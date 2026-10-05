УК перевыставляет коммуналку без НДС — а налоговая доначисляет. Разбираемся, где подвох

Представьте: вы бухгалтер управляющей компании. Каждый месяц перевыставляете жильцам воду, тепло, электричество. НДС не начисляете — ведь есть льгота, все так делают. И тут приходит требование из инспекции: доплатить налог за прошлый год. Сумма — как половина годового вознаграждения УК. Знакомо?
Какая льгота и почему она не безусловная
Освобождение от НДС при реализации коммунальных услуг прописано в подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ. Им пользуются УК, ТСЖ, ЖСК и другие организации, управляющие многоквартирными домами.
Но вот нюанс, который многие упускают. Освобождение применяется при выполнении условий подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ, в том числе о приобретении коммунальных услуг у указанных в норме поставщиков. Одного статуса управляющей организации недостаточно. Это прямо следует из разъяснений Минфина от 04.08.2026 № 03-07-11/67339.
Простыми словами: мало быть УК. Нужно ещё и покупать коммуналку у ресурсоснабжающих организаций, которые перечислены в законе. Покупаете воду у посредника, не попавшего в список, — льгота может «слететь».
Это не новый налог с августа 2026 года
Сразу оговорка, чтобы не было паники. Письмо разъясняет действующие нормы, а не вводит новый налог с августа 2026 года. Никаких свежих поправок в подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ не было. Инспекции просто стали внимательнее смотреть на цепочку «поставщик → УК → жильцы» и сверять её с условиями льготы.
Пример: начисленный налог ≠ доплата в бюджет
Допустим, условная УК «Домсервис» за квартал перевыставила жильцам коммуналку на 10 млн ₽ без НДС. Инспекция решила, что льгота неправомерна, и доначислила 20 % — 2 млн ₽.
Но это ещё не финальная сумма к оплате. У «Домсервиса» есть входящий НДС от ресурсоснабжающей организации — те самые 2 млн ₽ в счетах-фактурах. Если выполнены условия вычета по статьям 171–172 НК РФ (счёт-фактура оформлен верно, услуга принята к учёту, используется в облагаемой деятельности), этот входящий налог можно заявить к вычету.
Итого доплата в бюджет может оказаться значительно меньше начисленной суммы — или вообще нулевой. Но «может» не значит «автоматически». Каждый вычет нужно обосновать документально.
Важно: при исправлении прошлых периодов отдельно проверяют период заявления вычета: наличие счёта-фактуры само по себе не обнуляет недоимку и пени.
Магазин в МКД — не то же самое, что офис в бизнес-центре
Частый вопрос: а если на первом этаже дома магазин, и УК перевыставляет ему коммуналку?
Магазин в МКД нельзя автоматически приравнивать к помещению в бизнес-центре. Нужно отдельно проверить, кто предоставляет ему коммунальные услуги, на основании каких договоров и выполняются ли условия освобождения. Если магазин подключён к сетям дома и УК покупает ресурс у РСО — льгота может работать. Если у магазина прямой договор с водоканалом — вопрос снимается сам собой.
Отдельно стоящие нежилые здания
А вот здесь льгота точно не при делах. Не применяйте освобождение по подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ к коммунальным услугам в отдельно стоящих нежилых зданиях. Норма работает для многоквартирных домов. Если УК управляет ещё и складом или офисным зданием — по ним коммуналка облагается НДС в общем порядке. Исправлять нужно налоговый подход, а не только ссылку в договоре.
Вознаграждение УК
Отдельная тема — агентское вознаграждение. Проверьте, предусмотрено ли вознаграждение и как оформлены расчёты по нему. Оно может выплачиваться отдельно от стоимости коммунальных ресурсов, и его НДС-статус зависит от того, действует УК как агент или как исполнитель. Путаница здесь — классический источник доначислений.
Если ошибка уже была: как исправить и не получить штраф
Исправление отчётности. Если льготу применяли неправомерно, определите необходимость уточнённых деклараций и доплаты. Для освобождения от ответственности по подп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ при уже истекших сроках подачи и уплаты важно подать уточнёнку до того, как стало известно об обнаружении ошибки инспекцией или назначении соответствующей выездной проверки, и обеспечить на момент подачи положительное сальдо ЕНС, покрывающее недостающий налог и соответствующие пени.
Что в этом случае я говорю клиентам: сначала заплатите недоимку и пени, потом подавайте уточнёнку. И делайте это до того, как налоговая сама нашла ошибку. Иначе штраф 20 % от неуплаченной суммы (ст. 122 НК РФ) никто не отменит.
Что сделать прямо сейчас
Откройте договоры с поставщиками коммунальных ресурсов. Сравните контрагентов со списком в подп. 29 п. 3 ст. 149 НК РФ.
Проверьте нежилые помещения в ваших МКД: магазины, офисы, аптеки. По каким договорам они получают коммуналку?
Поднимите счета-фактуры от РСО за последние три года. Убедитесь, что входящий НДС корректно отражён в книгах покупок.
Если нашли расхождение — не тяните. Посчитайте сумму, доплатите налог и пени, подайте уточнёнку до визита инспекции.
Вопрос к обсуждению
Коллеги, а у вас в УК были случаи, когда налоговая пыталась снять льготу по коммуналке? Чем закончилось — удалось отстоять вычеты?
Если ситуация запутаннее, чем в примере, и хочется разобрать конкретные договоры и декларации — приходите на консультацию. Посмотрим вашу цепочку поставщиков, проверим вычеты и прикинем риски до того, как это сделает инспекция.
Для тех, кто хочет глубже погрузиться в тему: налоговые решения для УК и ТСЖ и книги в официальном магазине — там про НДС и не только.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант