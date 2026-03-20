ИИ как судья в налоговом споре: фантастика, которая уже стала реальностью

Когда в 2026 году в прокат вышел фантастический триллер «Казнить нельзя помиловать», в котором опытный детектив оказывается перед судом искусственного интеллекта и у него есть лишь 90 минут, чтобы доказать алгоритму свою невиновность, — зрители воспринимали это как антиутопию .
Вспомните «Судью Дредда», где роботизированные копии вершат правосудие на улицах мегаполиса. Вспомните сериал «Черное зеркало», где каждый эпизод — это предупреждение о том, что происходит, когда технологии выходят из-под контроля .
Вспомните, наконец, Айзека Азимова с его Тремя законами роботехники: робот не может причинить вред человеку. Но может ли он его судить?
Скажу вам прямо: будущее уже наступило. И оно стучится в двери арбитражных судов. Искусственный интеллект в роли судьи в налоговых спорах — это больше не сценарий для Голливуда. Это наша с вами реальность, к которой нужно готовиться уже сейчас. Более того, я убежден: начинать нужно именно с налоговых споров, и ниже я объясню почему.
Более того, я убежден: начинать нужно именно с налоговых споров, и ниже я объясню почему.
Как фантасты предсказали то, что мы видим сегодня
Прежде чем перейти к цифрам и прецедентам, давайте отдадим должное тем, кто предвидел этот поворот истории.
В 1950 году Айзек Азимов в рассказе «Улики» описал ситуацию, когда робот баллотируется на должность городского прокурора. Его логика безупречна, он не берет взятки, не устает и не ошибается. Люди боятся его именно потому, что он лучше справляется с работой, чем они. Звучит знакомо?
Филип Дик в «Человеке в высоком замке» и других произведениях исследовал тему алгоритмического контроля над обществом. Его вопрос «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» — это не только про роботов. Это про то, что происходит, когда система принятия решений перестает быть человеческой.
Сериал «Черное зеркало» в эпизоде «Белый медведь» показал, как автоматизированная система наказания работает без права на апелляцию. Жестко? Да. Но разве сегодняшняя ситуация, когда бизнес выигрывает лишь 2,5% споров с ФНС , не напоминает именно эту антиутопию — только без кавычек?
Разница между фантастикой и реальностью в том, что фантасты предупреждали об опасностях бесконтрольного ИИ. Мы же говорим о контролируемом, прозрачном и апеллируемом ИИ-правосудии, где человек всегда остается последней инстанцией.
Мировая практика: ИИ уже носит мантию
Если вы думаете, что ИИ-судья — это утопия, посмотрите на то, что уже происходит в мире. Это не пилотные проекты на бумаге. Это работающие системы.
Аргентина: Prometea — первый в мире ИИ-прокурор
В 2017 году Прокуратура города Буэнос-Айреса разработала систему Prometea — первый в мире инструмент на основе ИИ для автоматической подготовки судебных решений . Система анализирует предыдущие решения по аналогичным делам, находит статистические корреляции между ключевыми словами и паттернами приговоров, а затем предлагает прокурору готовый проект решения.
Результаты впечатляют:
•1 000 решений по делам о лишении водительских прав за пьяную езду — подготовлены за 26 дней вместо обычных 110 дней;
•1 000 решений по жилищным спорам — за 45 дней вместо 174 дней;
•1 000 дел по трудовым спорам — за 5 дней вместо 83 дней;
•Точность предсказания судебного решения — 96% .
В 2024 году аргентинские суды пошли дальше: они начали использовать ChatGPT для составления черновиков судебных решений, заменив Prometea генеративным ИИ. Скорость выросла еще в несколько раз.
Прямая аналогия с налоговыми спорами: если ИИ с 96% точностью предсказывает исход дела о лишении прав, он с не меньшей точностью предскажет исход дела о «техническом» контрагенте. Потому что оба дела строятся на формальных критериях и прецедентах.
Китай: умные суды и виртуальные судьи
Китай идет дальше всех. В 2017–2019 годах в Пекине, Ханчжоу и Гуанчжоу открылись интернет-суды, где ИИ является полноправным участником судебного процесса . ИИ-помощники работают в режиме 24/7: принимают иски, классифицируют дела, анализируют электронные доказательства (включая данные из блокчейна), задают вопросы сторонам и готовят проекты решений.
Особенно важно: 96% налоговых вопросов и 99% налоговых деклараций в Китае обрабатываются онлайн . Это означает, что вся доказательная база по налоговым спорам уже существует в цифровом виде — идеальная почва для ИИ-правосудия.
В декабре 2024 года Китай запустил национальную AI-платформу для судебной системы — правовую инфраструктуру на основе масштабных судебных данных для поддержки принятия решений по всей стране .
