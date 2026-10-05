Выиграли суд, а денег нет — зато есть налог. Зачем Минфин меняет правила учета судебных долгов

Компания выбила через суд несколько миллионов. Юристы принимают поздравления, директор ждёт поступления, бухгалтер считает налог. И именно в этот момент выясняется: решение вступило в силу, а должник платить не собирается. Деньги придётся искать через приставов, а то и через банкротство.

Проблема в том, что налоговые последствия победы наступают значительно раньше, чем сами деньги.

Минфин обратил на это внимание и предложил расширить возможности учёта судебной задолженности. Но здесь важно сразу разделить три вещи: первоначальную идею, уже действующие изменения и ожидания бизнеса. Иначе бухгалтер будет ждать от закона того, чего в законе пока нет.