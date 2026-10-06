Отсрочка по взносам для пострадавших продавцов Wildberries: кому положена и когда начнутся платежи

Тема Wildberries прочно закрепилась в моих материалах на «Клерк.ру». Мы уже разбирали финансовые последствия атак БПЛА для селлеров и баланс маркетплейса, объясняли, почему Wildberries сам передает списки пострадавших в ФНС и заявления не нужны, и предупреждали о рисках, когда формальная отсрочка уже есть, а на ЕНС всё ещё висит долг.

И вот новый важный виток: ФНС в письме от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@ детально разъяснила, как именно работает механизм отсрочки по страховым взносам для пострадавших продавцов.



Если ваш бизнес пострадал от атак беспилотников на объекты группы «РВБ», государство предоставляет отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Но это не автоматическое списание или простая «передышка», а сложный механизм с четкими условиями и строгим графиком.

Разбираем постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 и письмо ФНС от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@ — постараемся без воды, насколько это позволяет налоговое законодательство: кому это реально положено, как платить и где спрятаны главные риски.