Налоговый форум 2026: слухи, цифры и тренды, которые изменят жизнь вашего бизнеса

Красивые слова про «человекоцентричность» отзвучали. А за кулисами — средний чек выездной проверки 213 млн рублей, штрафы за кассу в пять раз выше и 57% доначислений, которые бизнес платит «добровольно» после разговора с инспектором.

Коллеги, приветствую! Недавно завершился Пятый юбилейный Петербургский налоговый форум (ПНФ). Мероприятие масштабное, пафосное, с участием первых лиц ФНС, Минфина, Роструда и бизнес-объединений.

Официальная повестка, как всегда, гладкая: «человекоцентричность», «цифровизация», «доверительная среда», «экономическая справедливость».

Но мы с вами люди практичные. Нас интересует другое: что реально стоит за этими красивыми словами? Какие гайки закрутят завтра? Что уже происходит с деньгами бизнеса прямо сейчас? И, наконец, для чего вообще проводятся подобные мероприятия?

Я внимательно изучил материалы форума, прошёлся по всем сессиям, проанализировал свежую статистику и готов поделиться с вами выжимкой. Без воды — только факты, цифры и выводы, которые помогут вам сохранить деньги и нервы.

Зачем вообще проводят такие форумы?

Официальная цель форума — «повышение налоговой грамотности представителей бизнеса и граждан, создание доверительной среды между налоговыми органами и налогоплательщиками, получение обратной связи и профилактика налоговых правонарушений». По итогам форума планируется принять Меморандум с выводами и предложениями по совершенствованию налогового законодательства. Звучит прекрасно. Ждем.

Но давайте смотреть правде в глаза. Подобные мероприятия выполняют сразу несколько функций, о которых официальная программа умалчивает.

Первое — демонстрация силы и технологического превосходства. Налоговики показывают: «Мы видим всё, наши алгоритмы работают, прятаться бесполезно». АСК НДС, система «СПОТ», аналитика больших данных, распределённые камеральные проверки — всё это не просто инструменты, это послание бизнесу.

Второе — «прогрев» перед новыми ужесточениями. Нам аккуратно, через дискуссии и круглые столы, транслируют новые правила игры. Это мягкая форма предупреждения: «Мы вас предупредили, теперь не говорите, что не знали». Как метко выразился на пленарном заседании председатель «Деловой России» Алексей Репик: «Обеление экономики — это не разовая кампания, а долгий процесс настройки правил» .

Третье — перевод контроля из карательной плоскости в профилактическую. Государству выгоднее, чтобы бизнес платил сам, испугавшись всевидящего ока цифровых систем, чем тратить ресурсы на дорогостоящие выездные проверки. Именно поэтому 57% поступлений от контрольно-аналитической работы ФНС в 2025 году — это «добровольные» доплаты бизнеса . Налоговики вызывают директора «на разговор», показывают дерево связей, и бизнес предпочитает доплатить.

Пленарное заседание: «Экономическая справедливость — залог общего развития»

Главная тема пленарки объединила руководителей федеральных министерств, ФНС, законодателей и лидеров делового сообщества. Несколько ключевых тезисов, которые стоит запомнить.

Статс-секретарь — заместитель Министра финансов РФ Алексей Сазанов подробно разобрал стратегию «обеления» экономики: путь от предупреждения и контроля до поощрения добросовестных участников рынка . Это важный сигнал: государство хочет не просто собирать налоги, но и создавать стимулы для легальной работы.

Ольга Ануфриева из ФНС России подчеркнула: бизнесу жизненно необходим временной ресурс, чтобы подстроиться под изменения в законодательстве. «Справедливость — это прежде всего диалог и поиск компромисса» . Красиво сказано. Но когда за 2025 год налоговая нагрузка выросла по всем фронтам, слова о компромиссе воспринимаются с осторожностью.

Отдельно стоит отметить тезис о «человекоцентричности» ФНС. Заместитель начальника Управления организационного развития ФНС Александр Ляликов привёл данные: за 15 лет уровень доверия к налоговой системе вырос более чем в три раза — с 14% в 2008 году до 43% в 2023-м . Но тут же честно признал: исследование 2025 года показало, что 36,7% респондентов всё ещё не удовлетворены работой службы, а главная причина — высокая чувствительность к частоте законодательных изменений (25,8%) .

