Вывозим наличные рубли в ЕАЭС и СНГ: разбор Указа № 706 без паники и мифов

С 29 сентября 2026 года вступил в силу Указ Президента РФ № 706, который внес изменения в порядок вывоза наличной валюты Российской Федерации. Чтобы вы и ваш бизнес не потеряли деньги на таможне, давайте сразу обозначим три главных ориентира:

Речь идет исключительно о наличных рублях. Ограничения касаются семи конкретных направлений: страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан), а также Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан. Условия для граждан и бизнеса теперь принципиально различаются.

Разберем новые правила простым языком, опираясь на текст документа, и составим понятный план действий.

Что изменилось: коротко о главном

Раньше для граждан существовало ограничение при вывозе рублей в страны ЕАЭС на сумму, превышающую в эквиваленте 100 тысяч долларов США. Теперь правила стали жестче и конкретнее.

Для физических лиц: установлен прямой запрет на вывоз из России в указанные семь стран наличных рублей на сумму свыше 1 млн рублей.

Для юридических лиц и ИП: запрет действует вне зависимости от суммы. Вывезти нельзя ни 100 рублей, ни 10 миллионов, если вы не подпадаете под строгие законодательные исключения.

Законные исключения: когда вывозить можно

Запрет не является абсолютным. Закон предусматривает несколько ситуаций, когда вывоз разрешен, но к ним предъявляются повышенные требования к документам.

Через определенные аэропорты. Одного факта вылета самолетом недостаточно. Чтобы исключение сработало, должны быть соблюдены три условия одновременно: аэропорт входит в специальный перечень, утверждаемый Правительством РФ;

у вас есть заверенные по правилам банка выписки о снятии рублей со счетов (либо иные документы, предусмотренные Правительством);

эти документы подтверждают происхождение и легальность всей вывозимой суммы, а не только части, превышающей лимит.

Важно: это исключение работает как для граждан, так и для организаций с ИП. Международные перевозки (транзит). Это исключение для юридических лиц. Оно применяется при перевозке наличных между двумя зарубежными пунктами через территорию России. Ключевое условие: наличие документального подтверждения факта ввоза этой валюты в Российскую Федерацию (то есть подтверждение транзитного характера). Простого обещания или плана вернуть деньги после зарубежной поездки недостаточно. Дипломатические нужды. По уведомлению МИД России для обеспечения работы дипломатических представительств, консульских учреждений РФ и представительств при международных организациях.

Что могут изъять при нарушении

Если запрет нарушен, таможенные органы применяют меру изъятия.

У физических лиц изымается часть наличных, превышающая 1 млн рублей.

У юридических лиц и ИП изымается вся сумма наличных.

Важно понимать: изъятие — это процессуальная мера. Она не означает автоматического и мгновенного обращения денег в собственность государства (конфискации), но она блокирует средства и запускает длительные юридические процедуры. Кроме того, само по себе изъятие не исключает возможности привлечения к иным видам ответственности, предусмотренным законом.

Три ошибки перед поездкой

Чтобы не создать проблем себе и компании, проверьте свой план по этому чек-листу:

Ошибка Как на самом деле «Задекларирую — значит, можно» Декларирование и соблюдение запрета на вывоз — это разные юридические факты. Наличие декларации не отменяет установленный запрет и не защищает от изъятия. «Лечу самолётом — исключение работает» Исключение сработает только если аэропорт есть в перечне Правительства и у вас на руках есть заверенные банком выписки о снятии наличных на всю вывозимую сумму. «У сотрудника меньше миллиона — всё нормально» Сначала нужно определить принадлежность денег. Нельзя просто положить корпоративные наличные в чемодан командированного сотрудника, надеясь, что это будет считаться его личными средствами.

Практические шаги: что сделать до вылета

Определите статус денег. Четко зафиксируйте: чьи деньги перемещаются, на каком основании сотрудник их получил и в каком качестве он действует. Спорные ситуации с подотчетными суммами требуют отдельной юридической оценки до пересечения границы. Проверьте альтернативы. Не стоит слепо полагать, что корпоративная карта решит все проблемы. Заранее проверьте возможность оплаты конкретной картой в стране назначения, доступность переводов, лимиты вашего банка и требования местного валютного законодательства. Соберите пакет для аэропорта. Если вы пользуетесь исключением для аэропортов, закажите в банке заверенные выписки, подтверждающие снятие именно той суммы, которую вы везете.

Порядок действий после изъятия

Если неприятность уже случилась, сохраняйте хладнокровие и действуйте процессуально грамотно:

Потребуйте и получите копии всех оформленных таможенных документов (акта изъятия, протокола). Внимательно проверьте указанную в документах сумму и правовое основание изъятия. Зафиксируйте свои возражения прямо в акте, если вы не согласны с формулировками или суммой. Не подписывайте документ без замечаний, если есть разногласия. Сохраните все доказательства происхождения денег и документы, подтверждающие применимость исключения (те же банковские выписки, маршрутные листы). Определите порядок и сроки обжалования действий должностных лиц.

Гарантировать мгновенный возврат денег в такой ситуации невозможно, но безупречное соблюдение процедуры обжалования критически повышает ваши шансы на успех.

Если ваша ситуация уже вышла из-под контроля, предстоит сложная логистика с наличными или есть сомнения в правильности оформления подотчетных сумм, не полагайтесь на удачу. Разберем вашу конкретную ситуацию и найдем законный выход, обращайтесь.



Евгений Сивков, налоговый консультант