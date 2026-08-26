Фиксированная компенсация проезда: суд подтвердил взносы на травматизм

Коллеги, добрый день! На связи Евгений Сивков, кандидат экономических наук и налоговый консультант. Сегодня разберем свежий судебный кейс, который демонстрирует риски при выплате сотрудникам фиксированных сумм на проезд до работы.
️ Суть спора: фиксированная выплата vs реальные расходы
Постановлением от 09.07.2026 по делу № А17-5993/2025 Арбитражный суд Волго-Вятского округа рассмотрел спор о необходимости начисления страховых взносов на травматизм на суммы, которые работодатель выплачивал сотрудникам в качестве компенсации расходов на проезд к месту работы и обратно.
Фабула дела: Работодатель регулярно выплачивал сотрудникам фиксированные суммы «на проезд». Эти выплаты не включались в базу по страховым взносам на травматизм. По итогам проверки СФР доначислил взносы, пени и штрафы.
Ход процесса:
Первая инстанция поддержала работодателя
Апелляция отменила это решение
Кассация (АС Волго-Вятского округа) оставила в силе решение апелляции и поддержала СФР
Работодатель аргументировал свою позицию так:
Это выплаты социального характера
Они не зависят от квалификации, сложности, количества и качества труда
Не являются оплатой труда по ст. 129 ТК РФ
Логика суда: почему работодатель проиграл
Суд оценил не название выплаты, а порядок её начисления и документы. Ключевые выводы:
Объект обложения (п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ): это любые выплаты в рамках трудовых отношений, если они прямо не освобождены статьей 20.2 Закона № 125-ФЗ.
Социальный характер не спасает: даже если выплата не является оплатой труда, для целей взносов на травматизм это не имеет решающего значения. Достаточно того, что выплата производится в рамках трудовых отношений и не поименована среди освобожденных.
Факт расходов не доказан: работодатель платил фиксированную сумму каждому работнику независимо от того, добирался ли сотрудник до работы фактически и каким способом.
Позиция СФР: подтверждена Письмом СФР от 14.05.2025 № 19-20/24886 — социальный характер выплаты сам по себе не освобождает от начисления взносов на травматизм.
Итог: поскольку выплата не подпадает под освобождения ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ и производится в рамках трудовых отношений, работодатель обязан был начислить на неё страховые взносы на травматизм.
На что обратить внимание
В этом деле суд последовательно применил формальный подход: если выплата не названа в перечне освобожденных от взносов на травматизм и производится в связи с трудовыми отношениями — она облагается взносами.
Отсутствие документов, подтверждающих реальные расходы работников, ухудшило позицию работодателя. Однако важно понимать: даже документально подтверждённая компенсация проезда по маршруту «дом—работа—дом» остаётся в зоне риска по взносам на травматизм, поскольку такой путь не связан напрямую с исполнением трудовых обязанностей.
Три сценария: как минимизировать риски
Ситуация
Практический вывод
Фиксированная выплата за дорогу до офиса
Безопаснее начислять взносы на травматизм. Риск доначислений при отказе от начисления — высокий.
Поездки между объектами, к клиентам, в командировку
Оформлять как служебные расходы: служебное задание, маршрут, билеты, авансовый отчёт. Такие выплаты с меньшей вероятностью будут признаны объектом обложения.
Личный автомобиль работника в служебных поездках
Отдельное соглашение и компенсация по ст. 188 ТК РФ. Необходимо подтвердить право работника на автомобиль и его служебное использование (путевые листы, маршруты).
Что проверить сегодня
Пройдитесь по чек-листу, чтобы оценить риски вашей компании:
Есть ли в локальных нормативных актах, трудовых или коллективном договоре фиксированная «компенсация проезда» до работы?
Начисляются ли на такие выплаты страховые взносы на травматизм?
Отражаются ли эти выплаты в разделе 2 формы ЕФС-1?
Разделены ли в документах поездки на работу (дом—офис—дом) и служебные разъезды (между объектами, к клиентам)?
Имеются ли документы по служебным поездкам (служебные задания, маршрутные листы, билеты, авансовые отчёты)?
Если работники используют личные автомобили — оформлены ли соглашения по ст. 188 ТК РФ и ведутся ли путевые листы?
Компенсация расходов на проезд до места работы и обратно — выплата в зоне высокого риска по взносам на травматизм. Фиксированный характер выплаты без подтверждения реальных расходов и без связи со служебными поездками практически гарантирует доначисления при проверке СФР.
Если вы хотите минимизировать риски:
либо начисляйте взносы на травматизм на такие выплаты
либо пересмотрите локальные акты и оформите выплаты как компенсацию служебных разъездов с полным пакетом документов
Помните: суд защищает не того, кто красиво назвал выплату, а того, кто может документально подтвердить её экономическую суть и связь с исполнением трудовых обязанностей.
Евгений Сивков – кандидат экономических наук, налоговый консультант, автор более 70 книг и пособий по налогам, бухгалтерскому учету и кадровому делопроизводству. Проводит семинары и тренинги для профессиональной аудитории, помогая бизнесу выстраивать безопасные и законные схемы взаимодействия с фискальными органами.
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