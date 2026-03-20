Больничные для самозанятых в 2026 году: кто считал? Мы посчитали — и картина интересная

Помните 2019 год? Когда режим налога на профессиональный доход (НПД) только запускали в четырех пилотных регионах, многие относились к нему с подозрением. «Очередная ловушка от государства», «сейчас всех перепишут, а потом влупят налоги по полной» — такие разговоры ходили на каждом углу.

Но государство предложило слишком сладкие условия: 4% или 6% налога, никаких касс, никакой отчетности и, главное, никаких обязательных страховых взносов.

К чему это привело? К тому, что к началу 2026 года в России зарегистрировано уже почти 16 миллионов самозанятых. Эксперимент признан суперуспешным. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. И сейчас мы наблюдаем, как эта мышеловка начинает медленно, но верно захлопываться.

Давайте разберем, как эволюционировал статус самозанятого, что происходит с режимом НПД в 2026 году, к чему нас готовят после 2028 года и главный вопрос — стоит ли ввязываться в новую игру государства под названием «добровольные больничные».