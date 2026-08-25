Склад, терминал, котельная: когда государство может временно взять активы под управление

Указ № 604 разрешил Правительству вводить временное управление активами при угрозе безопасности критической инфраструктуры. Разбираем реальные риски для складов, терминалов и котельных, разрушаем мифы о национальнойлизации и даем практический чек-лист по защите бизнеса.

Разбор Указа Президента РФ от 24.08.2026 № 604

24 августа 2026 года вступил в силу жесткий и уже действующий Указ Президента РФ № 604. Он дает Правительству право вводить временное управление имуществом бизнеса, если на объектах критической инфраструктуры есть проблемы с безопасностью.

В профессиональном сообществе уже появились мифы о «судебном изъятии», «национализации» и «немедленном отстранении директоров». Разбираем текст документа без эмоций и юридических фантазий: кто реально под прицелом, какие активы могут забрать под управление и что бизнесу нужно сделать прямо сейчас.

Суть Указа № 604: без суда и прокуратуры

Главное, что нужно понять: это не судебная процедура. Указ не требует представления прокуратуры, решения отраслевого министерства или прохождения инстанций.

Механизм запускается на основании поручения Президента Правительству.

Как это работает по тексту документа:

Кто управляет: По умолчанию временный управляющий — Росимущество. Правительство может назначить другое лицо, но только по прямому поручению Президента.

Что именно забирают: Речь не обязательно о конкретном складе или котельной. Под временное управление может попасть всё либо часть находящегося в РФ движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей и имущественных прав компании или ИП.

Полномочия управляющего: Он получает права собственника, проводит инвентаризацию и обеспечивает сохранность имущества. Важно: Указ прямо запрещает управляющему распоряжаться имуществом (продавать, дарить, закладывать).

Финансы: В документе нет норм о том, что доходы идут на погашение долгов или что собственник лишается дивидендов. Сказано лишь одно: расходы на само временное управление финансируются за счет доходов от использования этого имущества в период управления.

Четыре основания для вмешательства

Само по себе нарушение пожарной или санитарной нормы не является автоматическим триггером. Указ называет четыре конкретные причины для передачи активов под управление:

Меры безопасности не приняты или приняты с опозданием. Нарушены обязательные требования либо решения уполномоченных органов. Создана угроза безопасности или нормальному функционированию объекта. Сюда прямо отнесена неэффективность мер против атак БПЛА. Объект не восстановлен либо восстановлен несвоевременно (если он был поврежден в результате ЧС или атак).

Кого коснется? Отраслевой срез

Под действие указа попадают не все подряд, а объекты, относящиеся к критической и важнейшей инфраструктуре. В тексте прямо названы:

ТЭК и энергетика;

Промышленность;

Связь;

Коммунальная инфраструктура (ЖКХ);

Транспортная и логистическая инфраструктура;

Объекты жизнеобеспечения, критически важные и потенциально опасные объекты.

Что это значит на практике:

Крупный логистический хаб, грузовой терминал или узловая котельная — прямой риск .

Обычный магазин, сервисная компания или рядовой IT-сервис — не подпадают автоматически. Торговля, медицина и банки попадают в сюжет только в том случае, если их конкретный объект официально относится к критической инфраструктуре по смыслу указа.

Чего Указ пока не объясняет (Слепые зоны)

Указ уже действует, но судебной и административной практики по нему еще нет. Государство само подчеркивает (в том числе в комментариях главы Минпромторга Дениса Мантурова), что мера предполагается точечной, а не массовой национализацией.

Тем не менее, документ оставляет ряд открытых вопросов, которые бизнесу и юристам предстоит решать по мере формирования практики:

Каков максимальный срок временного управления?

Каков порядок доказывания «неэффективности» защиты от БПЛА?

Обязательны ли предварительное предупреждение и предоставление времени на устранение нарушения до принятия решения?

Как именно будут защищаться права собственника в этот период?

Каковы последствия для директора, действующих договоров, кредитных линий, страхования и налогового учёта?

Практический чек-лист: что делать бизнесу прямо сейчас

Вместо паники и выдумывания несуществующих налоговых последствий (специальных правил учета Указ не установил), главным бухгалтерам, юристам и директорам необходимо провести точечный аудит.

Шаг 1. Идентификация объектов.

Определите, есть ли у вашей группы компаний объекты, которые подпадают под перечни критической и важнейшей инфраструктуры, указанные в Указе.

Шаг 2. Разграничение ответственности.

Установите и зафиксируйте на бумаге, кто фактически отвечает за безопасность каждого такого объекта: собственник, оператор, арендатор или управляющая компания.

Шаг 3. Сбор досье безопасности.

Соберите в одну папку (физическую и электронную) все предписания, решения уполномоченных органов, планы защиты, акты исполнения и всю переписку с надзорными органами.

Шаг 4. Фиксация реальных мер.

Задокументируйте фактические меры защиты и восстановления: договоры с подрядчиками, платежные поручения, фотоотчеты, журналы работ, акты выполненных работ. Это ваше главное доказательство того, что меры «приняты и не имеют опозданий».

Шаг 5. Ревизия договоров.

Проверьте договоры с арендаторами, страховщиками, банками и ключевыми контрагентами. Найдите пункты о последствиях изменения контроля, передачи имущества в управление или наступления форс-мажорных обстоятельств.

Резюме: Указ № 604 — это реальный и жесткий инструмент, но он не означает автоматического изъятия бизнеса за каждую трещину в заборе. Мера направлена на обеспечение безопасности критических узлов. Ваша задача — перевести бумажную и фактическую безопасность объектов в состояние, при котором у государства не будет ни формальных, ни фактических оснований для вмешательства.



Евгений Сивков