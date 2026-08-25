ФНС обновила сервис «Узнать о жалобе»: как контролировать сроки и не пропустить решение

Что именно изменилось?
Главное техническое изменение — теперь ИНН является обязательным реквизитом для поиска. Это делает сервис более точным: бухгалтер или представитель сразу понимает, какие данные нужны для проверки статуса.
Ранее сервис позволял отслеживать жалобы, которые рассматривались только ФНС России и вышестоящими управлениями (УФНС). После обновления 24 августа география контроля расширилась: теперь в сервисе отображаются сведения о жалобах, рассматриваемых территориальными налоговыми органами (включая случаи, когда жалоба рассматривается не вышестоящим органом, а той же инспекцией, чьи действия обжалуются).
В сервисе отображаются сведения о приостановлении рассмотрения жалобы и об исчислении срока её рассмотрения заново. Также добавлены данные о:
Маршрутизации: сведения о перенаправлении жалобы в иной орган.
Обратной связи: выбранный способ направления решения заявителю.
Логистике: почтовый идентификатор (трек-номер) для отслеживания бумажного решения.
Отдельный трек для упрощённых жалоб (ст. 140.1 НК РФ)
Важное нововведение — выделение в отдельный блок хода и результатов рассмотрения упрощённой жалобы (введена статьей 140.1 НК РФ).
Напомним ключевые особенности этого порядка:
Доступен только при электронной подаче через Личный кабинет налогоплательщика или телекоммуникационные каналы связи (ТКС);
Применяется, если сам заявитель указал это в жалобе;
Не применяется к решениям, вынесенным по результатам налоговых проверок (ст. 101 и 101.4 НК РФ);
Предполагает рассмотрение инспекцией, чьи действия или акт обжалуются, в срок семь рабочих дней.
Теперь налогоплательщик может в режиме реального времени следить за судьбой такого обращения, не теряясь в общем потоке стандартных апелляционных жалоб. Подробнее о ст. 140.1 НК РФ.
Статус обновления
Данное изменение носит исключительно информационный характер и касается функциональности IT-сервиса. Оно не является новым нормативным актом и не меняет самих процедур обжалования, установленных НК РФ.
Кого это затрагивает?
Обновление напрямую касается:
Налогоплательщиков (организаций и физлиц), которые оспаривают решения, действия или бездействие налоговых инспекций.
Налоговых представителей (юристов, бухгалтеров), которые ведут налоговые споры и вынуждены постоянно мониторить процессуальные сроки.
Практическое применение: шпаргалка по статусам
Статус в сервисе
Что сделать
Рассмотрение приостановлено
Запросить или скачать процессуальный документ, проверить основание и срок
Срок исчисляется заново
Проверить, подавали ли вы дополнительные документы и с какой даты пошёл новый срок
Жалоба перенаправлена
Установить, какой орган стал исполнителем, и не считать жалобу рассмотренной
Появился почтовый идентификатор
Отследить отправление, сохранить дату вручения или неудачной доставки
Важное предупреждение
Сервис нужен для контроля, но не заменяет официальное вручение решения. Срок на обращение в суд следует считать по правилам НК РФ и АПК РФ — с учётом способа юридически значимого направления документа. Проверяйте одновременно сервис, Личный кабинет, ТКС и почту.
Скриншоты из сервиса стоит сохранять как вспомогательную фиксацию, но помните: они не заменяют решение, извещение или квитанцию ТКС.
Итог: Сервис не выигрывает спор за налогоплательщика. Но он помогает вовремя заметить, что жалоба зависла, срок пересчитали или решение уже отправили. А в налоговом споре пропущенный срок — это очень дорогая «техническая ошибка».
Основано на информационном сообщении ФНС России от 24.08.2026.
Евгений Сивков
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