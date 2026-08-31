Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
🔴 Бесплатный вебинар: Реформа ТК РФ-2026: от стажировки до увольнений и искусственного интеллекта
Евгений Сивков
Обзор сервисов для бухгалтеров
Читать 3 мин
Нейросеть уже ответила. Как бухгалтеру проверить налоговое решение и не ошибиться

Нейросеть уже ответила. Как бухгалтеру проверить налоговое решение и не ошибиться

Нейросеть уверенно объяснит, как учесть расход или принять НДС. Но в налогах цена такой ошибки без проверки норм и практики может быть миллионной. Евгений Сивков о том, почему книга в 2026 году — это рабочий инструмент для защиты от рисков, а не просто учебник.

3 просмотра4 открытия

Нейросеть за 30 секунд может уверенно объяснить, почему расход можно учесть, НДС — принять к вычету, а договор — подписать без риска. Проблема в одном: в налогах уверенный ответ без проверки нормы, документов и практики иногда стоит бизнесу дороже, чем консультация.

Сегодня у бухгалтера парадоксальная ситуация. Никогда раньше информации по налогам не было так много: Налоговый кодекс, сайт ФНС, письма Минфина, судебные базы, профессиональные СМИ, Telegram-каналы и, конечно, нейросети.

Но попробуйте задать вроде бы простой вопрос: можно ли учесть конкретный расход или безопасно провести определённую сделку? Вместо одного ответа внезапно появляются пять:

  1. Один относится к старой редакции закона.

  2. Второй описывает немного другую ситуацию.

  3. Третий основан на письме Минфина, но суды смотрят на это иначе.

  4. Четвертый написал коллега со словами: «Мы десять лет так делаем — пока не пришли».

  5. А пятый вариант уверенно выдала нейросеть.

Именно слово «уверенно» в налоговых вопросах иногда самое опасное. Поэтому я решил собрать свой 30-летний опыт в одном месте — в библиотеке практических налоговых решений на booksivkov.ru. Книга по налогам в моем понимании — это не учебник, который нужно читать от корки до корки. Это рабочий инструмент: возник вопрос → открыли нужный раздел → посмотрели ситуацию, риски и возможный порядок действий.

Как не утонуть в каталоге решений

Флагман каталога — «6000 налоговых решений: 2026–2027»: справочник для ситуаций, где вопрос не в теории, а в документах, рисках и действиях. Но большой справочник удобен не всем. Если вы отвечаете только за один участок, нет смысла покупать энциклопедию обо всем.

Чтобы упростить выбор, я структурировал материалы по принципу «проблема — решение»:

Если вопрос...

Что открыть

затрагивает несколько налогов или проверку

«6000 налоговых решений: 2026–2027»

касается расходов и прибыли

«700 решений по налогу на прибыль: 2026–2027»

касается вычетов, счетов-фактур, УСН и НДС

«450 налоговых решений по НДС — 2026» (включая материалы по ставке 22%)

касается выплат работникам

«450 решений по НДФЛ и взносам: 2026»

связан с торговлей на площадках

«Маркетплейс от А до Я: налоги и бухгалтерский учёт — 2026»

Важное правило: материал актуален на дату подготовки; при изменении ключевых правил в каталоге публикуются новые издания и практические дополнения.

ИИ — отличный помощник, но не последняя инстанция

Самый логичный вопрос 2026 года: зачем книги, если есть нейросети? Я совершенно не собираюсь доказывать, что ИИ бесполезен. Наоборот, нейросети полезно поручить собрать вопросы и варианты позиции, структурировать документы или подготовить сравнительную таблицу.

Но перед принятием решения нужно проверить четыре вещи:

  1. Редакцию нормы на дату операции.

  2. Первичные документы.

  3. Позицию ФНС.

  4. Релевантную судебную практику.

Книга дает именно ту систему координат, которая помогает понять, что именно необходимо проверить, прежде чем бухгалтер подпишет декларацию, а директор — договор.

Почему молчаливые ошибки самые дорогие

Никто утром не приходит в офис с мыслью: «Сегодня прекрасный день, чтобы получить доначисление». Обычно всё выглядит спокойно: контрагент прислал документы, бухгалтер принял расход, НДС поставили к вычету, директор решил, что «мы всегда так делали».

Но небольшая ошибка в повторяющейся операции через несколько периодов превращается в налог, пени и штраф. Небольшой риск умножается на оборот, и вопрос стоимостью в несколько тысяч рублей внезапно превращается в спор на миллионы. Цель этих материалов — помочь увидеть проблему до того, как ее увидит ФНС.

Кстати, в каталоге есть и бесплатный доступ к фрагментам книг по проверкам, налоговой стратегии и ответственности директора. Не каждый вопрос требует покупки большого издания. Иногда человеку достаточно десяти страниц, чтобы понять: «У меня всё нормально». И это тоже отличный результат.

(И да, там даже есть мой роман «Аудитор» — налоговый триллер. Потому что после 30 лет практики начинаешь понимать, что художественная литература редко конкурирует по напряжению с требованием ФНС, полученным в пятницу в 17:48).

Что дальше?

Книга не заменяет анализ конкретной сделки. Но она помогает задать правильные вопросы до того, как их задаст инспектор: что подтверждает расход, где риск, какие документы понадобятся и какую позицию можно защитить. Именно для этого я собираю на booksivkov.ru библиотеку практических налоговых решений.

Если вы бухгалтер, предприниматель, руководитель или аудитор, буду благодарен за обратную связь. Какая практическая тема сейчас нужна вам больше всего?

  • НДС и новые правила?

  • Дробление бизнеса?

  • Налоговая проверка?

  • Ответственность директора?

  • Маркетплейсы?

  • Работа с самозанятыми?

Напишите в комментариях. Возможно, именно из вашего вопроса появится следующая книга.

Евгений Сивков, к.э.н., налоговый консультант, автор книг по налогам и бухгалтерскому учету.

Информации об авторе

Евгений Сивков

Евгений Сивков

Аудитор-консультант в Россия и ближайшее зарубежье

99 подписчиков472 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка