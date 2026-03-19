Для бизнеса включили режим дорогих ошибок: новые штрафы уже меняют работу бухгалтерии и директора

Государство снова переписывает правила игры для бизнеса — и на этот раз цена ошибки выросла в разы. Новые законы уже усилили ответственность компаний и директоров, а бухгалтерам придется первыми замечать риски, которые раньше считались “рабочей мелочью”. Разбираем, какие штрафы стали опасно дорогими...

8 марта 2026 года был опубликован пакет из 11 федеральных законов. На первый взгляд это набор точечных поправок.

Но если посмотреть на изменения как директор или главный бухгалтер, картина другая: государство последовательно делает ставку на более жесткий контроль, персональную ответственность должностных лиц и быстрый обмен данными между ведомствами.

Это уже не история про “еще одну формальность”. Это история про новые дорогие ошибки бизнеса.

Самый показательный пример — штрафы за нарушения при пересечении государственной границы. С 19 марта 2026 года за несоблюдение установленного порядка компания может получить штраф от 1 млн до 2,5 млн рублей, а должностное лицо — от 100 тыс. до 250 тыс. рублей.



Раньше санкции были заметно ниже: для компаний от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.



Рост здесь не косметический, а кратный. Для бизнеса это означает одно: ошибка в логистике, документах или пропускном режиме теперь может стоить не “неприятно”, а критично.

Почему это делается? На мой взгляд, государство решает сразу три задачи.

Первая — дисциплина в чувствительных зонах: граница, перевозки, торговые объекты, недвижимость, пожарная и антитеррористическая безопасность.

Вторая — перевод ответственности с абстрактной “организации” на конкретное должностное лицо.

Третья — выстраивание системы, где контроль должен срабатывать раньше нарушения, а не после него.

Это видно по совокупности мартовских законов и подзаконных актов: усиливаются штрафы, уточняются обязанности, вводятся новые каналы получения сведений и новые требования к отчетности.

Что это меняет для бухгалтерии? Бухгалтер уже не может жить в логике “это зона юриста”, “это зона службы безопасности” или “это зона логистов”. Новые санкции напрямую затрагивают платежи, резервы, внутренний контроль, документооборот и проверку того, кто в компании за что отвечает. Когда штраф для компании вырастает до миллионов, бухгалтерия автоматически становится участником системы раннего предупреждения: нужно видеть риск до того, как он превратится в постановление и убыток.

Возьмем простой пример. Импортер завозит товар, но на пункте пропуска обнаруживается нарушение установленного порядка пересечения границы. Раньше директор мог рассуждать так: “Разберемся, максимум будет чувствительный, но терпимый штраф”. Теперь тот же эпизод может обернуться санкцией до 2,5 млн рублей для компании и до 250 тыс. рублей для должностного лица. Для среднего бизнеса это уже не операционная погрешность, а удар по марже месяца или квартала. Значит, бухгалтеру нужен не просто комплект первички, а контрольный маршрут: кто проверяет комплект документов, кто отвечает за инструктаж, кто фиксирует прохождение контрольных процедур.

Еще одна важная зона — такси и перевозки. Для легкового такси санкции за работу без страхования гражданской ответственности, наоборот, смягчили: с 8 марта штраф составляет 5 тыс. рублей для физлиц, 25 тыс. рублей для ИП и 40 тыс. рублей для компаний. Но для других перевозчиков штрафы остались намного жестче: для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для компаний — от 500 тыс. до 1 млн рублей. Это хороший пример того, что бизнесу нельзя читать заголовки по диагонали. Кто-то увидит “санкции смягчили” и расслабится, а потом выяснит, что послабление касается не его сегмента.

Торговым объектам тоже стоит готовиться не к абстрактной реформе, а к дополнительной организационной нагрузке. С 13 марта изменены требования к антитеррористической защищенности торговых объектов:

теперь ответственность может быть закреплена только за одним сотрудником;

паспорт безопасности составляет председатель комиссии;

представителей компании не включают в состав комиссии, а только привлекают к работе;

на объекте должны быть размещены стенды со схемой эвакуации, телефонами ответственного лица, экстренных служб и органов безопасности.

Для директора это означает: простого приказа “назначить всех ответственных” уже недостаточно. Для бухгалтера — нужно заранее понимать, какие расходы придется нести на оформление, оборудование и выполнение новых требований.

