ФНС обновила сервис «Узнать о жалобе»: как контролировать сроки и не пропустить решение

Что именно изменилось?

Главное техническое изменение — теперь ИНН является обязательным реквизитом для поиска. Это делает сервис более точным: бухгалтер или представитель сразу понимает, какие данные нужны для проверки статуса.

Ранее сервис позволял отслеживать жалобы, которые рассматривались только ФНС России и вышестоящими управлениями (УФНС). После обновления 24 августа география контроля расширилась: теперь в сервисе отображаются сведения о жалобах, рассматриваемых территориальными налоговыми органами (включая случаи, когда жалоба рассматривается не вышестоящим органом, а той же инспекцией, чьи действия обжалуются).

В сервисе отображаются сведения о приостановлении рассмотрения жалобы и об исчислении срока её рассмотрения заново. Также добавлены данные о: