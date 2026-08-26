Фиксированная компенсация проезда: суд подтвердил взносы на травматизм

Коллеги, добрый день! На связи Евгений Сивков, кандидат экономических наук и налоговый консультант. Сегодня разберем свежий судебный кейс, который демонстрирует риски при выплате сотрудникам фиксированных сумм на проезд до работы.

️ Суть спора: фиксированная выплата vs реальные расходы

Постановлением от 09.07.2026 по делу № А17-5993/2025 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел спор о необходимости начисления страховых взносов на травматизм на суммы, которые работодатель выплачивал сотрудникам в качестве компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно. Фабула дела: Работодатель регулярно выплачивал сотрудникам фиксированные суммы «на проезд». Эти выплаты не включались в базу по страховым взносам на травматизм. По итогам проверки СФР доначислил взносы, пени и штрафы. Ход процесса: Первая инстанция поддержала работодателя

Апелляция отменила это решение

Кассация (АС Волго-Вятского округа) оставила в силе решение апелляции и поддержала СФР Работодатель аргументировал свою позицию так: Это выплаты социального характера Они не зависят от квалификации, сложности, количества и качества труда Не являются оплатой труда по ст. 129 ТК РФ

Суд оценил не название выплаты, а порядок её начисления и документы. Ключевые выводы: Объект обложения (п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ): это любые выплаты в рамках трудовых отношений, если они прямо не освобождены статьей 20.2 Закона № 125-ФЗ. Социальный характер не спасает: даже если выплата не является оплатой труда, для целей взносов на травматизм это не имеет решающего значения. Достаточно того, что выплата производится в рамках трудовых отношений и не поименована среди освобожденных. Факт расходов не доказан: работодатель платил фиксированную сумму каждому работнику независимо от того, добирался ли сотрудник до работы фактически и каким способом. Позиция СФР: подтверждена Письмом СФР от 14.05.2025 № 19-20/24886 — социальный характер выплаты сам по себе не освобождает от начисления взносов на травматизм. Итог: поскольку выплата не подпадает под освобождения ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ и производится в рамках трудовых отношений, работодатель обязан был начислить на неё страховые взносы на травматизм.

На что обратить внимание

В этом деле суд последовательно применил формальный подход: если выплата не названа в перечне освобожденных от взносов на травматизм и производится в связи с трудовыми отношениями — она облагается взносами. Отсутствие документов, подтверждающих реальные расходы работников, ухудшило позицию работодателя. Однако важно понимать: даже документально подтверждённая компенсация проезда по маршруту «дом—работа—дом» остаётся в зоне риска по взносам на травматизм, поскольку такой путь не связан напрямую с исполнением трудовых обязанностей.

Три сценария: как минимизировать риски

Ситуация Практический вывод Фиксированная выплата за дорогу до офиса Безопаснее начислять взносы на травматизм. Риск доначислений при отказе от начисления — высокий. Поездки между объектами, к клиентам, в командировку Оформлять как служебные расходы: служебное задание, маршрут, билеты, авансовый отчёт. Такие выплаты с меньшей вероятностью будут признаны объектом обложения. Личный автомобиль работника в служебных поездках Отдельное соглашение и компенсация по ст. 188 ТК РФ. Необходимо подтвердить право работника на автомобиль и его служебное использование (путевые листы, маршруты).

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