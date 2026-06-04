Баллы Ozon: как маркетплейс превращает скидку в налоговую проблему продавца

История с баллами Ozon — это не просто спор о «виртуальных фантиках» в личном кабинете продавца. Это спор о том, кто в итоге несет налоговые последствия маркетинговой модели маркетплейса: сама площадка или продавец.
На первый взгляд всё выглядит красиво. Ozon делает скидку покупателю, продавец участвует в акции, а потом площадка начисляет продавцу баллы. Эти баллы нельзя вывести на расчетный счет, нельзя свободно потратить, нельзя передать другому лицу. Их можно использовать только внутри Ozon — например, чтобы уменьшить стоимость услуг площадки, включая вознаграждение, логистику, продвижение и другие сервисы. Сам Ozon в материалах для продавцов пишет, что баллы списываются после закрытия месяца и могут дать скидку до 99% на стоимость вознаграждения и услуг в текущем месяце. И вот тут начинается самое интересное.
Где экономический фокус
Экономически схема выглядит так: покупатель получает скидку, продавец формально получает баллы, а Ozon потом списывает эти баллы в счет своих же услуг.
То есть живых денег продавцу никто не перечисляет. Но обязательство продавца перед Ozon за услуги площадки уменьшается.
Для продавца это выглядит как скидка на услуги маркетплейса. Для Ozon — как инструмент удержания продавцов в акциях и стимулирования оборота. Для ФНС — как возможная экономическая выгода продавца. Вот в этом треугольнике и возник конфликт.
Если бы Ozon просто уменьшил стоимость своих услуг в документах, вопрос был бы проще: была услуга, стала дешевле. Но когда появляется отдельный внутренний инструмент — баллы, которыми можно погашать начисленное вознаграждение и услуги площадки, налоговая может сказать: «Подождите, продавец получил выгоду. Ему начислили условный актив, которым он закрыл расходы. Значит, это может быть доход».
Именно поэтому спор перестал быть бухгалтерской мелочью.
Баллы Ozon: как маркетплейс сохраняет оборот и создает налоговую головоломку для продавцов
Юридически я бы не утверждал, что Ozon «уходит от налогов» или «обманывает ФНС». Без судебного решения такие выводы делать нельзя. Но экономический эффект модели очевиден.
Ozon стимулирует скидки, повышает привлекательность товаров для покупателей и оборот площадки. При этом вместо прямой денежной компенсации продавцу используются внутренние баллы, которые возвращаются обратно в экосистему Ozon через оплату услуг самой площадки. Деньги на расчетный счет продавца не поступают, они остаются внутри системы.
Продавец получает не рубли, а возможность частично оплатить услуги Ozon. Площадка сохраняет оборот, управляет скидками, удерживает продавца внутри инфраструктуры и при этом не всегда создает для него понятную налоговую картину.
Экономически это похоже на замкнутый контур: скидка покупателю — баллы продавцу — списание баллов на услуги Ozon.
И вот где появляется налоговый риск: продавец смотрит на расчетный счет и думает: «Деньги не пришли — значит, дохода нет». Но налоговая смотрит шире.
По статье 41 НК РФ доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, если ее можно оценить и определить по правилам соответствующей главы НК РФ. Для УСН доходы определяются по статье 346.15 НК РФ: учитываются доходы от реализации по статье 249 НК РФ и внереализационные доходы по статье 250 НК РФ, за исключением доходов, перечисленных в статье 251 НК РФ.
Ключевая норма для упрощенцев — статья 346.17 НК РФ. Она закрепляет кассовый метод, но не сводит доход только к поступлению рублей на расчетный счет. Доход признается также при получении имущества, работ, услуг, имущественных прав и при погашении задолженности иным способом.
Именно за эту формулировку может зацепиться инспекция: если продавец баллами закрыл обязательство перед Ozon за комиссию, логистику, продвижение или иные услуги площадки, значит, его задолженность погашена не деньгами, а иным способом. А раз есть оценимая экономическая выгода, налоговая может попытаться признать ее доходом.
Для продавца позиция другая: он не получил деньги, не может вывести баллы на расчетный счет, не может свободно распоряжаться ими, передать третьему лицу или использовать вне площадки. По сути, баллы не увеличивают его денежные активы, а лишь уменьшают стоимость услуг Ozon. Тогда возникает вопрос: это самостоятельный доход или скидка на услуги маркетплейса?
