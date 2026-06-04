Баллы Ozon: как маркетплейс превращает скидку в налоговую проблему продавца

Баллы Ozon: как маркетплейс сохраняет оборот и создает налоговую головоломку для продавцов

Юридически я бы не утверждал, что Ozon «уходит от налогов» или «обманывает ФНС». Без судебного решения такие выводы делать нельзя. Но экономический эффект модели очевиден.

Ozon стимулирует скидки, повышает привлекательность товаров для покупателей и оборот площадки. При этом вместо прямой денежной компенсации продавцу используются внутренние баллы, которые возвращаются обратно в экосистему Ozon через оплату услуг самой площадки. Деньги на расчетный счет продавца не поступают, они остаются внутри системы.

Продавец получает не рубли, а возможность частично оплатить услуги Ozon. Площадка сохраняет оборот, управляет скидками, удерживает продавца внутри инфраструктуры и при этом не всегда создает для него понятную налоговую картину.



Экономически это похоже на замкнутый контур: скидка покупателю — баллы продавцу — списание баллов на услуги Ozon.



И вот где появляется налоговый риск: продавец смотрит на расчетный счет и думает: «Деньги не пришли — значит, дохода нет». Но налоговая смотрит шире.

По статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, если ее можно оценить и определить по правилам соответствующей главы НК РФ. Для УСН доходы определяются по статье 346.15 НК РФ: учитываются доходы от реализации по статье 249 НК РФ и внереализационные доходы по статье 250 НК РФ, за исключением доходов, перечисленных в статье 251 НК РФ.

Ключевая норма для упрощенцев — статья 346.17 НК РФ. Она закрепляет кассовый метод, но не сводит доход только к поступлению рублей на расчетный счет. Доход признается также при получении имущества, работ, услуг, имущественных прав и при погашении задолженности иным способом.

Именно за эту формулировку может зацепиться инспекция: если продавец баллами закрыл обязательство перед Ozon за комиссию, логистику, продвижение или иные услуги площадки, значит, его задолженность погашена не деньгами, а иным способом. А раз есть оценимая экономическая выгода, налоговая может попытаться признать ее доходом.

Для продавца позиция другая: он не получил деньги, не может вывести баллы на расчетный счет, не может свободно распоряжаться ими, передать третьему лицу или использовать вне площадки. По сути, баллы не увеличивают его денежные активы, а лишь уменьшают стоимость услуг Ozon. Тогда возникает вопрос: это самостоятельный доход или скидка на услуги маркетплейса?

Здесь важно учитывать и статью 248 НК РФ: доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета. Если в документах Ozon стоимость услуг отражена уже с учетом баллов, у продавца появляется аргумент, что налоговая база должна строиться не на виртуальном начислении, а на реальных расчетах и документах.

Но ФНС может возразить через статью 54.1 НК РФ: если конструкция приводит к искажению сведений о фактах хозяйственной жизни или налоговой базе, инспекция вправе оценивать реальное экономическое содержание операций. И тогда вопрос будет не в названии «баллы», а в том, что фактически получил продавец и как это повлияло на его обязательства перед площадкой.

Отдельный риск — НДС на УСН. Если налоговая включит баллы в доход, они могут повлиять не только на налог по УСН, но и на лимиты для освобождения от НДС по статье 145 НК РФ и новым правилам для упрощенцев. То есть виртуальные баллы могут внезапно стать причиной вполне реальной обязанности платить НДС.

Поэтому спор идет не о математике, а о правовой природе баллов. Для Ozon это инструмент скидок, удержания продавцов и оплаты внутренних услуг. Для продавца — не деньги, а уменьшение расходов. Для ФНС — потенциальная экономическая выгода и погашение задолженности иным способом.