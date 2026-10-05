Дефляторы-2027: лимит УСН предлагают поднять до 518,85 млн рублей. Почему это не спасает от НДС

Минэкономразвития опубликовало проект коэффициентов-дефляторов на 2027 год. Цифры уже известны, и они заставляют пересчитать привычные лимиты.
Проект предусматривает рост индексируемых лимитов УСН примерно на 5,8%. Однако порог автоматического освобождения от НДС в 2027 году остается на уровне 20 млн рублей. Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ сохранил этот порог на 2027–2029 годы. Повышение лимита применения УСН само по себе не расширяет освобождение от НДС.
Разбираемся, где подстелить соломку, пока приказ не утверждён и не вступил в силу.
Главная ловушка: УСН и НДС — это разные вселенные
Повышение лимитов УСН само по себе налог не увеличивает: оно лишь расширяет допустимые границы. Но есть нюанс, о котором часто забывают. Лимит применения УСН и порог освобождения от НДС — это разные показатели.
По действующим правилам порог дохода для автоматического освобождения от НДС при применении УСН в 2027 году составляет 20 млн рублей. Для освобождения на начало года проверяют доход за 2026 год, а для его сохранения в течение года — доход нарастающим итогом за 2027 год. Этот порог не индексируется: умножать его на коэффициент-дефлятор нельзя.
Условный пример: компания на УСН правомерно пользуется освобождением от НДС. По итогам 2026 года ее доход составил 18 млн рублей. С 1 января 2027 года освобождение сохраняется: доход не превысил 20 млн рублей. Если в сентябре 2027 года учитываемый доход с начала года превысит 20 млн рублей, обязанности по НДС возникнут с 1 октября. При этом компания может продолжать применять УСН, если соблюдает условия этого спецрежима.
Новые лимиты УСН: таблица для расчётов
Лимиты для применения УСН в 2027 году (если проектный коэффициент 1,153 будет утверждён):
Показатель
2026 год
2027 год
Порог дохода для автоматического освобождения от НДС на УСН
20 млн ₽
20 млн ₽
Предельный доход для применения УСН
490,5 млн ₽
518,85 млн ₽
Предельная остаточная стоимость ОС
218 млн ₽
230,6 млн ₽
Верхняя граница дохода для ставки НДС 5%
272,5 млн ₽
288,25 млн ₽
Увеличение индексируемых лимитов рассчитано по проектному коэффициенту 1,153 и зависит от его утверждения. Порог освобождения от НДС — 20 млн рублей — установлен действующей редакцией статьи 145 НК РФ и от утверждения дефлятора не зависит.
Важно для перехода: чтобы организация могла перейти на УСН с 1 января 2027 года, её доходы за девять месяцев 2026 года не должны превышать 367,875 млн рублей (базовые 337,5 млн × дефлятор 2026 года 1,090). Обратите внимание: это девятимесячное ограничение для перехода относится к организациям, а не к индивидуальным предпринимателям.
Условный пример с оборудованием: как не слететь с УСН
У компании остаточная стоимость учитываемых основных средств (ОС) составляет 210 млн рублей. Планируется покупка нового оборудования, которое увеличит эту стоимость на 15 млн рублей.
Вариант 1: оборудование приобретено и готово к использованию в декабре 2026 года. Тогда стоимость достигнет 225 млн рублей, что выше действующего лимита 2026 года (218 млн). Итог: право на УСН утрачивается с 1 декабря 2026 года.
Вариант 2: если приобретение и приведение имущества в состояние, пригодное для использования, состоятся в январе 2027 года, а проектный лимит 230,6 млн будет утверждён, превышения не возникнет (225 < 230,6).
Решающую роль играет фактическая готовность объекта, а не просто дата оплаты. Произвольно откладывать признание уже готового объекта нельзя (п. 18 ФСБУ 26/2020).
Можно ли использовать лизинг? Лизинг можно рассмотреть как вариант, но предварительно нужно проверить налоговый учёт предмета договора и полную стоимость финансирования. Напомним, что по договорам, заключённым после 1 января 2022 года, остаточную стоимость предмета лизинга для ограничения по УСН учитывает лизингодатель.
Патенты, иностранцы и сборы: где ждать рост
ПСН (патенты). Предлагаемый коэффициент выше действующего примерно на 5,75% (рост с 1,253 до 1,325). При этом предельный доход для применения ПСН снижается с 20 млн рублей в 2026 году до 15 млн в 2027-м. Этот предел не индексируется. Итоговая стоимость патента зависит от регионального закона, физических показателей и льгот.
НДФЛ иностранцев. Речь об авансовом платеже для иностранных граждан, работающих по патенту. При утверждении коэффициента 3,006 федеральная составляющая расчета составит 3 607,20 рубля. Для определения ежемесячного платежа ее нужно умножить на региональный коэффициент. Оцените влияние на расходы работников и согласованные условия оплаты труда.
Торговый сбор. В 2026 году он действует в Москве. Для расчёта на 2027 год нужно использовать местные московские ставки и правила индексации (проектный коэффициент — 2,290).
Чек-лист: что сделать до конца года
Сверьте цифры. Посчитайте текущую остаточную стоимость ОС и прогнозируемый доход до конца 2026 года.
Спланируйте приобретение оборудования. До подписания договора оцените, как поставка и готовность объекта к использованию повлияют на лимит ОС. Если бизнес позволяет, рассмотрите приобретение в январе 2027 года. Произвольно откладывать признание уже готового объекта нельзя.
Проверьте НДС. Сопоставьте учитываемые доходы с порогом 20 млн рублей. Если он превышен в течение 2026 года, обязанности по НДС возникают с первого числа следующего месяца — ждать января 2027 года нельзя. Если компания правомерно применяет освобождение и ее доход за 2026 год не превысит 20 млн рублей, на начало 2027 года освобождение сохраняется. Затем контролируйте доход нарастающим итогом в течение 2027 года.
Планируете покупку оборудования, переход на УСН или работу на патенте в 2027 году? Проверим лимиты, даты признания ОС и обязанности по НДС. Сравним варианты до подписания договоров.
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Первоисточник: Проект приказа Минэкономразвития России об установлении коэффициентов-дефляторов на 2027 год.
Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант.
Подождите, лимит для НДС вроде же оставили 20 млн. и на 2027 г. или я что-то опять пропустила?
А разве на 2027-2029г. не действует Федеральный закон от 04.07.2026 № 228-ФЗ, который внес изменения в статью 145 Налогового кодекса РФ. где говорится, что изначально планировалось поэтапное снижение этого порога: до 15 млн рублей в 2026 году и до 10 млн рублей в 2027 году. Однако закон № 228-ФЗ «заморозил» дальнейшее уменьшение на 2027–2029 годы.
Друзья, спасибо за внимательность! Поймали наш «производственный косяк»: в текст попала устаревшая норма. Ошибку уже исправили, но изменения пока проходят модерацию — на странице ещё может отображаться прежняя версия.