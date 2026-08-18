Сверхурочные с 1 сентября: кому можно работать до 240 часов и почему 121-й час стоит минимум вдвое

Приветствую, уважаемые коллеги! На связи Евгений Сивков. До вступления в силу масштабных поправок в Трудовой кодекс РФ остались считанные дни. С 1 сентября 2026 года начинают действовать изменения, внесенные Федеральным законом от 25.05.2026 № 144-ФЗ.

Сразу хочу предупредить: 240 часов — это не новый общий лимит для всех. Это опция, которую работодатель может использовать при соблюдении целого ряда условий. Закон вводит персональный учет переработок, медицинские гарантии и более дорогую оплату начиная со 121-го часа.

Давайте разберем все новшества по полочкам — от практических изменений для сменного персонала до налоговых последствий для бизнеса.