кейса с выводами
Кейс «Встречка за 4 года — штраф устоял»
Организацию оштрафовали за неподачу документов (информации), запрошенных вне проверки по 93.1; суд указал, что ограничений по периоду истребования по 93.1 нет, если требование конкретизировано, а компания не заявляла ни о невозможности представить в срок, ни об отсутствии документов.
Вывод: если объем большой — первым делом процессуально защищайтесь: «продление/частичный ответ/не располагаем», а не молчание.
Кейс «ОСВ/карточки — штраф отменили»
Семнадцатый ААС отменил штрафы за непредставление оборотно‑сальдовых ведомостей и карточек счетов, потому что компания не вела эти регистры (не использовала субсчета), а инспекция не доказала обязательность их составления и даже не объяснила, как посчитала количество «документов» для штрафа.
Вывод: спорные регистры — зона, где решает ваша доказательная база (учетная политика, план счетов, фактическая практика учета).
Кейс «Документы по сделке запросили “как сделку” в камералке — штраф отменили»
АС Западно‑Сибирского округа отменил штраф по п. 1 ст. 126 НК РФ, поскольку инспекция в рамках камералки по НДС истребовала документы по сделке, не относящиеся к проверяемой декларации; суд указал, что незаконное требование не образует состав штрафа.
Вывод: камералка — не «универсальный пылесос» для любых сделок; но защищаться надо письменно и в срок, иначе спор превращается в «спор после штрафа».
