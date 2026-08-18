Сверхурочные с 1 сентября: кому можно работать до 240 часов и почему 121-й час стоит минимум вдвое

Приветствую, уважаемые коллеги! На связи Евгений Сивков. До вступления в силу масштабных поправок в Трудовой кодекс РФ остались считанные дни. С 1 сентября 2026 года начинают действовать изменения, внесенные Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ.
Сразу хочу предупредить: 240 часов — это не новый общий лимит для всех. Это опция, которую работодатель может использовать при соблюдении целого ряда условий. Закон вводит персональный учет переработок, медицинские гарантии и более дорогую оплату начиная со 121-го часа.
Давайте разберем все новшества по полочкам — от практических изменений для сменного персонала до налоговых последствий для бизнеса.
Важная поправка, которую все пропустили: 4 часа в день
Начну с изменения, которое многие упускают из виду, а для сменного персонала оно критично.
До 1 сентября действовало правило: «не более 4 часов сверхурочной работы за два дня подряд». С 1 сентября 2026 года вступает в силу новая формулировка: «не более 4 часов в день».
Это означает, что работодатель теперь может привлекать сотрудника к переработке до 4 часов каждый рабочий день, а не чередовать: сегодня 4 часа, завтра отдых. Для производств с непрерывным циклом, складской логистики и сменного персонала это серьезное послабление.
Три группы работников: кому сколько можно перерабатывать
Поправки в статью 99 ТК РФ вводят дифференцированный подход к лимитам. Всех работников можно условно разделить на три группы.
Группа 1: Общий лимит — 120 часов, с возможностью расширения до 240
Это стандартная ситуация для большинства работников. Годовой лимит составляет 120 часов. Привлекать к работе свыше 120 часов (вплоть до 240 часов в год) можно только при одновременном соблюдении трех условий:
Наличие отраслевого соглашения или коллективного договора, в котором закреплены порядок, условия и лимиты такой работы.
Письменное согласие работника. Сотрудник сохраняет право выбора: получить денежную компенсацию или дополнительное время отдыха.
Стандартная процедура привлечения: обоснование по статье 99 ТК РФ, приказ, а в предусмотренных законом случаях — учет мнения профсоюза.
Важно: 240 часов — это не разрешение ставить переработки «по приказу». Каждый случай привлечения к сверхурочной работе по-прежнему требует соблюдения всей процедуры: основания, согласия работника, издания приказа.
Группа 2: Жесткий лимит — максимум 120 часов
Этим работникам категорически запрещено перерабатывать свыше 120 часов в год, даже с их письменного согласия:
Сотрудники с вредными условиями труда по результатам СОУТ (подклассы 3.3 и 3.4).
Отдельные категории совместителей в государственных и муниципальных учреждениях.
Совет от Евгения Сивкова: Бухгалтерам и кадровикам уже сейчас нужно поднять результаты СОУТ и составить список «вредников». Если в карте спецоценки стоит подкласс 3.3 или 3.4 — жестко ограничивайте переработки 120 часами. Нарушение этого запрета гарантированно приведет к штрафам от ГИТ.
Группа 3: Свыше 120 часов — только с усиленной защитой
Для этих работников привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов возможно, но с дополнительными гарантиями:
Пенсионеры.
Предпенсионеры.
Работники с СОУТ подклассов 3.1 и 3.2.
Условия привлечения:
Письменное согласие работника.
Отсутствие медицинских противопоказаний.
Письменное ознакомление работника с правом отказаться от сверхурочной работы.
Обратите внимание: требование об отсутствии медицинских противопоказаний и обязательном ознакомлении с правом отказа относится только к этой группе работников, а не ко всем поголовно.
Новые правила оплаты: почему 121-й час дороже (ст. 152 ТК РФ)
Закон вводит четкую математическую градацию оплаты сверхурочных для всех 240 часов:
С 1-го по 120-й час: первые 2 часа переработки оплачиваются не менее чем в полуторном размере, последующие часы — не менее чем в двойном.
С 121-го по 240-й час: каждый час переработки оплачивается не менее чем в двойном размере.
Практический пример
У сотрудника уже накопилось 119 сверхурочных часов за год. В следующий рабочий день его привлекают к переработке:
Первый дополнительный час (в этот день) — это 120-й час за год. Он оплачивается минимум в полуторном размере (если это первые 2 часа переработки в этот день) или в двойном (если это последующий час).
Первый сверхурочный час на следующий день становится 121-м часом за год и должен быть оплачен минимум в двойном размере, независимо от того, какой он по счету в этот конкретный день.
Бухгалтерам и расчетчикам необходимо настроить в учетной системе отдельный накопительный счетчик часов с начала года, чтобы автоматически переключать тариф оплаты при переходе через отметку 120.
