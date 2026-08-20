ФНС списала 76 млн ₽ после обеспечительных мер: почему «автоматический ЕНС» не оправдание

Суд приостановил взыскание, но ФНС всё равно списала 76 млн ₽. Знакомая боль? Представьте: вы судитесь с налоговой, получаете от суда запрет на взыскание доначислений и в тот же день официально уведомляете об этом инспекцию. А назавтра видите, что спорная сумма списана с вашего единого налогового счета (ЕНС). Недавно я разбирал именно такой кейс. В этом деле кассация поддержала налогоплательщика. Давайте разберем, как это работает и что делать, если налоговая ссылается на централизованный автоматический порядок взыскания.

Реальный кейс: компания против инспекции

Речь идет о Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 13.07.2026 № Ф02-1899/2026 по делу № А19-24039/2025 (Карточка дела). Компания оспаривала доначисления по итогам налоговой проверки и добилась принятия обеспечительных мер. Эти меры касались налогов на сумму 48,87 млн ₽. Как только суд вынес определение о приостановлении взыскания, бизнес тут же направил в инспекцию уведомление о запрете списаний. Однако в этот же день инспекторы списали со счета 76,18 млн ₽ в счет погашения общего отрицательного сальдо ЕНС. Компании пришлось идти в суд снова.

Отговорки налоговой: «мы не знали» и «автоматический порядок»

В суде инспекторы защищались по классической схеме: Они не участвовали в заседании и не знали о запрете. Полный текст определения суд опубликовал только на следующий день. Деньги списывает централизованная автоматическая система, а остановить операцию вручную без «бумажного» документа инспекторы физически не могли. Первая инстанция почему-то с этими доводами согласилась. Но апелляция и кассация расставили всё по местам.

Почему суды встали на сторону налогоплательщика

Вышестоящие суды просто сравнили время трех событий: появления сведений в «Картотеке арбитражных дел» (КАД);

получения инспекцией сообщения от компании;

фактического списания денег с ЕНС. Выяснилось, что списание произошло позже уведомления. Ключевой вывод судов: запрет суда действует с момента его вынесения. Совершенно неважно, когда именно инспекция получила копию определения и когда на сайте появился его полный текст. Получив сообщение от компании, налоговики обязаны были самостоятельно проверить сведения в КАД или уточнить информацию в суде. Ссылка на централизованный автоматический порядок взыскания не освобождает ФНС от обязанности соблюдать закон. Верховный Суд отдельно подтвердил: обеспечительные меры предотвращают будущее взыскание, но не отменяют уже совершённое (Решение ВС РФ № АКПИ26-138). Важно понимать разницу в таймлайне: Когда списали деньги Последствие До вынесения обеспечительных мер Меры не работают задним числом и сами по себе не возвращают уже списанные деньги. После вынесения обеспечительных мер ФНС должна остановить взыскание; ссылка на автоматизацию не оправдывает незаконное списание.

Что делать бизнесу: пошаговый алгоритм защиты

Этот кейс касается любой компании или ИП, которые оспаривают результаты проверок и получают обеспечительные меры. Риск потерять оборотные средства из-за «зависшего» списания очень реален. Чтобы защитить свои деньги, действуйте по алгоритму: Получите определение суда. Зафиксируйте дату и время его вынесения. Уведомите инспекцию немедленно. Направьте официальное письмо через ТКС (с обязательной квитанцией о доставке) или лично под отметку о вручении. К письму приложите скан определения или прямую ссылку на карточку дела в КАД. Формулировка «достаточно просто номера дела» слишком рискованна. Фиксируйте четыре ключевых времени: время вынесения определения судом;

время появления карточки дела в КАД;

время доставки уведомления в ИФНС (по квитанции ТКС);

дата и время инкассового поручения или фактического списания банком. Действуйте быстро при списании. Если деньги ушли, подавайте заявление о возврате. Однако помните: возврат и начисление процентов зависят от итогов основного налогового спора и состояния ЕНС после корректировки. Статья 79 НК РФ регулирует возврат положительного сальдо ЕНС, а не автоматический возврат любого спорного платежа.

Вывод