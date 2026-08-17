Больше 60 часов шесть месяцев подряд: кого посреднические цифровые платформы должны ограничить с 1 октября 2026 года

С 1 октября платформы ограничат самозанятых: не более 60 часов в месяц на заказчика в течение полугода. Евгений Сивков разбирает, на какие сферы распространяется правило, чем грозит переквалификация ГПХ и как бизнесу выстроить безопасную работу с исполнителями.

Всем привет, коллеги! На связи Евгений Сивков. С 1 октября 2026 года вступают в силу новые правила работы с самозанятыми плательщиками НПД через посреднические цифровые платформы. Разбираемся, что именно меняется, кого это касается и как бизнесу подготовиться.

Главное: это не лимит рабочего времени для всех самозанятых и не автоматическое доначисление налогов. Правило действует только при работе через посредническую цифровую платформу, в установленных сферах и для одного заказчика.

Суть изменений: критерий систематичности

Изменения вносит Федеральный закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ». Согласно п. 5 ч. 1 ст. 17 закона, операторы посреднических цифровых платформ обязаны установить ограничения на систематическое и продолжительное выполнение работ или оказание услуг самозанятыми в интересах одного заказчика.

Что такое «систематичность и продолжительность»? Правительство РФ дало конкретный критерий в Постановлении от 19.06.2026 № 760: более 60 часов в каждом из шести месяцев подряд работы на одного и того же заказчика через посредническую цифровую платформу.

Важно понимать: это не запрет на работу с самозанятым и не автоматический налоговый штраф. Если исполнитель через посредническую цифровую платформу работает для одного заказчика более 60 часов в каждом из шести месяцев подряд, оператор обязан применить предусмотренное его правилами ограничение. Порядок и условия ограничения принятия заказов должны быть закреплены в правилах и договоре конкретной платформы.

Как оценивать период: критерий формируется, если превышение в 60 часов зафиксировано в каждом из шести месяцев подряд. Если в одном из шести месяцев работа составила 60 часов или меньше, критерий «более 60 часов в каждом из шести месяцев подряд» за этот период не выполнен.

Ограничение действует с 1 октября 2026 года до 1 октября 2032 года.

На какие сферы распространяется правило

Постановление № 760 применяется только к 14 сферам, где контролёры видят наибольший риск подмены трудовых отношений:

строительство зданий, инженерных сооружений и специализированные работы (коды 41, 42, 43 по ОКВЭД);

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность (код 52);

розничная и оптовая торговля, кроме автотранспорта и мотоциклов (коды 46 и 47);

обслуживание зданий и территорий (код 81);

производство пищевых продуктов (код 10);

предоставление продуктов питания и напитков (код 56);

операции с недвижимым имуществом (код 68);

образование (код 85);

разработка ПО, ИТ-консалтинг и сопутствующие услуги (код 62);

трудоустройство и подбор персонала (код 78);

деятельность в области информационных технологий (код 63);

рекламная деятельность и исследование рынка (код 73);

сухопутный и трубопроводный транспорт (код 49);

спорт, отдых и развлечения (код 93).

Важное уточнение: оценивать нужно фактическую деятельность заказчика, а не использовать код ОКВЭД как единственный формальный аргумент. Компания может иметь «безопасный» основной ОКВЭД, но при этом заказывать через посредническую цифровую платформу услуги именно из перечисленных сфер — в таком случае правило применяется.

Связь с переквалификацией в трудовые отношения

Сам по себе критерий из Постановления № 760 не переквалифицирует договор ГПХ в трудовой. Это отдельное платформенное ограничение, за нарушение которого отвечает в первую очередь оператор посреднической цифровой платформы.

Но регулярная загрузка одного исполнителя в интересах одного заказчика — это факт, который инспекция может оценить в совокупности с другими признаками трудовых отношений. Минфин в письме от 12.08.2025 № 03-11-11/78228 отсылает к позиции Верховного суда и классическим признакам трудовых отношений:

подчинение самозанятого ПВТР и графику работы;

обеспечение заказчиком условий труда;

отсутствие у исполнителя иных источников дохода;

регулярная периодичность выплат;

постоянная трудовая функция, а не разовый результат.

Ни один признак сам по себе не делает договор трудовым: оценивается вся фактическая модель работы.

Санкции: что грозит, если отношения признают трудовыми

Если отношения будут признаны трудовыми по итогам контроля или судебного спора, компанию ждут:

НДФЛ по ставке, применимой к доходу физлица за соответствующий период (шкала прогрессивная, с 2025 года — от 13% до 22% в зависимости от совокупного дохода);

Страховые взносы по применимому тарифу, а также взносы на травматизм, пени и штрафы;

Административная ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ — штраф для юридических лиц от 50 000 до 100 000 ₽. При повторном нарушении применяется ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ — штраф от 100 000 до 200 000 ₽.

Практический алгоритм для бухгалтера

Вместо универсальных советов предлагаю короткий чек-лист для проверки вашего пула самозанятых:

Работаете ли вы именно через посредническую цифровую платформу, включённую в реестр? Правило о 60 часах применяется только к сделкам через такие платформы. Прямые договоры с самозанятыми под это конкретное ограничение не подпадают (хотя риски переквалификации у них свои). Входит ли деятельность заказчика в перечень Постановления № 760? Если вы занимаетесь, например, консалтингом в сфере, не указанной в списке, платформенный критерий на вас формально не распространяется. Есть ли у одного исполнителя более 60 часов в каждом из шести месяцев подряд? Именно такая комбинация формирует критерий систематичности. Не был ли исполнитель вашим работником менее двух лет назад? Это одно из базовых ограничений НПД в принципе — доход от бывшего работодателя в течение двух лет после увольнения нельзя облагать по режиму «самозанятый» (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Это важнее любого часового лимита. Проверены ли статус НПД на дату выплаты и чек «Мой налог» по каждому расчёту? Это обязательный минимум при любой работе с самозанятыми, независимо от платформы и объёма часов.

Что делать бизнесу с постоянной загрузкой

Если компании нужен исполнитель на постоянную полную загрузку, в графике и под управлением — оцените два легальных варианта:

Трудовой договор — со всеми сопутствующими взносами, гарантиями и отчётностью;

Договор с независимым подрядчиком (ИП или самозанятый), который действительно ведёт самостоятельную деятельность, имеет нескольких заказчиков и несёт предпринимательские риски.

Формальное дробление задач между несколькими самозанятыми ради обхода часового лимита не лечит риск переквалификации. Если по факту несколько человек выполняют постоянную трудовую функцию под контролем компании — налоговая это увидит независимо от того, через посредническую цифровую платформу или по прямым договорам оформлены отношения.

Информационное взаимодействие с ФНС

Закон предусматривает информационное взаимодействие операторов посреднических цифровых платформ с ФНС; состав и формат сведений определяются правилами такого обмена. Это ещё один аргумент в пользу того, чтобы выстраивать отношения с самозанятыми корректно с самого начала — и с точки зрения закона, и с точки зрения фактического содержания отношений.

Коллеги, а как вы сейчас работаете с самозанятыми? Используете ли посреднические цифровые платформы или заключаете прямые договоры? Сталкивались ли уже с проверками по переквалификации? Делитесь опытом в комментариях — обязательно отвечу каждому.



Источники:

Евгений Сивков, налоговый консультант