ФНС списала 76 млн ₽ после обеспечительных мер: почему «автоматический ЕНС» не оправдание

Суд приостановил взыскание, но ФНС всё равно списала 76 млн ₽. Знакомая боль? Представьте: вы судитесь с налоговой, получаете от суда запрет на взыскание доначислений и в тот же день официально уведомляете об этом инспекцию. А назавтра видите, что спорная сумма списана с вашего единого налогового счета (ЕНС).
Недавно я разбирал именно такой кейс. В этом деле кассация поддержала налогоплательщика. Давайте разберем, как это работает и что делать, если налоговая ссылается на централизованный автоматический порядок взыскания.
Реальный кейс: компания против инспекции
Речь идет о Постановлении АС Восточно-Сибирского округа от 13.07.2026 № Ф02-1899/2026 по делу № А19-24039/2025 (Карточка дела).
Компания оспаривала доначисления по итогам налоговой проверки и добилась принятия обеспечительных мер. Эти меры касались налогов на сумму 48,87 млн ₽. Как только суд вынес определение о приостановлении взыскания, бизнес тут же направил в инспекцию уведомление о запрете списаний.
Однако в этот же день инспекторы списали со счета 76,18 млн ₽ в счет погашения общего отрицательного сальдо ЕНС. Компании пришлось идти в суд снова.
Отговорки налоговой: «мы не знали» и «автоматический порядок»
В суде инспекторы защищались по классической схеме:
Они не участвовали в заседании и не знали о запрете.
Полный текст определения суд опубликовал только на следующий день.
Деньги списывает централизованная автоматическая система, а остановить операцию вручную без «бумажного» документа инспекторы физически не могли.
Первая инстанция почему-то с этими доводами согласилась. Но апелляция и кассация расставили всё по местам.
Почему суды встали на сторону налогоплательщика
Вышестоящие суды просто сравнили время трех событий:
появления сведений в «Картотеке арбитражных дел» (КАД);
получения инспекцией сообщения от компании;
фактического списания денег с ЕНС.
Выяснилось, что списание произошло позже уведомления. Ключевой вывод судов: запрет суда действует с момента его вынесения.
Совершенно неважно, когда именно инспекция получила копию определения и когда на сайте появился его полный текст. Получив сообщение от компании, налоговики обязаны были самостоятельно проверить сведения в КАД или уточнить информацию в суде. Ссылка на централизованный автоматический порядок взыскания не освобождает ФНС от обязанности соблюдать закон.
Верховный Суд отдельно подтвердил: обеспечительные меры предотвращают будущее взыскание, но не отменяют уже совершённое (Решение ВС РФ № АКПИ26-138).
Важно понимать разницу в таймлайне:
Когда списали деньги
Последствие
До вынесения обеспечительных мер
Меры не работают задним числом и сами по себе не возвращают уже списанные деньги.
После вынесения обеспечительных мер
ФНС должна остановить взыскание; ссылка на автоматизацию не оправдывает незаконное списание.
Что делать бизнесу: пошаговый алгоритм защиты
Этот кейс касается любой компании или ИП, которые оспаривают результаты проверок и получают обеспечительные меры. Риск потерять оборотные средства из-за «зависшего» списания очень реален.
Чтобы защитить свои деньги, действуйте по алгоритму:
Получите определение суда. Зафиксируйте дату и время его вынесения.
Уведомите инспекцию немедленно. Направьте официальное письмо через ТКС (с обязательной квитанцией о доставке) или лично под отметку о вручении. К письму приложите скан определения или прямую ссылку на карточку дела в КАД. Формулировка «достаточно просто номера дела» слишком рискованна.
Фиксируйте четыре ключевых времени:
время вынесения определения судом;
время появления карточки дела в КАД;
время доставки уведомления в ИФНС (по квитанции ТКС);
дата и время инкассового поручения или фактического списания банком.
Действуйте быстро при списании. Если деньги ушли, подавайте заявление о возврате. Однако помните: возврат и начисление процентов зависят от итогов основного налогового спора и состояния ЕНС после корректировки. Статья 79 НК РФ регулирует возврат положительного сальдо ЕНС, а не автоматический возврат любого спорного платежа.
Вывод
Важно осознавать: успешное оспаривание списания при обеспечительных мерах — это не «победа над доначислениями» по существу, а лишь способ сохранить деньги на период спора. Обеспечительные меры не отменяют доначисления, но запрещают взыскивать спорную сумму, пока они действуют.
Главное — действовать быстро, всё документировать и не бояться отстаивать свои права.
Если вы уже столкнулись с незаконным списанием или активной фазой проверки, не пытайтесь решить всё в одиночку. Профессиональная помощь сэкономит вам время, нервы и деньги:
🔗 Евгений Сивков
А вы сталкивались с тем, что государственные органы ссылаются на «автоматический порядок» или «человеческий фактор» при списаниях? Как удавалось решить проблему? Делитесь опытом в комментариях!
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