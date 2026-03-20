ИИ как судья в налоговом споре: фантастика, которая уже стала реальностью

Как фантасты предсказали то, что мы видим сегодня

Прежде чем перейти к цифрам и прецедентам, давайте отдадим должное тем, кто предвидел этот поворот истории.

В 1950 году Айзек Азимов в рассказе «Улики» описал ситуацию, когда робот баллотируется на должность городского прокурора. Его логика безупречна, он не берет взятки, не устает и не ошибается. Люди боятся его именно потому, что он лучше справляется с работой, чем они. Звучит знакомо?

Филип Дик в «Человеке в высоком замке» и других произведениях исследовал тему алгоритмического контроля над обществом. Его вопрос «Мечтают ли андроиды об электрических овцах?» — это не только про роботов. Это про то, что происходит, когда система принятия решений перестает быть человеческой.

Сериал «Черное зеркало» в эпизоде «Белый медведь» показал, как автоматизированная система наказания работает без права на апелляцию. Жестко? Да. Но разве сегодняшняя ситуация, когда бизнес выигрывает лишь 2,5% споров с ФНС , не напоминает именно эту антиутопию — только без кавычек?

Разница между фантастикой и реальностью в том, что фантасты предупреждали об опасностях бесконтрольного ИИ. Мы же говорим о контролируемом, прозрачном и апеллируемом ИИ-правосудии, где человек всегда остается последней инстанцией.