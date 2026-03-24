Уехали за границу и работаете на удаленке? Как не попасть на 30% НДФЛ и что ждет релокантов дальше

За последние четыре года многие директора, топ-менеджеры и ценные специалисты стали проводить за пределами России больше 183 дней в году. Кто-то уехал по личным причинам, кто-то развивает зарубежные направления бизнеса.

Но налоговой инспекции ваши мотивы неинтересны. Для нее важна математика: если вы находитесь вне РФ более 183 дней в течение 12 месяцев подряд, вы теряете статус налогового резидента. А вместе с ним — право на вычеты и привычную ставку НДФЛ. Налог взлетает до 30%.

Работодатели часто закрывают на это глаза или просто не знают, как правильно оформить такого сотрудника. А зря. За неверное определение статуса отвечает именно компания как налоговый агент. Недоплата НДФЛ, искажение 6-НДФЛ — и вот уже у вас на пороге налоговая проверка.

Давайте разберем, как законно сохранить ставку 13-15% для тех, кто работает из-за рубежа, какие здесь есть подводные камни и к чему готовиться в будущем.