Здесь важно учитывать и статью 248 НК РФ: доходы определяются на основании первичных документов и документов налогового учета. Если в документах Ozon стоимость услуг отражена уже с учетом баллов, у продавца появляется аргумент, что налоговая база должна строиться не на виртуальном начислении, а на реальных расчетах и документах.
Но ФНС может возразить через статью 54.1 НК РФ: если конструкция приводит к искажению сведений о фактах хозяйственной жизни или налоговой базе, инспекция вправе оценивать реальное экономическое содержание операций. И тогда вопрос будет не в названии «баллы», а в том, что фактически получил продавец и как это повлияло на его обязательства перед площадкой.
Отдельный риск — НДС на УСН. Если налоговая включит баллы в доход, они могут повлиять не только на налог по УСН, но и на лимиты для освобождения от НДС по статье 145 НК РФ и новым правилам для упрощенцев. То есть виртуальные баллы могут внезапно стать причиной вполне реальной обязанности платить НДС.
Поэтому спор идет не о математике, а о правовой природе баллов. Для Ozon это инструмент скидок, удержания продавцов и оплаты внутренних услуг. Для продавца — не деньги, а уменьшение расходов. Для ФНС — потенциальная экономическая выгода и погашение задолженности иным способом.
И пока суд не поставит точку, селлерам лучше не относиться к баллам как к безобидным цифрам в личном кабинете. В налогах самое дорогое часто начинается с фразы: «Да это же не деньги».
Почему для продавцов на УСН баллы Ozon — это не мелочь, а потенциальная налоговая граната
Для селлеров на УСН история с баллами особенно опасна. Не потому, что сами баллы страшные, а потому что упрощенка очень чувствительна к слову «доход».
Продавец обычно рассуждает просто: покупатель заплатил, маркетплейс удержал комиссию, на расчетный счет пришел остаток — вот с него и считаем налог. Но ФНС давно смотрит иначе. В письме от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ налоговая прямо разъясняла общий подход: если покупатель заплатил 1 000 руб., маркетплейс удержал 100 руб. комиссии и перечислил продавцу 900 руб., доходом продавца на УСН признается вся сумма от покупателя — 1 000 руб., а не то, что фактически упало на счет.
Минфин идет в той же логике: комиссии, услуги маркетплейса, логистика и иные удержания площадки сами по себе не уменьшают доход продавца на УСН «доходы». Доходы упрощенца определяются по статьям 346.15 и 346.17 НК РФ, а перечень сумм, которые можно не учитывать, закрыт и установлен статьей 251 НК РФ. Если нужной суммы там нет — налоговая, скорее всего, скажет: «В доходы».
Но с баллами Ozon ситуация тоньше и опаснее. Это уже не обычная комиссия, которую маркетплейс удержал из выручки. Здесь возникает отдельный внутренний бонус, которым продавец может погасить свои обязательства перед площадкой. И вот ФНС может сказать: баллы дали продавцу экономическую выгоду, потому что за счет них он оплатил услуги Ozon не рублями, а иным способом. А статья 346.17 НК РФ как раз говорит, что доход при УСН может возникать не только при поступлении денег, но и при погашении задолженности иным способом.
Для продавца позиция выглядит иначе: денег он не получил, на расчетный счет ничего не поступило, баллы нельзя вывести, нельзя потратить вне площадки, нельзя передать другому лицу. Фактически Ozon просто уменьшил стоимость своих услуг. Значит, спор идет не о том, пришли ли деньги, а о том, является ли внутреннее списание баллов самостоятельным доходом.
Если налоговая начнет массово включать такие баллы в доходы селлеров, последствия будут неприятными. Сначала вырастет налог по УСН. Потом может увеличиться доход для целей лимитов. А дальше начинается самое болезненное — НДС.
С 2026 года для упрощенцев лимит освобождения от НДС стал ключевым вопросом выживания. Если доход продавца с учетом баллов превысит установленный предел, он может потерять освобождение и стать плательщиком НДС. И тогда вчерашние виртуальные баллы из личного кабинета Ozon превращаются в реальные декларации, счета-фактуры, доначисления, пени и разговоры с инспектором.
Поэтому проблема не в том, что продавцу «начислили бонусы». Проблема в том, что эти бонусы могут внезапно увеличить налоговый доход, приблизить продавца к лимитам и втянуть его в НДС. Для небольшого селлера это уже не бухгалтерская тонкость, а риск сломать экономику торговли.
Баллы Ozon нельзя воспринимать как безобидные цифры в кабинете. Для маркетплейса это инструмент скидок и внутренней оплаты услуг. Для продавца — спорный налоговый объект. Для ФНС — возможный доход. А если три стороны смотрят на один и тот же балл по-разному, платить за неопределенность обычно предлагают бизнесу.
