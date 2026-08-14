США освободили свои компании от BOI-отчетности. Что осталось для иностранных структур и российских владельцев

США отменили отчеты о бенефициарах для местных LLC. Америка снова стала тихой гаванью? Не совсем. Разбираем новые правила FinCEN: кому из иностранных компаний все еще нужно сдавать BOI-отчеты, почему банки все равно потребуют раскрыть владельцев и что делать россиянам с активами в Штатах.

Министерство финансов США внесло изменения в правила раскрытия информации о конечных владельцах бизнеса. Американские компании освобождены от подачи BOI-отчётов, однако обязанность раскрывать бенефициаров сохраняется для части иностранных структур, ведущих бизнес на территории США.

Справка: что такое BOI-отчётность

BOI (Beneficial Ownership Information) — отчёт в FinCEN (Минфин США) о бенефициарных владельцах: физических лицах с долей от 25% или с существенным контролем над компанией.

Основание: Corporate Transparency Act (CTA), действует с 2024 года. Цель — борьба с компаниями-«пустышками».



Что именно изменилось

Вопреки упрощенным трактовкам, Конгресс не отменял сам Corporate Transparency Act (CTA). FinCEN (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями при Минфине США) лишь скорректировал правила применения закона.

Теперь от обязанности подавать сведения о бенефициарных владельцах (Beneficial Ownership Information, BOI) освобождены все компании, созданные по праву США (например, LLC или корпорации), а также их владельцы, в том числе иностранные. При этом важно помнить, что BOI-отчётность изначально не была ежегодной: правила предполагали подачу первоначального отчёта и последующих обновлений только в случае изменения сведений о владельцах.

В то же время обязанность по раскрытию информации сохранилась для иностранных компаний, которые созданы по иностранному праву, но зарегистрированы для ведения бизнеса в конкретном штате или на территории США. Для них требования CTA продолжают действовать.

Кому теперь нужно (и не нужно) подавать BOI-отчёт в FinCEN

Структура BOI-отчёт в FinCEN LLC или корпорация, созданная по праву США (даже с российскими или иными иностранными владельцами) Не подаёт Российская или иная иностранная компания, зарегистрированная для ведения бизнеса в штате США Подаёт, если не подходит под законодательные исключения Иностранный бенефициар американской LLC Самостоятельно ничего не подаёт: сама американская LLC освобождена от отчётности Иностранная компания, не зарегистрированная для ведения бизнеса в США Обычно не подаёт BOI-отчёт, но это не отменяет её налоговые, банковские и санкционные обязанности

Сроки подачи для иностранных компаний:

Для новых иностранных компаний, только начинающих деятельность в США, срок подачи составляет 30 календарных дней с момента регистрации. Для иностранных структур, которые были зарегистрированы ранее, крайний срок подачи первоначальных отчётов истёк 25 апреля 2025 года.

Почему Минфин пошел на этот шаг

Официальное объяснение ведомства связано не с отказом от финансовой прозрачности, а с необходимостью снижения административной нагрузки. Правила CTA затрагивали десятки миллионов малых и средних предприятий. Сбор данных, привлечение юристов для оформления отчётов и поддержание актуальности баз данных создавали существенные финансовые затраты для бизнеса. Текущие разъяснения Минфина направлены на сокращение этих издержек.

В результате FinCEN больше не получает сведения о бенефициарах американских компаний в рамках CTA, что действительно сужает объем доступной государству информации. Однако это следствие политики дерегулирования малого бизнеса, а не глобальной смены курса на борьбу с финансовыми преступлениями.

Практические последствия для российских владельцев

Для российских предпринимателей и компаний, имеющих активы или бизнес-интересы в США, изменения в правилах FinCEN не означают полного исчезновения контроля.

Послабления со стороны FinCEN не отменяют:

Банковский комплаенс. Финансовые институты продолжат проводить строгие KYC (Know Your Customer) и AML-проверки (Anti-Money Laundering). Для открытия и обслуживания счетов банки по-прежнему будут требовать раскрытия конечных бенефициаров в рамках собственных внутренних регламентов.

Санкционный контроль. Проверки со стороны OFAC (Управления по контролю за иностранными активами) и требования санкционного комплаенса остаются в полном объеме.

Требования контрагентов. Крупные партнеры и поставщики в США всё чаще включают условия о прозрачности структуры владения в свои договоры.

Российское налоговое законодательство. Для налоговых резидентов РФ полностью сохраняются обязанности по уведомлению ФНС об участии в иностранных организациях, а также применение правил о контролируемых иностранных компаниях (КИК) при выполнении соответствующих критериев.

Итог

Главный вывод из новых правил прост и прагматичен: для американской LLC (даже со 100% иностранным участием) отчётности перед FinCEN больше нет. Однако для иностранной компании, которая выходит на американский рынок и регистрируется для ведения бизнеса в штате США, обязанность подавать BOI-отчёт может остаться. Владельцам американских структур стало проще с точки зрения федеральной бюрократии, но глобальные требования банков, контрагентов и налоговых органов к прозрачности капитала сохраняются.



Евгений Сивков