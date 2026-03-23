Как ФНС доначисляет миллионы за неполный рабочий день

Компания оформила 294 из 296 сотрудников на 0,5 ставки. Налоговая пришла — и доначислила 44 миллиона. Разбираю, как ФНС доказывает, что «неполный день» — это фикция, и что ждет тех, кто до сих пор использует эту схему.

Коллеги, приветствую! На недавнем Петербургском налоговом форуме прозвучала одна очень тревожная мысль, которая заставила меня внимательнее присмотреться к свежей судебной практике. Речь шла о том, чтобы добавить в форму РСВ (расчет по страховым взносам) данные о неполной занятости сотрудников.



Казалось бы, ну добавят и добавят, очередная строчка в отчете. Но если сопоставить это с тем, как сейчас налоговики громят схемы с 0,5 ставки в судах, вырисовывается весьма безрадостная картина для любителей «оптимизации».

Давайте начистоту: схема с переводом сотрудников на неполный рабочий день (0,5 или даже 0,1 ставки) с выплатой остального «в конверте» стара как мир. Бизнес использует ее, чтобы платить меньше НДФЛ и страховых взносов, формально соблюдая требования о МРОТ (ведь МРОТ считается пропорционально отработанному времени). Но налоговая давно научилась этот фокус разоблачать. И делает это виртуозно.

Свежий пример: минус 44 миллиона рублей за «экономию»

Показательное дело недавно прошло все инстанции. Речь идет о краснодарской компании, занимающейся оптовой продажей алкоголя. Налоговики пришли с выездной проверкой и обнаружили, что из 296 сотрудников в штате 294 человека были оформлены на 0,1, 0,25 и 0,5 тарифной ставки. Официальная зарплата не превышала 5 000 – 5 850 рублей в месяц.

Итог проверки? Доначисление 43,8 млн рублей только по эпизоду с серой зарплатой (19,5 млн взносов, 8,5 млн НДФЛ, плюс пени и штрафы). Общая сумма доначислений с учетом дробления бизнеса составила 193 млн рублей.

Как налоговики доказали, что люди работали полный день? Арсенал доказательств впечатляет:

1.Допросы сотрудников. Из 47 допрошенных 25 человек честно признались, что получали зарплату наличными в кассе, и ее размер был значительно выше официального.

2.Анализ вакансий. В интернете компания искала сотрудников на зарплату, которая была в разы выше средней по предприятию.

3.Сравнение с предыдущим местом работы. Налоговики выяснили, что до трудоустройства в эту компанию сотрудники получали белую зарплату в несколько раз больше. Резкое снижение дохода при переходе на новую работу выглядит крайне подозрительно.

4.Крупные покупки. Сотрудники с официальным доходом в 5 тысяч рублей умудрялись покупать автомобили и недвижимость.

5.Отсутствие логики в оплате. У менеджеров по продажам был фиксированный мизерный оклад, который никак не зависел от объемов продаж и выручки компании.

Компания пыталась отбиться в суде, заявляя, что инспекторы неправильно посчитали базу, опираясь на вакансии и показания свидетелей. Но суды всех инстанций, включая Верховный Суд РФ (Определение № 308-ЭС24-5293 от 13.05.2024), встали на сторону ФНС.

Еще один кейс: дело А70-7271/2025

И это не единичный случай. Обратите внимание на свежее постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 10.02.2026 по делу № А70-7271/2025. Компании доначислили более 900 тысяч рублей за то, что сотрудники формально числились на 0,5 ставки, но по факту трудились полный рабочий день.

Здесь налоговики пошли еще дальше в сборе доказательств:

•Они проанализировали показания клиентов, которые подтвердили, что сотрудники находились на рабочих местах в течение всего дня.

•Использовали данные с сайтов поиска работы (hh.ru и другие), где компания искала персонал на полный день.

•Зафиксировали систематическое снятие наличных со счетов компании, которые затем шли на выплату серой части зарплаты.

Суд четко указал: фиктивное назначение работникам неполного рабочего дня рассматривается как налоговое злоупотребление.

Почему ФНС так жестко взялась за неполную ставку?

Ответ прост: государство ищет резервы для пополнения бюджета. Зарплатные налоги — это огромный пласт, где до сих пор скрываются миллиарды рублей.

Методы контроля ФНС становятся все более изощренными:

•Математический анализ отчетности (6-НДФЛ и РСВ). Программа автоматически подсвечивает компании, где зарплаты ниже МРОТ или среднеотраслевых показателей.

•Межведомственное взаимодействие. Налоговая активно обменивается данными с трудовой инспекцией, прокуратурой и банками.

•Комиссии по легализации налоговой базы. Вас просто вызовут «на ковер» и предложат добровольно доплатить налоги, пригрозив выездной проверкой.

Что будет дальше? Прогноз

Возвращаясь к Петербургскому налоговому форуму и идее добавить данные о неполной занятости в РСВ. Если это произойдет (а я уверен, что произойдет), администрирование таких схем станет полностью автоматическим.

Сейчас налоговикам нужно проводить анализ, вызывать на комиссии, доказывать фиктивность неполного рабочего дня. С новыми данными в РСВ алгоритмы ФНС будут мгновенно выявлять компании, где доля сотрудников на 0,5 ставки превышает некий «безопасный» порог. И к вам сразу прилетит требование о даче пояснений, а за ним — проверка.

Кроме того, не забывайте про инициативу обязать «нулевые» фирмы платить взносы с МРОТ. Гайки закручиваются со всех сторон.

Практические рекомендации для бизнеса

Что делать, если у вас реально есть сотрудники на неполной ставке?

1.Железобетонное документальное оформление. В трудовом договоре должно быть четко прописано условие о неполном рабочем времени (ст. 93 ТК РФ) с указанием конкретных часов работы.

2.Табели учета рабочего времени. Они должны строго соответствовать условиям договора. Никаких «восьмерок» в табеле у совместителей!

3.Экономическое обоснование. Вы должны уметь объяснить налоговой, почему этот сотрудник нужен вам именно на 4 часа в день, а не на 8. Например, уборщице достаточно 2 часов, чтобы помыть офис.

4.Реальность неполного дня. Если сотрудник оформлен на 0,5 ставки, он не должен отправлять рабочие письма или подписывать документы в те часы, когда он формально не работает. Налоговая легко проверит это по логам в CRM или времени отправки писем.

5.Отказ от массовости. Если у вас 90% штата на 0,5 ставки — это красная тряпка для ФНС. Такого в реальном бизнесе практически не бывает.

Коллеги, времена простых и топорных схем ушли безвозвратно. Налоговая видит всё. Если вы хотите оптимизировать налоги, делайте это законно и грамотно.

Коллеги, времена простых и топорных схем ушли безвозвратно. Налоговая видит всё. Если вы хотите оптимизировать налоги, делайте это законно и грамотно.