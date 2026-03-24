Уехали за границу и работаете на удаленке? Как не попасть на 30% НДФЛ и что ждет релокантов дальше

За последние четыре года многие директора, топ-менеджеры и ценные специалисты стали проводить за пределами России больше 183 дней в году. Кто-то уехал по личным причинам, кто-то развивает зарубежные направления бизнеса.
Но налоговой инспекции ваши мотивы неинтересны. Для нее важна математика: если вы находитесь вне РФ более 183 дней в течение 12 месяцев подряд, вы теряете статус налогового резидента. А вместе с ним — право на вычеты и привычную ставку НДФЛ. Налог взлетает до 30%.
Работодатели часто закрывают на это глаза или просто не знают, как правильно оформить такого сотрудника. А зря. За неверное определение статуса отвечает именно компания как налоговый агент. Недоплата НДФЛ, искажение 6-НДФЛ — и вот уже у вас на пороге налоговая проверка.
Давайте разберем, как законно сохранить ставку 13-15% для тех, кто работает из-за рубежа, какие здесь есть подводные камни и к чему готовиться в будущем.
Три законных способа не платить 30% НДФЛ
В Налоговом кодексе есть лазейки и специальные нормы, которые позволяют оптимизировать налоги для релокантов. Главное — правильно оформить документы.
Способ 1. Уехать на лечение или обучение (сохраняем резидентство)
Это самый изящный способ для тех, кто уехал не навсегда, но рискует превысить лимит в 183 дня. По закону (п. 2 ст. 207 НК РФ), время, проведенное за границей для краткосрочного (менее 6 месяцев) лечения или обучения, не прерывает срок нахождения в России.
Ограничений по возрасту, странам, видам клиник или учебных заведений нет. Вы можете поехать на языковые курсы в Дубай или на лечение в клинику в Таиланде. Главное — железобетонные документы:
•Договор с клиникой или учебным заведением.
•Справка о прохождении лечения/обучения с точными датами.
•Копии загранпаспорта с отметками о пересечении границы.
Все документы на иностранном языке должны быть переведены на русский и нотариально заверены.
Способ 2. Статус ВКС для иностранцев (ставка 13-15% независимо от резидентства)
Если ваш топ-менеджер — иностранец, лучший выход — оформить ему статус высококвалифицированного специалиста (ВКС). Для ВКС ставка НДФЛ всегда составляет 13% (или 15% с доходов свыше 5 млн руб.), даже если он вообще не появляется в России и давно потерял статус резидента (п. 3 ст. 224 НК РФ).
Но есть жесткие условия:
•Зарплата не менее 750 тыс. рублей за квартал.
•У иностранца не должно быть ВНЖ или гражданства РФ (иначе статус ВКС не дадут).
Способ 3. Официальная дистанционная работа (ставка 13-15% для всех)
С 2024 года заработали новые правила для дистанционщиков. Теперь, если в трудовом договоре четко прописан дистанционный характер работы, работодатель удерживает НДФЛ по стандартной ставке 13-15% независимо от налогового статуса сотрудника (подп. 6.2 п. 1 ст. 208, п. 3, 3.1 ст. 224 НК РФ).
Это самый надежный и массовый способ. Но дьявол кроется в деталях:
1.Обязателен допник к договору. В нем должно быть прямо указано: работа дистанционная.
2.Никакого «смешанного режима». Если сотрудник числится в офисе, но по факту работает с Бали, налоговая может потребовать разделить доходы. За дни в офисе (если он нерезидент) — 30%, за удаленку — 13%. Доказать пропорцию будет сложно.
3.Осторожнее с директорами. Минтруд до сих пор считает, что с зарубежными удаленщиками нужно заключать ГПХ, а не трудовые договоры. ФНС и суды более лояльны: они разрешают дистанционную работу даже гендиректорам. Но будьте готовы доказать реальность управления компанией (например, через электронный документооборот).
Что будет дальше?
Государство активно закрывает лазейки для вывода капитала и оптимизации налогов. Правило о единой ставке 13-15% для дистанционщиков — это, по сути, компромисс. Бюджету выгоднее получить 13%, чем не получить ничего, если компания переведет сотрудника на ИП в другой юрисдикции или уволит.
Но контроль будет ужесточаться. Что нас ждет в ближайшем будущем:
1.Автоматический обмен данными с пограничниками. ФНС уже сейчас может запрашивать данные у ФСБ о пересечении границы. Скоро этот процесс станет полностью автоматическим. Скрыть потерю резидентства станет невозможно.
2.Внимание к СОИДН. Россия приостановила действие соглашений об избежании двойного налогообложения с десятками «недружественных» стран. Это значит, что удаленщикам в этих странах придется платить налоги дважды — и в РФ (13-15%), и по месту фактического проживания.
3.Проверки реальности дистанционной работы. Налоговики начнут массово запрашивать IP-адреса, логи корпоративных систем и данные пропускных систем, чтобы доказать: сотрудник числился на удаленке, а по факту сидел в московском офисе (или наоборот).
Резюме
Если ваши сотрудники работают из-за рубежа, не пускайте ситуацию на самотек. Проведите аудит трудовых договоров прямо сейчас. Переведите всех релокантов на официальную дистанционку, соберите справки об обучении или оформите статус ВКС. Это обойдется дешевле, чем доначисления НДФЛ по ставке 30% и штрафы за искажение отчетности.
Больше практических советов по налоговой безопасности и защите бизнеса вы найдете в моих книгах.