Практический пример здесь такой. У компании сеть магазинов. Формально объект работает, продажи идут, аренда оплачивается. Но при проверке выясняется, что нет актуального стенда, данные ответственного лица не обновлены, а внутренние документы остались в старой логике распределенной ответственности.

Итог — вопрос будет не только к службе эксплуатации, но и к руководителю: почему система контроля не была приведена в порядок после изменения правил. Это типичный случай, когда штраф возникает не из злого умысла, а из-за управленческого запаздывания.

Отдельная история — риелторы и посредники на рынке недвижимости. С 10 марта компании и ИП, оказывающие посреднические услуги в сфере недвижимости, должны сообщать в Росфинмониторинг сведения о сделках купли-продажи стоимостью более 5 млн рублей; использовать нужно форму ФЭС 1-ФМ, а в поле “Код вида операции” указывать значение “8002”. Правило распространяется и на наличные, и на безналичные расчеты, а также на валютные сделки в эквиваленте свыше 5 млн рублей. Это уже чистый комплаенс, причем с денежным порогом, который для рынка недвижимости нельзя назвать высоким.

И здесь бухгалтеру важно не ждать, когда менеджер по сделке “передаст информацию”. Нужна связка “договор — сумма — вид расчета — обязанность уведомления — срок отправки сведений”. Иначе получится классическая проблема: сделку провели, деньги прошли, комиссию признали, а обязательный контроль забыли. Для директора это риск претензий к системе внутреннего контроля. Для бухгалтера — риск, что регулятор увидит не просто единичную ошибку, а отсутствие процедуры.

С 5 сентября у компаний появится еще один новый инструмент: можно будет запрашивать в МВД адресно-справочную информацию о физическом лице, если это необходимо, например, чтобы направить уведомление пропавшему работнику или обратиться в суд. Но адрес выдадут только при согласии самого гражданина после уведомления со стороны ведомства. Для кадровых и юридических служб это полезная новость, а для директора — напоминание: государство расширяет легальные каналы получения сведений, но одновременно оставляет защитный фильтр в виде согласия физлица.

С 1 июня вступят в силу новые требования к системам оповещения и управления эвакуацией при пожаре при проектировании, строительстве и реконструкции зданий. В частности, тип системы будет определяться по площади помещений. В загруженном вами материале приведен показательный пример: если сейчас общепит может ориентироваться на вместимость зала, то по новым правилам звуковой тип оповещения можно будет использовать только в помещениях площадью менее 800 кв. м независимо от вместимости. Это уже не про бумагу, а про возможные капитальные расходы и пересмотр проектных решений.

Что из этого следует на практике? Бухгалтерам нужно быть готовыми к четырем вещам.

Во-первых, к росту стоимости ошибки. Там, где раньше штраф был неприятным, теперь он может стать сопоставимым с месячной прибылью подразделения.

Во-вторых, к смещению контроля “влево” — до момента нарушения. Проверять надо не только документы по факту, но и сам маршрут принятия решения: кто отвечает, кто согласует, кто подтверждает исполнение.

В-третьих, к персонализации ответственности. Если в компании невозможно назвать одного ответственного за участок риска, это уже само по себе тревожный сигнал.

В-четвертых, к пересборке регламентов. В 2026 году опасно жить по внутренним инструкциям 2024–2025 годов и надеяться, что “в целом все по-старому”.

Директорам я бы рекомендовал смотреть на эти изменения не как на юридические новости, а как на управленческие расходы, которые можно либо предотвратить, либо оплатить через штрафы, споры и авралы.



Бухгалтерам — не ждать постановлений и предписаний, а инициировать внутреннюю инвентаризацию рисков уже сейчас: логистика и ВЭД, перевозки, недвижимость, торговые объекты, пожарная безопасность, кадровые уведомления, внутренние приказы о назначении ответственных. Именно на стыке этих зон сегодня и возникает большая часть дорогих ошибок бизнеса.

Вывод простой: государство не просто увеличивает штрафы. Оно меняет саму логику контроля: от формальной обязанности к проверяемой системе ответственности. И чем раньше бухгалтер и директор перестроят внутренние процессы, тем дешевле для компании обойдется 2026 год.