Эстония: робот-судья для малых споров
Эстония — страна, которая первой в мире ввела электронное гражданство и цифровое государство, — пошла на смелый эксперимент. Правительство запустило проект «робот-судья» для рассмотрения мелких гражданских споров на сумму до 7 000 евро .
Схема проста: стороны загружают документы на платформу, ИИ анализирует их и выносит решение. Решение можно обжаловать у живого судьи. Это именно та модель, которую я предлагаю для налоговых споров: ИИ как первая инстанция, человек — как апелляция.
США: IRS и 129 ИИ-моделей
Налоговая служба США (IRS) в 2026 году использует 129 ИИ-моделей для различных задач — против 54 в 2024 году . Среди них:
•Discriminant Function — скоринговая система, которая анализирует миллионы деклараций и выбирает кандидатов для аудита;
•Large Partnership Compliance Model — анализирует сложные партнерства (хедж-фонды, private equity), которые раньше были слишком сложны для проверки. В 2021 году модель отобрала 82 высокорисковых дела против единичных случаев до ее внедрения;
•Line Anomaly Recommender — заменил устаревшие системы для корпораций с активами от 10 до 250 млн долларов;
•Agentforce — система, развернутая в конце 2025 года, которая мгновенно суммирует дела и ищет документы по всем подразделениям IRS.
Голосовые боты IRS обработали более 4,8 миллиона звонков, а чат-боты решили более 450 000 запросов, причем 42% пользователей так и не поговорили с живым человеком .
Россия: ФНС уже живет в будущем. Суды — нет
Теперь посмотрим на нашу родную реальность. Здесь картина особенно показательна.
Что уже умеет ИИ на стороне ФНС
Российская налоговая служба — один из мировых лидеров цифровизации. Это не преувеличение. Вот что уже работает:
АСК НДС-2 и АСК НДС-3 — автоматизированные системы контроля, которые сопоставляют данные счетов-фактур покупателя и продавца, выстраивают цепочки контрагентов и формируют доказательную базу . Система реагирует не на слова в назначении платежа, а на паттерны поведения — так же, как работает любой современный алгоритм машинного обучения.
АИС «Налог-3» — единая информационная система ФНС, которая аккумулирует данные из десятков источников: банки, Росреестр, ГИБДД, таможня, социальные сети. ИИ анализирует не отдельные транзакции, а поведенческие модели налогоплательщика в динамике .
Платформа Puzzle RPA и нейросети АСК «НДС-4** — новейшие системы 2025–2026 годов, которые сканируют налогоплательщика комплексно, включая анализ его цифрового следа .
Статистика, которая говорит сама за себя
Показатель
Значение
Год
Результативность выездных проверок
98%
2025
Средний чек доначислений по РФ
94 млн руб. (+45% к 2024)
2025
Средний чек в Москве
119 млн руб.
2025
Доля «добровольных» доплат в бюджет
57% от всех поступлений
2025
Процент побед бизнеса в судах с ФНС
2,5%
2025
Процент побед бизнеса 10–12 лет назад
70%
~2013
Цифры говорят о том, что ФНС с помощью ИИ-инструментов достигла почти абсолютной эффективности в судах. Суды же по-прежнему работают по старинке. Результат — системный дисбаланс, при котором бизнес фактически лишен шансов на справедливое разбирательство.
Почему налоговые споры — идеальный старт для ИИ-правосудия
Я убежден, что именно налоговые споры должны стать первым полигоном для внедрения ИИ в российскую судебную систему. Вот почему:
Первое: максимальная формализованность. Налоговое право — это математика в юридической обертке. Нормы НК РФ четкие, критерии «технического» контрагента задокументированы, прецеденты исчисляются тысячами. ИИ обучается именно на структурированных данных — а налоговые дела это и есть структурированные данные.
Второе: вся доказательная база уже оцифрована. Счета-фактуры, декларации, банковские выписки, данные АСК НДС — все это существует в электронном виде. ИИ не нужно читать бумажные тома. Он уже имеет доступ ко всему необходимому.
Третье: огромный массив прецедентов. За 2024 год в арбитражные суды поступило более 2 миллионов заявлений, из которых значительная часть — налоговые споры . Это колоссальная обучающая выборка для алгоритма.
Четвертое: типизация дел. Большинство налоговых споров — это вариации на одну из нескольких тем: дробление бизнеса, «технические» контрагенты, необоснованная налоговая выгода, трансфертное ценообразование. ИИ справляется с типовыми задачами лучше человека.
Пятое: международный опыт. CIAT (Межамериканский центр налоговых администраций) прямо рекомендует применять ИИ для разрешения рутинных налоговых споров, особенно связанных с применением санкций и типовыми расчетами .