НДФЛ и страховые взносы
Распространенное заблуждение, которое нужно развеять: повышенная оплата за сверхурочную работу — это не компенсация затрат работника, освобожденная от налогов. Это оплата труда.
С заработной платы за сверхурочную работу (включая все повышенные коэффициенты) работодатель:
Удерживает НДФЛ в общем порядке.
Начисляет страховые взносы, включая взносы «на травматизм» (НС и ПЗ).
Лимит в 120 или 240 часов на налогообложение не влияет. Неважно, оплачиваете ли вы переработки по минимальным ставкам ТК РФ или в тройном размере по ЛНА — налоги и взносы начисляются со всей суммы. Минфин прямо разъяснял это в Письме от 04.07.2017 № 03-04-05/41961: статья 217 НК РФ на такие доплаты не распространяется.
Для налога на прибыль: расходы на оплату законно оформленной сверхурочной работы учитываются в расходах на оплату труда (ст. 255 НК РФ). Главное — наличие корректных документов: табель, согласие работника, приказ и правильный расчет.
День для диспансеризации (ст. 185.1 ТК РФ)
Новые положения предусматривают, что работники, у которых объем сверхурочных превысил 120 часов в год, получают право на один день для прохождения диспансеризации за счет работодателя (с сохранением среднего заработка).
Но это не автоматический отгул, который «сгорает» или накапливается. День предоставляется:
Именно для диспансеризации (а не «по личным делам»).
По письменному заявлению работника.
В согласованную с работодателем дату.
Если это предусмотрено локальным нормативным актом, работодатель вправе потребовать от сотрудника справку из медучреждения о факте прохождения диспансеризации в этот день.
Особенности для железнодорожников (ст. 329.1 ТК РФ)
С 1 сентября в ТК РФ появляется новая статья 329.1, устанавливающая специфику оплаты сверхурочной работы. Она касается не всех работников железнодорожной отрасли, а отдельных категорий сотрудников, непосредственно связанных с движением и управлением железнодорожного транспорта, работающих в режиме суммированного учета рабочего времени.
Если ваш бизнес связан с ЖД-перевозками или инфраструктурой — изучите текст этой статьи и приведите отраслевые соглашения в соответствие с новыми требованиями.
Чек-лист: что нужно сделать компании до 1 сентября 2026 года
Чтобы минимизировать риски и корректно применять новые нормы, рекомендую выполнить следующие шаги:
Провести аудит коллективного договора и отраслевых соглашений. Если вы планируете привлекать сотрудников к работе сверх 120 часов, убедитесь, что эта возможность и ее лимиты прямо прописаны.
Проверить карты СОУТ. Составьте три списка:
«Вредники» 3.3 и 3.4 — жесткий лимит 120 часов.
Подклассы 3.1–3.2 — усиленная процедура согласия.
Остальные работники — стандартная процедура.
Обновить ЛНА и Положение об оплате труда. Приведите формулировки о расчете сверхурочных в соответствие с новой редакцией статьи 152 ТК РФ.
Настроить учетную систему (1С, SAP и т.д.):
Контроль ежедневного лимита — не более 4 часов в день.
Годовой счетчик часов для каждого сотрудника.
Отдельный счетчик 121-го часа с автоматическим переключением на двойную оплату.
Включение компенсационных и стимулирующих выплат в базу расчета сверхурочных (если это предусмотрено ЛНА).
Корректное начисление НДФЛ и страховых взносов со всей суммы сверхурочных.
Отдельный учет оплачиваемого дня для диспансеризации.
Подготовить шаблоны документов:
Форма письменного согласия на привлечение к сверхурочной работе свыше 120 часов.
Форма ознакомления с правом отказа (для пенсионеров, предпенсионеров, работников с СОУТ 3.1–3.2).
Форма заявления на день для диспансеризации.
Вывод
240 часов сверхурочной работы — это не подарок работодателю, а документально сложный режим работы, который требует:
персонального учета каждого часа переработки для каждого сотрудника;
медицинских и социальных гарантий для уязвимых категорий;
более дорогой оплаты начиная со 121-го часа;
усиленного контроля со стороны кадровой службы и бухгалтерии.
Ошибки в табеле или расчете могут привести не только к налоговым доначислениям от ФНС, но и к штрафам от трудовой инспекции, а также к искам работников о невыплате заработной платы.
Если у вас остались вопросы по налогообложению сверхурочных, настройке учета или оформлению документов — пишите в комментариях, обязательно разберем самые интересные кейсы!
Евгений Сивков, налоговый консультант
Источник: Федеральный закон от 25.05.2026 № 144-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
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