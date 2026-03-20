Больничные для самозанятых в 2026 году: кто считал? Мы посчитали — и картина интересная

Помните 2019 год? Когда режим налога на профессиональный доход (НПД) только запускали в четырех пилотных регионах, многие относились к нему с подозрением. «Очередная ловушка от государства», «сейчас всех перепишут, а потом влупят налоги по полной» — такие разговоры ходили на каждом углу.
Но государство предложило слишком сладкие условия: 4% или 6% налога, никаких касс, никакой отчетности и, главное, никаких обязательных страховых взносов.
К чему это привело? К тому, что к началу 2026 года в России зарегистрировано уже почти 16 миллионов самозанятых. Эксперимент признан суперуспешным. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. И сейчас мы наблюдаем, как эта мышеловка начинает медленно, но верно захлопываться.
Давайте разберем, как эволюционировал статус самозанятого, что происходит с режимом НПД в 2026 году, к чему нас готовят после 2028 года и главный вопрос — стоит ли ввязываться в новую игру государства под названием «добровольные больничные».
Откуда всё началось: свобода от взносов и массовая оптимизация
Изначально режим НПД задумывался для того, чтобы вывести из тени репетиторов, нянь, мастеров маникюра и таксистов. Государство сказало: «Ребята, просто платите 4% и спите спокойно. Пенсия и больничные — это ваши проблемы».
Бизнес быстро смекнул, что это золотая жила. Зачем платить за сотрудника 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, если можно уволить его и нанять как самозанятого? Началась массовая подмена трудовых отношений. Компании целыми отделами переводили штат на НПД.
Налоговая, конечно, это видела. Появились первые критерии подмены трудовых отношений, заработали скоринг-системы ФНС. Но до поры до времени гайки закручивали не слишком сильно — нужно было набрать критическую массу пользователей режима. И они ее набрали.
Что происходит сейчас: суровая реальность 2026 года
В 2026 году правила игры кардинально изменились. Государство поняло, что 16 миллионов человек, которые не платят взносы в Социальный фонд (СФР) — это огромная дыра в бюджете и бомба замедленного действия в виде будущих пенсионеров без стажа.
Поэтому началось планомерное «обеление» и встраивание самозанятых в общую систему.
Во-первых, тотальный контроль за подменой трудовых отношений.
С 2026 года Минтруд и ФНС ввели новые жесткие индикаторы риска. Если у компании более 10 самозанятых, которые раньше работали у нее по трудовому договору, или если самозанятый получает доход только от одного заказчика — ждите проверку. Штрафы за подмену трудовых отношений стали драконовскими, а доначисления налогов и взносов могут обанкротить средний бизнес.
Во-вторых, эксперимент с больничными (Закон № 456-ФЗ).
С 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых. Теперь плательщики НПД могут получать оплачиваемые больничные. Но, естественно, не бесплатно.
Как работают больничные для самозанятых в 2026 году
Государство предложило самозанятым самим выбрать размер страховой суммы, от которой будут зависеть и взносы, и размер пособия. Базовых сумм две: 35 000 руб. и 50 000 руб. Тариф взносов — 3,84%.
Размер страховой суммы
Взнос за месяц
Взнос за год
35 000 руб.
1 344 руб.
16 128 руб.
50 000 руб.
1 920 руб.
23 040 руб.
Казалось бы, суммы подъемные. Но дьявол кроется в деталях.
1.Период ожидания. Первую выплату по больничному вы получите только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Заболели на пятом месяце? Денег не будет.
2.Зависимость от стажа. Размер пособия зависит от вашего общего страхового стажа (включая работу по найму в прошлом). До 5 лет стажа — получите 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.
3.Зависимость от срока уплаты взносов. Если вы платите взносы от 6 до 12 месяцев, для расчета пособия возьмут только 70% от страховой суммы. И только после года уплаты — 100%.
Пример из практики:
Самозанятый Иван платил взносы 6 месяцев исходя из суммы 35 000 руб. (потратил 8 064 руб.). Его общий стаж — более 8 лет. Он заболел на 14 дней.
Расчет пособия: 35 000 руб. × 70% (т.к. платил меньше года) × 100% (стаж > 8 лет) / 30 дней × 14 дней = 11 433 руб.
Чистая выгода Ивана: 11 433 руб. - 8 064 руб. = 3 369 руб.
Имеет ли смысл платить взносы?
Давайте будем честными. Если вы молоды, здоровы и болеете раз в три года по два дня — экономический смысл участия в этом эксперименте стремится к нулю. Вы отдадите государству 16–23 тысячи рублей в год, а получите копейки, если вообще заболеете.
Кому это реально выгодно:
1.Тем, кто планирует беременность. Это легальный способ получить декретные выплаты, будучи самозанятой.
2.Людям с хроническими заболеваниями, которые точно знают, что будут брать больничный несколько раз в год.
3.Тем, кто часто лежит в больницах с детьми. Больничный по уходу за ребенком также оплачивается.
Для всех остальных это скорее скрытый налог на спокойствие.
Что будет потом: взгляд за горизонт 2028 года
Эксперимент с НПД официально заканчивается 31 декабря 2028 года. Что будет дальше? Отменят ли режим?
Мой прогноз: режим не отменят, но он перестанет быть таким привлекательным.
Государство не может просто взять и выкинуть 16 миллионов человек обратно в тень. Но оно будет методично закручивать гайки:
1.Добровольное станет обязательным. Эксперимент с больничными — это обкатка механизма. Я уверен, что после 2028 года (а может и раньше) уплата взносов в СФР для самозанятых станет обязательной. Сначала введут минимальный фиксированный платеж, как у ИП, а потом привяжут его к доходу.
2.Сужение видов деятельности. Список профессий, которым разрешено применять НПД, будет сокращаться. Оставят только классические услуги: репетиторов, нянь, клининг. Айтишников, маркетологов и консультантов будут выдавливать в ИП на УСН.
3.Ужесточение лимитов. Лимит дохода в 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года. С учетом инфляции он уже давно обесценился. И повышать его государство не планирует — это еще один способ заставить успешных самозанятых переходить на другие режимы.
Резюме
Мы наблюдаем классическую схему: сначала государство дает пряник, чтобы заманить людей в систему, а потом достает кнут, чтобы заставить их играть по общим правилам.
Самозанятость перестает быть налоговым офшором. Это уже полноценный, жестко контролируемый режим. Если вы бизнес — прекращайте играть в игры с подменой трудовых отношений, ФНС вас всё равно вычислит. Если вы самозанятый — готовьтесь к тому, что за социальные гарантии придется платить из своего кармана.
И да, если вы всё-таки решили получать больничные — подайте заявление в СФР до 30 сентября 2027 года. Иначе поезд уйдет.
Начать дискуссию