Модератор сессии завершил её цитатой Михаила Мишустина:

«Платить налоги для каждого гражданина должно быть так же приятно, как дарить цветы любимой женщине» .

Комментировать не буду. Каждый сам решит, насколько это соответствует его личному опыту общения с налоговой.

Камеральный контроль: инспектор из другого города и конец «бумажных» схем

Это была одна из ключевых сессий форума, и не случайно. Эпоха классических «бумажных» проверок окончательно ушла в прошлое. Теперь это высокотехнологичная аналитика, работающая на опережение .

Система «СПОТ». Специальная разработка для тех, кто возит товары из стран ЕАЭС. Система подтверждает ожидание товаров и обеспечивает законность оборота. Схемы с «бумажным» импортом можно хоронить — они видны как на ладони.

Распределённые проверки. Алексей Касьянок из ФНС России прямо заявил:

«Сегодня камеральная проверка — это системная аналитическая работа. Мы распределяем нагрузку между регионами, чтобы сделать процесс эффективнее» .

Это значит, что вашу декларацию может проверять инспектор из Сибири или Поволжья, с которым невозможно «договориться» по старинке. Региональная близость к инспекции больше не даёт никаких преимуществ.

Банковский комплаенс и 115-ФЗ. Банки всё чаще расторгают договоры в одностороннем порядке. Любая операция с контрагентом, имеющим сомнительную репутацию, мгновенно попадает под «красный флаг». Это уже не предупреждение — это реальность, с которой сталкиваются тысячи компаний.

Ловушка «уточнёнки». Замена контрагента в уточнённой декларации и уклонение от документов — старые приёмы, которые больше не работают. Аналитика ФНС легко видит подобные манипуляции.

Артём Золоточкин из Российского союза налогоплательщиков поднял болезненный вопрос: почему бизнес часто не понимает, за что прилетел штраф, и как добиться прозрачности процедур? Это реальная проблема — неравенство информированности между инспекцией и налогоплательщиком остаётся огромным.

Выездные проверки: бьют редко, но наповал

Руководитель УФНС по Санкт-Петербургу Александр Гнедых открыл свою сессию спортивной аналогией: «Лучший бой — тот, который не состоялся» . Главный тренд 2026 года — досудебное урегулирование. Выездных проверок стало меньше, но их результативность и суммы доначислений бьют рекорды.

Ключевая статистика по выездным проверкам 2025 года:

Показатель Значение Динамика к 2024 г. Количество проверок организаций в РФ 5 066 +13% Количество проверок в Москве — +27% Количество проверок в Санкт-Петербурге — +45% Результативность проверок 98% Стабильно Средний чек доначислений по РФ 94 млн руб. +45% Средний чек доначислений по Москве 119 млн руб. +19% Средний чек доначислений по Санкт-Петербургу 213 млн руб. +64%

В Петербурге под жёсткий контроль попадают лишь 165 компаний из 200 000 . Остальные 99,9% работают вне «красной зоны». Но если вы попали в эти 165 — готовьтесь к худшему. Средний чек в 213 млн рублей — это не просто штраф, это угроза существованию бизнеса.

Виталий Зваников из Правового управления ФНС предупредил: «универсальной налоговой экспертизы» не существует, каждый спор уникален . Анастасия Лебедева из «СПМ-консалт» добавила: «поверхностные пояснения» больше не работают, а «неравномерная» налоговая реконструкция в разных регионах страны создаёт дополнительные риски .

НДС: упрощенцы под ударом

Введение НДС для плательщиков УСН — главная налоговая реформа последних лет. С 2025 года ИП и организации на упрощёнке с доходом свыше 60 млн рублей обязаны платить НДС. В 2026 году лимит для применения пониженной ставки 5% составляет 272,5 млн рублей .

На форуме сессия по НДС прошла в формате «вопросов и ответов» — и это показательно. Вопросов у бизнеса накопилось море. Ключевые из них:

•Как правильно применять ставки 5% и 7% при переходе через пороговые значения?

•Как работает освобождение от НДС при доходах до 60 млн рублей в год?

•Что происходит при превышении лимита в середине года?

Малый бизнес постепенно втягивают в общую систему налогообложения. Это не слух — это официальная политика. Государство считает, что «серая» зона УСН слишком велика.

