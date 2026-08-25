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Евгений Сивков
Новости ФНС
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ФНС обновила сервис «Узнать о жалобе»: как контролировать сроки и не пропустить решение

ФНС обновила сервис «Узнать о жалобе»: как контролировать сроки и не пропустить решение

24 августа 2026 года ФНС России обновила функционал публичного интернет-сервиса «Узнать о жалобе». Теперь сервис работает с обязательным указанием ИНН и показывает более детальные процессуальные статусы. Разбираем, как использовать обновленный инструмент.

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Что именно изменилось?

Главное техническое изменение — теперь ИНН является обязательным реквизитом для поиска. Это делает сервис более точным: бухгалтер или представитель сразу понимает, какие данные нужны для проверки статуса.

Ранее сервис позволял отслеживать жалобы, которые рассматривались только ФНС России и вышестоящими управлениями (УФНС). После обновления 24 августа география контроля расширилась: теперь в сервисе отображаются сведения о жалобах, рассматриваемых территориальными налоговыми органами (включая случаи, когда жалоба рассматривается не вышестоящим органом, а той же инспекцией, чьи действия обжалуются).

В сервисе отображаются сведения о приостановлении рассмотрения жалобы и об исчислении срока её рассмотрения заново. Также добавлены данные о:

  • Маршрутизации: сведения о перенаправлении жалобы в иной орган.

  • Обратной связи: выбранный способ направления решения заявителю.

  • Логистике: почтовый идентификатор (трек-номер) для отслеживания бумажного решения.

Отдельный трек для упрощённых жалоб (ст. 140.1 НК РФ)

Важное нововведение — выделение в отдельный блок хода и результатов рассмотрения упрощённой жалобы (введена статьей 140.1 НК РФ).

Напомним ключевые особенности этого порядка:

  • Доступен только при электронной подаче через Личный кабинет налогоплательщика или телекоммуникационные каналы связи (ТКС);

  • Применяется, если сам заявитель указал это в жалобе;

  • Не применяется к решениям, вынесенным по результатам налоговых проверок (ст. 101 и 101.4 НК РФ);

  • Предполагает рассмотрение инспекцией, чьи действия или акт обжалуются, в срок семь рабочих дней.

Теперь налогоплательщик может в режиме реального времени следить за судьбой такого обращения, не теряясь в общем потоке стандартных апелляционных жалоб. Подробнее о ст. 140.1 НК РФ.

Статус обновления

Данное изменение носит исключительно информационный характер и касается функциональности IT-сервиса. Оно не является новым нормативным актом и не меняет самих процедур обжалования, установленных НК РФ.

Кого это затрагивает?

Обновление напрямую касается:

  • Налогоплательщиков (организаций и физлиц), которые оспаривают решения, действия или бездействие налоговых инспекций.

  • Налоговых представителей (юристов, бухгалтеров), которые ведут налоговые споры и вынуждены постоянно мониторить процессуальные сроки.

Практическое применение: шпаргалка по статусам

Статус в сервисе

Что сделать

Рассмотрение приостановлено

Запросить или скачать процессуальный документ, проверить основание и срок

Срок исчисляется заново

Проверить, подавали ли вы дополнительные документы и с какой даты пошёл новый срок

Жалоба перенаправлена

Установить, какой орган стал исполнителем, и не считать жалобу рассмотренной

Появился почтовый идентификатор

Отследить отправление, сохранить дату вручения или неудачной доставки

Важное предупреждение

Сервис нужен для контроля, но не заменяет официальное вручение решения. Срок на обращение в суд следует считать по правилам НК РФ и АПК РФ — с учётом способа юридически значимого направления документа. Проверяйте одновременно сервис, Личный кабинет, ТКС и почту.

Скриншоты из сервиса стоит сохранять как вспомогательную фиксацию, но помните: они не заменяют решение, извещение или квитанцию ТКС.

Итог: Сервис не выигрывает спор за налогоплательщика. Но он помогает вовремя заметить, что жалоба зависла, срок пересчитали или решение уже отправили. А в налоговом споре пропущенный срок — это очень дорогая «техническая ошибка».

Основано на информационном сообщении ФНС России от 24.08.2026.

Евгений Сивков

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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