Аргументы «ЗА» и «ПРОТИВ» — честный разбор
Я не собираюсь рисовать радужную картину. У ИИ-правосудия есть реальные проблемы. Но у него есть и реальные преимущества, которые перевешивают.
Аргументы «ПРОТИВ»
Предвзятость алгоритмов. Самый известный пример — американская система COMPAS, которая использовалась для оценки риска рецидива у преступников и показала расовую предвзятость . Однако в налогах нет расы, пола или социального статуса. Есть только ИНН, суммы, даты и документы. Налоговые данные максимально объективны — это снимает главный аргумент против.
«Черный ящик». Налогоплательщик должен понимать, почему ИИ принял то или иное решение. Это решается внедрением принципа Explainable AI (XAI) — объяснимого искусственного интеллекта, когда система выдает не просто вердикт, а пошаговое обоснование со ссылками на конкретные нормы НК РФ и прецеденты.
Право на справедливое судебное разбирательство. Статья 6 ЕКПЧ гарантирует право на справедливый суд. Совет Европы (CEPEJ) в своей Хартии этики использования ИИ в судебных системах (2018) прямо указывает: ИИ может помогать судье, но не заменять его. Решение этого — гибридная модель: ИИ готовит проект решения, человек его утверждает. Апелляция всегда доступна.
Защита персональных данных. ИИ будет работать с огромными массивами финансовой информации. Это требует надежной защиты и четкого законодательного регулирования.
Аргументы «ЗА» (и их перевес)
Скорость. ИИ анализирует 10 000 страниц банковских выписок за секунды. Человеку нужны недели. Для бизнеса, у которого заморожены счета и идет проверка, скорость — это деньги и выживание.
Единообразие практики. Сегодня суд в Москве и суд в Краснодаре могут вынести диаметрально противоположные решения по одному и тому же вопросу. ИИ обеспечит 100% стандартизацию правоприменения. Это огромный плюс для предсказуемости бизнес-среды.
Беспристрастность. ИИ не устает, не берет взятки, не боится пойти против позиции ФНС, если закон на стороне налогоплательщика. Для него нет авторитетов — есть только алгоритм и норма права.
Снижение нагрузки на судей. Судьи смогут сосредоточиться на действительно сложных, прецедентных делах, где требуется творческое толкование права. Рутину заберет машина.
Доступность правосудия. Небольшой бизнес из региона сможет получить качественное правосудие без найма дорогостоящих московских адвокатов. ИИ одинаково хорош для всех.
Снижение коррупции. По данным различных исследований, коррупция в судебной системе остается серьезной проблемой. ИИ физически не может быть подкуплен.
Как это должно работать: практическая модель
Я не предлагаю завтра заменить всех судей роботами. Я предлагаю поэтапную, разумную модель, которая уже доказала свою эффективность в других странах.
Этап 1 (сейчас). ИИ-ассистент судьи. Система анализирует материалы дела, находит аналогичные прецеденты, рассчитывает суммы, проверяет формальные основания и готовит проект решения. Судья изучает его, вносит правки и подписывает. Ответственность остается за человеком.
Этап 2 (3–5 лет). ИИ как первая инстанция по типовым делам. Споры о технических контрагентах, дроблении бизнеса, стандартных штрафах — ИИ рассматривает самостоятельно. Любая из сторон может потребовать пересмотра живым судьей.
Этап 3 (10+ лет). Полноценный ИИ-арбитраж по налоговым спорам с правом апелляции в суд общей юрисдикции. Именно к этому идет весь мир.
Итог: мы все равно к этому придем
Фантасты предупреждали нас об опасностях ИИ-правосудия. Но они же показывали его неизбежность. Когда Азимов писал о роботе-прокуроре, он не говорил «этого никогда не будет». Он говорил: «Будьте готовы».
Мы должны быть готовы. ФНС уже вооружена нейросетями и выигрывает 97,5% дел. Бизнес и суды безнадежно отстают в этой технологической гонке. Единственный способ восстановить баланс — это внедрить ИИ на стороне правосудия.
Налоговые споры — идеальный старт. Они формализованы, оцифрованы, типизированы и имеют огромную прецедентную базу. Мировой опыт Аргентины, Китая, Эстонии и США показывает: это работает.
Да, плюсов у ИИ-правосудия в налогах значительно больше, чем минусов. Минусы решаемы технически и законодательно. Плюсы — это системное изменение качества правосудия в стране.
Если вы не согласны с решением алгоритма — у вас всегда будет право подключить живого судью. Но для этого сначала нужно дать алгоритму шанс. Рано или поздно весь мир придет к ИИ-правосудию в налогах. Вопрос лишь в том, будем ли мы в авангарде или снова в роли догоняющих.