Почему спор по делу № А40-740/2026 так важен
В Арбитражном суде Москвы рассматривается дело № А40-740/2026, где налоговая доначислила предпринимателю налог с баллов Ozon. По открытым публикациям, инспекция считает баллы налоговой базой, даже если они не выплачивались продавцу деньгами, а списывались в счет комиссии и услуг площадки.
По сообщениям СМИ и профессиональных изданий, спор поддерживает сам Ozon, поскольку вопрос затрагивает не одного предпринимателя, а множество продавцов платформы.
И это логично. Если суд поддержит налоговую, проблема станет массовой. Инспекции получат аргумент: баллы — это доход. А селлеры получат новый риск на камералках по УСН и НДС.
Если суд поддержит продавца, у бизнеса появится сильная позиция: баллы, которые нельзя вывести и которые лишь уменьшают стоимость услуг площадки, не должны автоматически признаваться доходом.
Баллы Ozon: экономическая хитрость площадки и налоговый риск для селлеров
Слабое место позиции Ozon кроется в самой конструкции баллов. Площадка показывает их как внутренний механизм скидок и расчетов за услуги.
В базе знаний Ozon прямо пишет: начисленные и потраченные баллы за скидки не нужно отражать в бухгалтерском учете и налоговой декларации, так как взаиморасчеты проходят в рублях. Но если по итогам месяца баллов оказалось больше, чем оказанных услуг, остаток может быть выплачен премией — и тогда такая сумма уже признается доходом.
На первый взгляд, это аккуратное разделение: баллы, которые закрывают услуги, не доход; остаток премии — доход. Но для ФНС слабое место в другом: баллы имеют измеримую стоимость, списываются в счет обязательств продавца и фактически уменьшают сумму, которую он должен оплатить Ozon. Даже если денег на расчетный счет не поступило, налоговая может аргументировать: экономическая выгода была. Именно эта тонкая грань и создает спор, где маркетплейс экономически выигрывает, а продавцы несут налоговые риски.
Юридически утверждать, что Ozon «разводит налоговую», нельзя. Пока нет судебного решения о злоупотреблении, это слишком громкая формулировка. Экономически верно другое: Ozon использует внутренние баллы, которые позволяют управлять скидками, оборотом и оплатой своих услуг без прямой денежной выплаты. Но отсутствие специальных норм в НК РФ переводит налоговую ответственность на продавцов.
Для селлеров ключевой вопрос: как суд оценит такую конструкцию. Поскольку дело рассматривается без профессиональных налоговых консультантов на стороне продавца, а аргументация строится в основном на логике «баллы — это не деньги», вероятность того, что суд согласится с экономической природой бонусов, пока неочевидна.
Шансы продавцов усиливаются, если суд примет во внимание:
ст. 41 НК РФ — доход как экономическая выгода;
ст. 346.15–346.17 НК РФ — доходы и кассовый метод УСН;
ст. 251 НК РФ — перечень доходов, не учитываемых при УСН;
письма ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ и Минфина от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336, которые разъясняют порядок учета доходов продавцов на маркетплейсах и кассовый метод;
экономическая логика: баллы не поступают на счет и не могут быть потрачены вне экосистемы Ozon.
Суд может признать позицию продавца, если учесть, что баллы реально уменьшают расходы на услуги, не дают свободного дохода и не могут быть выведены из платформы. Но если налоговая докажет, что баллы дают измеримую экономическую выгоду, это будет расценено как доход и приведет к доначислениям.
Продавцам на маркетплейсах стоит заранее документировать, как баллы начисляются и расходуются, фиксировать их в бухгалтерии и КУДиР, отделять внутреннее погашение услуг от премий, и при возможности привлекать профессиональных налоговых консультантов, чтобы минимизировать риск спора с ФНС.
План А и план Б для селлера: что делать с баллами Ozon до решения суда
Главная ошибка продавца сейчас — ждать, пока суд, ФНС или Ozon сами всё объяснят. Не объяснят. А если объяснят, может быть уже поздно: камералка прошла, требование пришло, лимит по УСН пересчитан, НДС внезапно появился на горизонте.
Поэтому у селлера должен быть не один сценарий, а два: план А — если суд поддержит продавцов, и план Б — если налоговая получит сильный аргумент в свою пользу.
