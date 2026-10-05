УК перевыставляет коммуналку без НДС — а налоговая доначисляет. Разбираемся, где подвох

Пример: начисленный налог ≠ доплата в бюджет

Допустим, условная УК «Домсервис» за квартал перевыставила жильцам коммуналку на 10 млн ₽ без НДС. Инспекция решила, что льгота неправомерна, и доначислила 20 % — 2 млн ₽.

Но это ещё не финальная сумма к оплате. У «Домсервиса» есть входящий НДС от ресурсоснабжающей организации — те самые 2 млн ₽ в счетах-фактурах. Если выполнены условия вычета по статьям 171–172 НК РФ (счёт-фактура оформлен верно, услуга принята к учёту, используется в облагаемой деятельности), этот входящий налог можно заявить к вычету.

Итого доплата в бюджет может оказаться значительно меньше начисленной суммы — или вообще нулевой. Но «может» не значит «автоматически». Каждый вычет нужно обосновать документально.

Важно: при исправлении прошлых периодов отдельно проверяют период заявления вычета: наличие счёта-фактуры само по себе не обнуляет недоимку и пени.