Налог на прибыль: 25% — это надолго

Повышение ставки налога на прибыль с 20% до 25% в 2025 году дало немедленный бюджетный эффект. За девять месяцев 2025 года поступления выросли на 82%, составив 2,9 трлн рублей . Это рекордный показатель.

На форуме обсуждали практические аспекты: новые правила применения инвестиционного налогового вычета, изменения в учёте расходов, особенности работы с убытками. Отдельно разбирали ситуацию с туристическим налогом для юридических лиц — новым сбором, который уже охватил 73 региона России .

Туристический налог в цифрах: за 9 месяцев 2025 года в бюджеты регионов поступило 5,5 млрд рублей — на 500 млн больше прогнозов ФНС . 63% этой суммы принесли Краснодарский край и Санкт-Петербург. В 2026 году налог введён как минимум в 73 из 89 регионов .

ККТ: штрафы взлетят в 5 раз

Один из самых горячих слухов, подтверждённых на форуме, касается контрольно-кассовой техники. Рост выручки по кассам в 2025 году составил 10,8% . Казалось бы, хорошая новость. Но ФНС считает, что потенциал легализации ещё огромен.

Что нас ждёт:

Нарушение Текущий штраф Планируемый штраф Неприменение ККТ (юрлица, минимум) 30 000 руб. 150 000 руб. Неприменение ККТ (должностные лица) 10 000 руб. 30 000 руб. Повторное нарушение — 300 000 руб. Третье нарушение — 750 000 руб.

Государство ясно даёт понять: работать без кассы станет экономически невыгодно. Пятикратный рост штрафов — это не предупреждение, это приговор для тех, кто до сих пор игнорирует требования закона.

Рынок труда: конец «серым» схемам с самозанятыми

Сессия по рынку труда прошла под девизом детенизации. Эксперты Роструда, ФНС и Правительства Санкт-Петербурга обсуждали, почему «серые» схемы становятся всё более рискованными.

Дмитрий Демиденко из Роструда подвёл итоги легализации занятости за 2025 год и рассказал о межведомственных комиссиях, которые выявляют теневые доходы в субъектах РФ . Светлана Енилина из Комитета финансов Санкт-Петербурга объяснила, какую нагрузку на бюджет создаёт нелегальный труд .

Цифры по самозанятым впечатляют:

Показатель Значение Количество самозанятых в России (ноябрь 2025) 15,1 млн чел. Доходы самозанятых в 2025 году более 3 трлн руб. Рост доходов к 2024 году +38,6%

ФНС видит в этих цифрах не только успех спецрежима, но и огромную дыру, через которую бизнес уходит от зарплатных налогов. Переквалификация договоров ГПХ в трудовые — тренд номер один в 2026 году. Судебная практика складывается не в пользу работодателей.

Модератор сессии Владимир Катенев подчеркнул:

«Прозрачность отношений на рынке труда — это не просто соблюдение закона, а вопрос стабильности и справедливости для каждого работника и работодателя» .

Имущественные налоги: кадастровая стоимость растёт

С 1 января 2026 года для организаций расширен перечень объектов недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости. Изменения внесены Федеральным законом от 28.11.2025 . Перечень таких объектов теперь готовится на месяц раньше — это означает меньше времени на оспаривание.

На форуме сессия по имущественным налогам собрала полный зал. Бизнес хочет понять, как не переплатить. Главные вопросы: как оспорить кадастровую стоимость, какие объекты попали под новые правила, и что делать с имуществом, которое раньше облагалось по балансовой стоимости.

НДФЛ: прогрессия работает

С 2025 года в России действует пятиступенчатая шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%. Эффект оказался значительным. По итогам 2025 года федеральный бюджет получил от НДФЛ около 750 млрд рублей — на 400 млрд больше, чем в 2024-м . За первый квартал 2025 года поступления НДФЛ в бюджеты всех уровней составили 1,6 трлн рублей (+13% к 2024 году) .

Для бухгалтеров это означает рост сложности расчётов и повышенное внимание к правильности применения ставок. Для директоров — сигнал о том, что высокие зарплаты топ-менеджмента стали дороже.

Субсидиарная и уголовная ответственность: директор под ударом

Это тема, которую на форуме не обсуждали в отдельной сессии, но она красной нитью проходила через все дискуссии. Налоговые ошибки компании всё чаще становятся личной проблемой директора и учредителей.

