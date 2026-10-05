Дефляторы-2027: лимит УСН предлагают поднять до 518,85 млн рублей. Почему это не спасает от НДС

Минэкономразвития опубликовало проект коэффициентов-дефляторов на 2027 год. Цифры уже известны, и они заставляют пересчитать привычные лимиты. Проект предусматривает рост индексируемых лимитов УСН примерно на 5,8%. Однако порог автоматического освобождения от НДС в 2027 году остается на уровне 20 млн рублей. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил этот порог на 2027–2029 годы. Повышение лимита применения УСН само по себе не расширяет освобождение от НДС. Разбираемся, где подстелить соломку, пока приказ не утверждён и не вступил в силу.

Главная ловушка: УСН и НДС — это разные вселенные

Повышение лимитов УСН само по себе налог не увеличивает: оно лишь расширяет допустимые границы. Но есть нюанс, о котором часто забывают. Лимит применения УСН и порог освобождения от НДС — это разные показатели. По действующим правилам порог дохода для автоматического освобождения от НДС при применении УСН в 2027 году составляет 20 млн рублей. Для освобождения на начало года проверяют доход за 2026 год, а для его сохранения в течение года — доход нарастающим итогом за 2027 год. Этот порог не индексируется: умножать его на коэффициент-дефлятор нельзя. Условный пример: компания на УСН правомерно пользуется освобождением от НДС. По итогам 2026 года ее доход составил 18 млн рублей. С 1 января 2027 года освобождение сохраняется: доход не превысил 20 млн рублей. Если в сентябре 2027 года учитываемый доход с начала года превысит 20 млн рублей, обязанности по НДС возникнут с 1 октября. При этом компания может продолжать применять УСН, если соблюдает условия этого спецрежима.

Новые лимиты УСН: таблица для расчётов

Лимиты для применения УСН в 2027 году (если проектный коэффициент 1,153 будет утверждён): Показатель 2026 год 2027 год Порог дохода для автоматического освобождения от НДС на УСН 20 млн ₽ 20 млн ₽ Предельный доход для применения УСН 490,5 млн ₽ 518,85 млн ₽ Предельная остаточная стоимость ОС 218 млн ₽ 230,6 млн ₽ Верхняя граница дохода для ставки НДС 5% 272,5 млн ₽ 288,25 млн ₽ Увеличение индексируемых лимитов рассчитано по проектному коэффициенту 1,153 и зависит от его утверждения. Порог освобождения от НДС — 20 млн рублей — установлен действующей редакцией статьи 145 НК РФ и от утверждения дефлятора не зависит. Важно для перехода: чтобы организация могла перейти на УСН с 1 января 2027 года, её доходы за девять месяцев 2026 года не должны превышать 367,875 млн рублей (базовые 337,5 млн × дефлятор 2026 года 1,090). Обратите внимание: это девятимесячное ограничение для перехода относится к организациям, а не к индивидуальным предпринимателям.

Условный пример с оборудованием: как не слететь с УСН

У компании остаточная стоимость учитываемых основных средств (ОС) составляет 210 млн рублей. Планируется покупка нового оборудования, которое увеличит эту стоимость на 15 млн рублей. Вариант 1: оборудование приобретено и готово к использованию в декабре 2026 года. Тогда стоимость достигнет 225 млн рублей, что выше действующего лимита 2026 года (218 млн). Итог: право на УСН утрачивается с 1 декабря 2026 года.

Вариант 2: если приобретение и приведение имущества в состояние, пригодное для использования, состоятся в январе 2027 года, а проектный лимит 230,6 млн будет утверждён, превышения не возникнет (225 < 230,6). Решающую роль играет фактическая готовность объекта, а не просто дата оплаты. Произвольно откладывать признание уже готового объекта нельзя (п. 18 ФСБУ 26/2020). Можно ли использовать лизинг? Лизинг можно рассмотреть как вариант, но предварительно нужно проверить налоговый учёт предмета договора и полную стоимость финансирования. Напомним, что по договорам, заключённым после 1 января 2022 года, остаточную стоимость предмета лизинга для ограничения по УСН учитывает лизингодатель.

Патенты, иностранцы и сборы: где ждать рост

ПСН (патенты). Предлагаемый коэффициент выше действующего примерно на 5,75% (рост с 1,253 до 1,325). При этом предельный доход для применения ПСН снижается с 20 млн рублей в 2026 году до 15 млн в 2027-м. Этот предел не индексируется. Итоговая стоимость патента зависит от регионального закона, физических показателей и льгот.

НДФЛ иностранцев. Речь об авансовом платеже для иностранных граждан, работающих по патенту. При утверждении коэффициента 3,006 федеральная составляющая расчета составит 3 607,20 рубля. Для определения ежемесячного платежа ее нужно умножить на региональный коэффициент. Оцените влияние на расходы работников и согласованные условия оплаты труда.

Торговый сбор. В 2026 году он действует в Москве. Для расчёта на 2027 год нужно использовать местные московские ставки и правила индексации (проектный коэффициент — 2,290).

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