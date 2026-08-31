Нейросеть уже ответила. Как бухгалтеру проверить налоговое решение и не ошибиться

Нейросеть за 30 секунд может уверенно объяснить, почему расход можно учесть, НДС — принять к вычету, а договор — подписать без риска. Проблема в одном: в налогах уверенный ответ без проверки нормы, документов и практики иногда стоит бизнесу дороже, чем консультация.

Сегодня у бухгалтера парадоксальная ситуация. Никогда раньше информации по налогам не было так много: Налоговый кодекс, сайт ФНС, письма Минфина, судебные базы, профессиональные СМИ, Telegram-каналы и, конечно, нейросети.

Но попробуйте задать вроде бы простой вопрос: можно ли учесть конкретный расход или безопасно провести определённую сделку? Вместо одного ответа внезапно появляются пять:

Один относится к старой редакции закона. Второй описывает немного другую ситуацию. Третий основан на письме Минфина, но суды смотрят на это иначе. Четвертый написал коллега со словами: «Мы десять лет так делаем — пока не пришли». А пятый вариант уверенно выдала нейросеть.

Именно слово «уверенно» в налоговых вопросах иногда самое опасное. Поэтому я решил собрать свой 30-летний опыт в одном месте — в библиотеке практических налоговых решений на booksivkov.ru. Книга по налогам в моем понимании — это не учебник, который нужно читать от корки до корки. Это рабочий инструмент: возник вопрос → открыли нужный раздел → посмотрели ситуацию, риски и возможный порядок действий.