Ключевая статистика:

Показатель 2024 год 2025 год Средний чек субсидиарной ответственности 81 млн руб. 97 млн руб. Порог уголовной ответственности (ст. 199 УК РФ) 18,75 млн руб. 18,75 млн руб.

Реальные кейсы из судебной практики 2025–2026 годов: доначисления в 24 млн рублей обернулись уголовным делом и субсидиарной ответственностью руководителя и главбуха . Налоговые долги в 30 млн рублей взыскали с директора лично . Сделки с сомнительными контрагентами 2018 года стали причиной субсидиарной ответственности руководителей в 2025 году на сумму 122 млн рублей .

Директор — самое уязвимое лицо. Собственники бизнеса всё чаще взыскивают с руководителей налоговые доначисления как убытки компании. Это не теория — это судебная практика.

Электронный документооборот: уже не будущее, а обязанность

На форуме прошла отдельная сессия по ЭДО. Вывод однозначный: электронный документооборот перестал быть «перспективным направлением» и стал обязательным стандартом для бизнеса . Эксперты ФНС, крупнейшие операторы и представители бизнеса обсудили, как цифровизация меняет правила игры. С 2027 года планируется отмена деклараций по отдельным налогам — данные будут поступать в ФНС автоматически через кассы и ЭДО.

Детенизация экономики: 200+ предложений от регионов

Отдельная сессия была посвящена вопросу: «Где бюджету брать деньги, не повышая налоговую нагрузку?» Ответ — в детенизации. Субъекты РФ представили более 200 предложений по легализации малого и среднего бизнеса .

Главный вызов — как встроить миллионы самозанятых в платформенную экономику так, чтобы налоги были «незаметными», а социальные гарантии — реальными. Это не просто красивые слова: государство ищет баланс между контролем и стимулированием.

Итоговая таблица: что изменится и когда

Налог / Сфера Изменение Срок Налог на прибыль Ставка 25% (было 20%) С 2025 г. НДС на УСН Обязанность при доходах >60 млн руб. С 2025 г. НДФЛ Пятиступенчатая шкала 13–22% С 2025 г. Штрафы за ККТ Рост с 30 до 150 тыс. руб. для юрлиц 2026 г. (план) Имущественный налог Расширение перечня по кадастру С 2026 г. Туристический налог Введён в 73 регионах С 2025–2026 гг. Декларации по ряду налогов Планируется отмена С 2027 г. (план) ЕНС — зачёт и возврат Новые ограничения С 01.09.2026

Выводы: что делать прямо сейчас

Налоговый форум 2026 года показал: государство переходит от точечных ударов к ковровому цифровому контролю. Алгоритмы работают круглосуточно, распределённые проверки убирают «региональный фактор», а суммы доначислений растут быстрее инфляции. Выживет тот, кто умеет считать риски и играть по новым правилам.

Мои рекомендации для бухгалтеров и директоров:

Первое. Забудьте про «бумажный» НДС и фирмы-однодневки. Алгоритмы ФНС видят всё. Камеральный контроль стал тотальным, а система «СПОТ» закрыла последние лазейки с импортом из ЕАЭС.

Второе. Готовьтесь к обелению зарплат. Межведомственные комиссии работают жёстко. Игры с самозанятыми и конвертами становятся слишком рискованными — переквалификация в трудовые отношения несёт доначисления НДФЛ и страховых взносов за несколько лет.

Третье. Проверяйте контрагентов досконально. Статья 54.1 НК РФ работает против вас, если вы не проявили должную осмотрительность. Каждый спор уникален, и «поверхностные пояснения» больше не работают.

Четвёртое. Не игнорируйте вызовы в налоговую. 57% доначислений — это добровольные доплаты после бесед в инспекции . Лучше прийти с юристом и обоснованной позицией, чем получить выездную проверку со средним чеком в 94 млн рублей.

Пятое. Проводите налоговый аудит. Ошибки в учёте есть у 98% компаний . Дешевле найти их самим, чем оплачивать доначисления с пенями и штрафами. Аудиторское заключение, кстати, может защитить директора от субсидиарной ответственности.

Шестое. Переходите на ЭДО. Это уже не вопрос удобства, а вопрос выживания. С 2027 года часть деклараций будет отменена — данные будут поступать в ФНС автоматически.

Евгений Сивков — ваш налоговый консультант.