План А — подготовить доказательства, что баллы Ozon не являются самостоятельным доходом. Для этого нужно выгрузить все отчеты по баллам: начисление, списание, остатки, акты, отчеты реализации, документы по услугам Ozon. Важно показать не просто «у нас были баллы», а что они не поступали деньгами, не выводились на расчетный счет, не передавались третьим лицам и использовались только внутри площадки для уменьшения стоимости услуг маркетплейса.
Здесь позиция продавца строится на том, что баллы — это не свободный актив, а внутренний инструмент расчета с площадкой. То есть не доход в классическом смысле, а фактическая скидка или уменьшение расходов на услуги Ozon. Но эту позицию нужно не рассказывать на словах, а подтверждать документами.
План Б — заранее просчитать, что будет, если ФНС все-таки признает баллы доходом. Это неприятный сценарий, но его нельзя игнорировать. Нужно пересчитать налог по УСН с учетом баллов, проверить КУДиР, посмотреть, как отражались комиссии, услуги, скидки и выручка, а главное — понять, не выводит ли добавление баллов за лимиты.
Особенно опасна ситуация для тех, кто на УСН «доходы» и близок к порогам по НДС. Если включение баллов увеличит доход и приведет к превышению лимита, продавец может получить не только доначисление по УСН, но и новую проблему — обязанность платить НДС. И тогда виртуальные баллы из личного кабинета превращаются в реальные декларации, счета-фактуры, пени и разговоры с инспекцией.
Отдельно нужно разделить две истории. Первая — баллы, которые просто списались в счет услуг Ozon. Вторая — премии или остатки, которые реально выплачивались деньгами. По премиям риск выше: если деньги поступили или сумма прямо оформлена как премия, спорить, что дохода нет, будет намного сложнее.
Мой практический совет: не ждите требования ФНС. Уже сейчас сделайте внутреннюю налоговую папку по баллам Ozon. В ней должны быть отчеты площадки, акты, расшифровки начислений и списаний, расчет влияния баллов на УСН, расчет лимитов по НДС и короткая правовая позиция: почему вы считаете баллы не доходом либо как будете действовать, если инспекция займет обратную позицию.
Баллы Ozon — это не просто бонусная программа. Для Ozon это удобный способ управлять скидками, оборотом и оплатой своих услуг внутри экосистемы. Для продавца — вроде бы скидка на услуги площадки. Для ФНС — потенциальная экономическая выгода или погашение задолженности иным способом. И пока суд не поставил точку, платить за эту неопределенность рискует именно селлер.
Правовая основа спора лежит в НК РФ. Статья 41 НК РФ говорит об экономической выгоде. Статьи 249 и 250 НК РФ — о доходах от реализации и внереализационных доходах. Статья 251 НК РФ содержит закрытый перечень доходов, которые не учитываются при налогообложении. Статья 346.15 НК РФ определяет доходы при УСН, а статья 346.17 НК РФ закрепляет кассовый метод, где важны не только поступившие деньги, но и погашение задолженности иным способом. Статья 145 НК РФ важна для вопроса освобождения от НДС.
Из разъяснений также стоит держать под рукой письмо ФНС России от 08.05.2024 № СД-4-3/5416@ о доходах продавца на УСН при продаже через маркетплейс. По логике ФНС, доходом продавца признается вся сумма, поступившая от покупателя, а не только то, что маркетплейс перечислил после удержания комиссии. Минфин в письме от 06.12.2024 № 03-11-06/2/123336 также указывает, что доходы упрощенца на объекте «доходы» не уменьшаются на комиссии и услуги маркетплейса, если такие суммы не относятся к неучитываемым доходам по статье 251 НК РФ.
Но именно по баллам Ozon вопрос сложнее: здесь спор не только о комиссии, а о правовой природе внутреннего бонуса. Поэтому продавцам важно не смешивать все в одну кучу: выручка от покупателя — отдельно, комиссия маркетплейса — отдельно, баллы — отдельно, премии — отдельно, лимиты по УСН и НДС — отдельно.
Главный вывод простой: у селлера сейчас должен быть не оптимизм, а расчет. План А — защищать позицию, что баллы не являются доходом. План Б — понимать налоговые последствия, если ФНС и суд решат иначе. В налогах выживает не тот, кто говорит «это же просто баллы», а тот, кто заранее посчитал, чем эти баллы могут закончиться.
Если у вас уже идет налоговая проверка, пришло требование ФНС, инспекция задает вопросы по Ozon, Wildberries, УСН, НДС, баллам, скидкам или лимитам — лучше не ждать доначислений.
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