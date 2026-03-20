Больничные для самозанятых в 2026 году: кто считал? Мы посчитали — и картина интересная

Семь лет самозанятые работали без больничных, декретных и пенсионного стажа. В 2026 году государство сделало «подарок» — добровольное страхование на случай болезни. Взнос небольшой, условия понятные. Но никто не удосужился посчитать, выгодно ли это на самом деле. Мы посчитали...

Помните 2019 год? Когда режим налога на профессиональный доход (НПД) только запускали в четырех пилотных регионах, многие относились к нему с подозрением. «Очередная ловушка от государства», «сейчас всех перепишут, а потом влупят налоги по полной» — такие разговоры ходили на каждом углу.

Но государство предложило слишком сладкие условия: 4% или 6% налога, никаких касс, никакой отчетности и, главное, никаких обязательных страховых взносов.

К чему это привело? К тому, что к началу 2026 года в России зарегистрировано уже почти 16 миллионов самозанятых. Эксперимент признан суперуспешным. Но бесплатный сыр, как известно, бывает только в мышеловке. И сейчас мы наблюдаем, как эта мышеловка начинает медленно, но верно захлопываться.

Давайте разберем, как эволюционировал статус самозанятого, что происходит с режимом НПД в 2026 году, к чему нас готовят после 2028 года и главный вопрос — стоит ли ввязываться в новую игру государства под названием «добровольные больничные».

Откуда всё началось: свобода от взносов и массовая оптимизация

Изначально режим НПД задумывался для того, чтобы вывести из тени репетиторов, нянь, мастеров маникюра и таксистов. Государство сказало: «Ребята, просто платите 4% и спите спокойно. Пенсия и больничные — это ваши проблемы».

Бизнес быстро смекнул, что это золотая жила. Зачем платить за сотрудника 13% НДФЛ и 30% страховых взносов, если можно уволить его и нанять как самозанятого? Началась массовая подмена трудовых отношений. Компании целыми отделами переводили штат на НПД.

Налоговая, конечно, это видела. Появились первые критерии подмены трудовых отношений, заработали скоринг-системы ФНС. Но до поры до времени гайки закручивали не слишком сильно — нужно было набрать критическую массу пользователей режима. И они ее набрали.

Что происходит сейчас: суровая реальность 2026 года

В 2026 году правила игры кардинально изменились. Государство поняло, что 16 миллионов человек, которые не платят взносы в Социальный фонд (СФР) — это огромная дыра в бюджете и бомба замедленного действия в виде будущих пенсионеров без стажа.

Поэтому началось планомерное «обеление» и встраивание самозанятых в общую систему.

Во-первых, тотальный контроль за подменой трудовых отношений.

С 2026 года Минтруд и ФНС ввели новые жесткие индикаторы риска. Если у компании более 10 самозанятых, которые раньше работали у нее по трудовому договору, или если самозанятый получает доход только от одного заказчика — ждите проверку. Штрафы за подмену трудовых отношений стали драконовскими, а доначисления налогов и взносов могут обанкротить средний бизнес.

Во-вторых, эксперимент с больничными (Закон № 456-ФЗ).

С 1 января 2026 года стартовал эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых. Теперь плательщики НПД могут получать оплачиваемые больничные. Но, естественно, не бесплатно.

Как работают больничные для самозанятых в 2026 году

Государство предложило самозанятым самим выбрать размер страховой суммы, от которой будут зависеть и взносы, и размер пособия. Базовых сумм две: 35 000 руб. и 50 000 руб. Тариф взносов — 3,84%.

Размер страховой суммы

Взнос за месяц

Взнос за год

35 000 руб.

1 344 руб.

16 128 руб.

50 000 руб.

1 920 руб.

23 040 руб.

Казалось бы, суммы подъемные. Но дьявол кроется в деталях.

1.Период ожидания. Первую выплату по больничному вы получите только после 6 месяцев непрерывной уплаты взносов. Заболели на пятом месяце? Денег не будет.

2.Зависимость от стажа. Размер пособия зависит от вашего общего страхового стажа (включая работу по найму в прошлом). До 5 лет стажа — получите 60% от среднего заработка, от 5 до 8 лет — 80%, свыше 8 лет — 100%.

3.Зависимость от срока уплаты взносов. Если вы платите взносы от 6 до 12 месяцев, для расчета пособия возьмут только 70% от страховой суммы. И только после года уплаты — 100%.

Пример из практики:

Самозанятый Иван платил взносы 6 месяцев исходя из суммы 35 000 руб. (потратил 8 064 руб.). Его общий стаж — более 8 лет. Он заболел на 14 дней.

Расчет пособия: 35 000 руб. × 70% (т.к. платил меньше года) × 100% (стаж > 8 лет) / 30 дней × 14 дней = 11 433 руб.

Чистая выгода Ивана: 11 433 руб. - 8 064 руб. = 3 369 руб.

Имеет ли смысл платить взносы?

Давайте будем честными. Если вы молоды, здоровы и болеете раз в три года по два дня — экономический смысл участия в этом эксперименте стремится к нулю. Вы отдадите государству 16–23 тысячи рублей в год, а получите копейки, если вообще заболеете.

Кому это реально выгодно:

1.Тем, кто планирует беременность. Это легальный способ получить декретные выплаты, будучи самозанятой.

2.Людям с хроническими заболеваниями, которые точно знают, что будут брать больничный несколько раз в год.

3.Тем, кто часто лежит в больницах с детьми. Больничный по уходу за ребенком также оплачивается.

Для всех остальных это скорее скрытый налог на спокойствие.

Что будет потом: взгляд за горизонт 2028 года

Эксперимент с НПД официально заканчивается 31 декабря 2028 года. Что будет дальше? Отменят ли режим?

Мой прогноз: режим не отменят, но он перестанет быть таким привлекательным.

Государство не может просто взять и выкинуть 16 миллионов человек обратно в тень. Но оно будет методично закручивать гайки:

1.Добровольное станет обязательным. Эксперимент с больничными — это обкатка механизма. Я уверен, что после 2028 года (а может и раньше) уплата взносов в СФР для самозанятых станет обязательной. Сначала введут минимальный фиксированный платеж, как у ИП, а потом привяжут его к доходу.

2.Сужение видов деятельности. Список профессий, которым разрешено применять НПД, будет сокращаться. Оставят только классические услуги: репетиторов, нянь, клининг. Айтишников, маркетологов и консультантов будут выдавливать в ИП на УСН.

3.Ужесточение лимитов. Лимит дохода в 2,4 млн рублей не менялся с 2019 года. С учетом инфляции он уже давно обесценился. И повышать его государство не планирует — это еще один способ заставить успешных самозанятых переходить на другие режимы.

Резюме

Мы наблюдаем классическую схему: сначала государство дает пряник, чтобы заманить людей в систему, а потом достает кнут, чтобы заставить их играть по общим правилам.

Самозанятость перестает быть налоговым офшором. Это уже полноценный, жестко контролируемый режим. Если вы бизнес — прекращайте играть в игры с подменой трудовых отношений, ФНС вас всё равно вычислит. Если вы самозанятый — готовьтесь к тому, что за социальные гарантии придется платить из своего кармана.

И да, если вы всё-таки решили получать больничные — подайте заявление в СФР до 30 сентября 2027 года. Иначе поезд уйдет.

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

40 подписчиков87 постов

