Чай и кофе на офисной кухне: как не попасть на доначисления по налогу на прибыль и НДФЛ. Практика 2026 года

В офисе стоит кофемашина за 100 000 рублей в год. Можно ли списать расход, не удерживать НДФЛ и не считать, кто выпил латте? Короткий ответ: иногда да, но «никто не считает чашки» перестал быть железным аргументом. Таблица: модели обеспечения и налоговые риски Модель Налоговый риск Общая кухня: чай, кофе, печенье без выдачи по людям Расходы по прибыли рискованны; НДФЛ зависит от возможности определить выгоду конкретного работника Столовая, карты доступа, ведомости, лимиты питания Высокий риск НДФЛ: выгоду можно посчитать Питание — часть оплаты труда по договору Можно обсуждать расходы по ст. 255 НК РФ, но нужны персонификация, НДФЛ и оценка взносов Молоко при вредных условиях труда Отдельная законная гарантия, не путать с кофе

Три главные иллюзии безопасности

Иллюзия 1. Представительские расходы Списание чая и кофе как представительских расходов — ошибка, которую проверяющие выявляют мгновенно. Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ, представительские расходы связаны с официальным приемом представителей других организаций. Продукты для собственных сотрудников не имеют к этому отношения. Иллюзия 2. Нормальные условия труда Подп. 7 п. 1 ст. 264 НК РФ разрешает учитывать расходы на обеспечение нормальных условий труда, но только если они предусмотрены законодательством РФ. Трудовой кодекс не обязывает работодателя обеспечивать персонал чаем и печеньем. Исключение — выдача молока работникам с вредными условиями труда по результатам СОУТ. Минфин России последовательно указывает: расходы на приобретение для сотрудников продуктов питания не уменьшают налоговую базу (Письмо от 11.06.2015 № 03-07-11/33827). Иллюзия 3. Расходы на оплату труда без последствий Формально п. 25 ст. 255 НК РФ позволяет учесть расходы на питание, если оно предусмотрено трудовым или коллективным договором. Но здесь возникает обязательство персонифицировать доход каждого работника, исчислить НДФЛ (по ставке 13–22% в зависимости от суммы дохода) и страховые взносы. Экономия на налоге на прибыль (максимум 25% от суммы расходов) нивелируется или перекрывается необходимостью уплаты НДФЛ и страховых взносов (30% от суммы дохода).

Что показал свежий судебный кейс

Постановление АС Северо-Западного округа от 16.10.2025 № Ф07-10954/25 по делу № А56-57278/2024 часто цитируют как приговор всем офисным кухням. Но это не так. Дело касалось организованного питания: столовая, пропуска, ведомости, доставка еды. Инспекция смогла посчитать доход на одного работника, а компания не представила контррасчет. Суд показал: ссылка на «шведский стол» или отсутствие подсчета чашек не спасает, если инспекция докажет, что выгоду работников можно оценить расчетным путем. Это не автоматический приговор кофемашине на общей кухне, где напитки доступны всем без учета. Но это четкий сигнал: если у вас есть инструменты персонификации (карты доступа, ведомости, лимиты), инспекция ими воспользуется.

Практический тест: насколько вы уязвимы?

Ответьте на пять вопросов: Есть ли пропуска или карты доступа в столовую/зону питания? Ведутся ли ведомости учета выданных продуктов? Установлены ли лимиты питания на сотрудника? Есть ли меню с закреплением позиций за конкретными работниками? Можно ли посчитать стоимость одной порции или чашки? Чем больше ответов «да», тем слабее аргумент об обезличенности и тем выше риск доначисления НДФЛ.

Пример расчета

100 000 рублей в год на кофе и чай могут дать максимум 25 000 рублей экономии по налогу на прибыль (25%). Но при признании дохода работников возникнут: НДФЛ: от 13 000 до 22 000 рублей (в зависимости от суммы дохода работника и применения повышенной ставки)

Страховые взносы: около 30 000 рублей

Проблема удержания налога с ближайшей денежной выплаты Итог: попытка сэкономить на налоге на прибыль приведет к дополнительным расходам и административной нагрузке.

А что с НДС?

Минфин России давно указывает: при обезличенном предоставлении продуктов сотрудникам нет объекта налогообложения по НДС как при безвозмездной передаче. Однако входной НДС по таким покупкам безопаснее не заявлять к вычету, поскольку товары используются для операций, не признаваемых реализацией (Письмо Минфина от 11.06.2015 № 03-07-11/33827).

Как действовать: два подхода

Подход 1. Минимизация рисков Не прописывайте обеспечение чаем и кофе в трудовых или коллективных договорах как часть системы оплаты труда. Не претендуйте на уменьшение налогооблагаемой прибыли по этим статьям. Учитывайте затраты как не принимаемые для целей налогообложения. При этом избегайте создания систем персонифицированного учета (карт, ведомостей, лимитов). Реальная неперсонифицированность — ваш аргумент в споре с инспекцией о невозможности определения экономической выгоды конкретного работника. Подход 2. Полная прозрачность Если компания включает затраты на питание в расходы на оплату труда, ведите поименный учет стоимости потребленных продуктов, включайте эту сумму в облагаемый доход работника, удерживайте НДФЛ и начисляйте страховые взносы. Это единственный законный способ уменьшить базу по налогу на прибыль, но он требует значительных административных ресурсов.

Итог