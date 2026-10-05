Выиграли суд, а денег нет — зато есть налог. Зачем Минфин меняет правила учета судебных долгов

Компания выбила через суд несколько миллионов. Юристы принимают поздравления, директор ждёт поступления, бухгалтер считает налог. И именно в этот момент выясняется: решение вступило в силу, а должник платить не собирается. Деньги придётся искать через приставов, а то и через банкротство.
Проблема в том, что налоговые последствия победы наступают значительно раньше, чем сами деньги.
Минфин обратил на это внимание и предложил расширить возможности учёта судебной задолженности. Но здесь важно сразу разделить три вещи: первоначальную идею, уже действующие изменения и ожидания бизнеса. Иначе бухгалтер будет ждать от закона того, чего в законе пока нет.
Откуда вообще взялась проблема
В «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» (приложение 3, раздел «Налог на прибыль организаций», пункт 5) Минфин описал ситуацию прямо: взыскание упущенной выгоды или компенсации создаёт налогооблагаемый доход, хотя получение денег не гарантировано.
Из-за этого компания всё чаще задумывается: а стоит ли вообще идти в суд?
Предложенное решение — разрешить учитывать задолженность по судебным решениям в резерве сомнительных долгов. Ограничение в 10% от выручки Минфин пока сохранять не предлагает.
Конкретного «громкого дела» за этой инициативой нет. Минфин описывает общую проблему: подтверждённое право получить деньги и сами деньги на счёте могут разделять годы.
Почему налог приходит раньше денег
При методе начисления доход не всегда связан с оплатой. По общему правилу суммы договорных санкций и возмещения убытков признаются на дату признания их должником либо вступления судебного решения в законную силу (пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ).
Пример. Поставщик нарушил договор. Вы взыскали с него 4 млн рублей упущенной выгоды. Решение вступило в силу, но платежа нет. Компания на общей системе, ставка налога на прибыль — 25%.
Дополнительный налог: 4 000 000 × 25% = 1 000 000 рублей.
Получается обидная последовательность: сначала компания потеряла заработок из-за контрагента, затем потратилась на суд, а после победы должна найти деньги на налог. Исполнительным листом бюджет, увы, не накормишь.
Важный нюанс: взыскание обычной задолженности за уже отгруженные товары выручку повторно не создаёт. Если доход был отражён раньше, сам факт выигрыша дела не означает второго налогообложения той же суммы.
Что уже работает с 2026 года
С 1 января 2026 года пункт 1 статьи 266 НК РФ расширен Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Теперь сомнительной может признаваться задолженность по штрафам, пеням и другим санкциям, подтверждённая судебным решением, если она связана с договорами, по которым основной долг за товары, работы или услуги уже признан сомнительным.
Минфин разъяснил применение поправки в письме от 16.01.2026 № 03-03-06/2/1652.
Но формула «выиграли суд — включили всю сумму в резерв» не работает. Взысканные убытки, договорная неустойка, основной долг и индексация присуждённых сумм требуют отдельной квалификации.
Осторожно: индексация в резерв не попадает
Есть неочевидный нюанс, на котором многие обжигаются. В письме от 27.05.2026 № 03-03-06/1/44575 Минфин прямо указал: задолженность по присуждённой индексации не признаётся сомнительной для формирования резерва.
Судебное решение есть, а права уменьшить налог через резерв по этой сумме — нет.
Законодатель предусмотрел и другой механизм. Для присуждённого возмещения вреда, причинённого третьими лицами вне договорных отношений, доход признаётся только при фактическом поступлении денег, имущества или имущественных прав (пп. 15.1 п. 4 ст. 271 НК РФ, введён тем же законом № 425-ФЗ). Это отдельное правило, которое позволяет не платить налог «с воздуха».
Резерв — это не волшебная копилка
Налоговый резерв — расчётная величина. Переводить реальные деньги на отдельный счёт для его создания не требуется.
Отчисления в резерв уменьшают налогооблагаемую прибыль. Но размер зависит от срока задолженности и жёсткого ограничения: по итогам года резерв не может превышать 10% выручки (п. 4 ст. 266 НК РФ). Для промежуточных периодов предусмотрен особый расчёт предела.
Продолжим пример — теперь как модель возможного расширения правил:
Выручка 40 млн рублей. Предел резерва — 4 млн. Отчисление такой суммы уменьшит базу на 4 млн и полностью компенсирует влияние присуждённого дохода.
Выручка 20 млн рублей. Предел — всего 2 млн рублей. Полностью «закрыть» судебный доход через резерв не получится, часть налога придётся заплатить живыми деньгами.
При ставке 25% разница в текущем налоге — 1 млн или 500 тыс. рублей соответственно.
Это и объясняет смысл ограничения: даже расширенный перечень долгов не гарантирует полного устранения налоговой нагрузки.
Что будет дальше
«Основные направления» сами по себе не дают бухгалтеру права признать новый расход. Нужны изменения НК РФ с конкретными условиями и датой применения.
Для широкого допуска судебных долгов в резерв принципиальны три вопроса:
какие именно взысканные суммы будут охвачены;
с какого момента и в каком размере их разрешат учитывать;
распространят ли правила на задолженность по ранее вынесенным решениям.
Исходное предложение Минфина эти вопросы полностью не разрешает. Поэтому обещать бизнесу, что с определённой даты любую судебную задолженность можно будет списать, преждевременно.
Три сценария развития долга
Итог для компании зависит от того, как поведёт себя должник:
Должник заплатит. Сумму резерва пересчитают. Уменьшение его необходимого размера может привести к восстановлению дохода.
Долг станет безнадежным по основаниям НК РФ. Его спишут с учётом созданного резерва. Повторно включать одну и ту же сумму в расходы нельзя.
Задолженность зависнет. Её продолжат проверять на соответствие условиям резервирования. Само ожидание платежа не даёт бессрочного и безусловного права уменьшать налог.
Моя оценка
Экономический смысл изменений — уменьшить нагрузку на оборотные средства компании в период, когда право на взыскание уже подтверждено, а получение денег остаётся под вопросом. Для бизнеса это может сделать судебную защиту доступнее. Но платёжеспособность должника налоговая поправка не восстановит.
Поэтому перед иском я рекомендую считать вместе три вещи: перспективу выиграть дело, вероятность получить деньги и налоговые последствия каждого этапа. Особенно если речь идёт об упущенной выгоде, крупных санкциях или компенсациях.
Победу в суде стоит оценивать не по красивой сумме в резолютивной части решения, а по тому, сколько денег компания сможет получить и сохранить после налогов.
Есть судебное решение, а должник не платит? Проверим, когда возник налоговый доход, какие суммы допускаются в резерв и как правильно оформить их учёт. Если инспекция уже оспаривает расходы — разберём её доводы и подготовим позицию.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант