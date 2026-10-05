Получили акт налоговой проверки: 4 шага для защиты от доначислений

Компания получила акт проверки с предложением доначислить налоги, пени и штрафы. Первое действие — проверить доказательства по каждому эпизоду и соблюдение процедуры. Важно понимать разницу: акт лишь фиксирует выводы проверяющих и их предложения. Итоговое решение инспекция выносит позже, рассмотрев материалы и ваши возражения (ст. 100 и 101 НК РФ). Поэтому получение акта — это момент для подготовки защиты, а не повод автоматически соглашаться со всеми суммами или паниковать. Ниже — четыре направления проверки, которые помогут подготовить предметные возражения. Три из них разберем на конкретных судебных делах.

1. Доказательства в акте есть, а компания их не видела

В акте перечислены протоколы допросов, банковские выписки и ответы контрагентов. На их основании сделан вывод о нарушении. Компания читает выводы, но сами документы получить не может. Возражать в такой ситуации — примерно как спорить о фильме, который видел только ваш оппонент. По п. 3.1 ст. 100 НК РФ документы, подтверждающие нарушения, прилагаются к акту. При этом документы, ранее полученные от самой проверяемой компании, повторно не прикладываются, а сведения, составляющие охраняемую законом тайну, могут предоставляться в виде заверенных выписок. У налогоплательщика есть право ознакомиться с материалами проверки. Инспекция обязана обеспечить это на своей территории не позднее двух рабочих дней со дня подачи заявления (с учетом правил ст. 6.1 НК РФ). Можно изучать документы, делать выписки и снимать копии. Судебный пример: В деле № А49-9455/2017 компания не получила 898 листов материалов, относящихся к спорным контрагентам и предмету проверки. Суд признал это существенным нарушением ее прав и процедуры рассмотрения результатов проверки, дополнительно оценив доказательства реальности операций. Что делать: Сопоставьте документы, упомянутые в акте, с фактически полученными материалами.

Подайте письменное заявление об ознакомлении.

Зафиксируйте, какие документы не предоставлены.

В возражениях объясните, какие выводы инспекции невозможно проверить без этих бумаг.

2. Почтовые даты не сходятся: получила ли компания возможность защититься?

Звучит как налоговая машина времени, но в спорах такое встречается. Судебный пример: В деле № А69-1971/2019 акт был датирован 10.04.2017, а почтовые отметки о сдаче отправлений стояли 02.04.2017. Инспекция ссылалась на техническую ошибку. Однако суд оценил совокупность обстоятельств: отсутствие доказательств надлежащего вручения акта и извещения, а также рассмотрение материалов без представителя компании и без учета ее возражений. Практический совет: ведите хронологию проверки. Событие Что сохранить Получение акта Подтверждение вручения, конверт, электронную квитанцию Направление возражений Текст, приложения, опись вложения, подтверждение отправки Извещение о рассмотрении Текст извещения и подтверждение его получения Ознакомление с материалами Заявление, протокол ознакомления, перечень недоступных документов Смысл таблицы — показать, когда и какую реальную возможность для защиты получила компания. По п. 14 ст. 101 НК РФ нарушение существенных условий рассмотрения материалов (например, лишение права на защиту) является основанием для отмены решения. Зафиксируйте нарушение и объясните его последствия: каких возможностей защиты компания лишилась и как это повлияло или могло повлиять на решение инспекции.

3. Подпись спорная. Но относится ли экспертиза к вашей сделке?

Инспекция ссылается на почерковедческую экспертизу: документы подписал не тот человек. Дальше следует стандартный вывод о фиктивности операций. Прежде чем соглашаться, проверьте: какие именно документы исследовал эксперт, за какой период и к какому эпизоду они относятся? Судебный пример: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.05.2025 № Ф08-1989/2025 по делу № А32-68303/2023. Инспекция ссылалась на экспертизу документов 2020 года по поставкам пива. Спорный же эпизод с продовольственными товарами относился к 2019 году, и по документам этого периода экспертиза не проводилась. Суды также исследовали доказательства реальных поставок. Итог: отменены доначисления в размере 4 108 168 рублей НДС и 5 192 337 рублей налога на прибыль (итого 9 300 505 рублей), а также соответствующие пени и 259 617 рублей штрафа. Важная деталь: компания выиграла не весь спор. По другому эпизоду суды поддержали инспекцию, установив фиктивный документооборот. Это честный и полезный урок: каждый эпизод требует отдельной оценки. Нормативная база: Пункт 3 статьи 54.1 НК РФ прямо предусматривает: подписание первичных документов неустановленным или неуполномоченным лицом само по себе не является самостоятельным основанием для отказа в уменьшении налоговой базы или налога. Однако остальные обстоятельства сделки всё равно проверяются. Нужна связная картина: кто поставил товар, как его доставили, где приняли и как оплатили.

4. Если нарушение подтвердилось, размер штрафа всё равно нужно проверить

Защита не всегда заканчивается полной отменой претензий. Иногда нарушение действительно было. Тогда остается вопрос: есть ли основания уменьшить штраф? При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства действующая редакция пункта 3 статьи 114 НК РФ предусматривает уменьшение штрафа в пределах от двух до десяти раз. Конкретное снижение зависит от установленных обстоятельств и применимых правил (для старых нарушений редакцию нужно определять отдельно). С 1 сентября 2026 года действует приказ ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@ об особенностях учета смягчающих обстоятельств. Что важно знать: Первичность нарушения сама по себе не учитывается инспекцией как смягчающее обстоятельство — нужна оценка в совокупности с другими фактами.

Исправление ошибки до вынесения решения не всегда достаточно: значение имеют момент уточнения отчетности, обстоятельства выявления нарушения и уплата задолженности.

Вместо общего «отсутствие умысла» лучше раскрывать конкретные обстоятельства, подтверждающие небольшую степень вины. Запомните: уменьшение штрафа не означает автоматического уменьшения доначисленного налога и пеней. Эти суммы нужно проверять отдельно.

Чек-лист: что делать сразу после получения акта