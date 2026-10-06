Отсрочка по взносам для пострадавших продавцов Wildberries: кому положена и когда начнутся платежи

Тема Wildberries прочно закрепилась в моих материалах на «Клерк.ру». Мы уже разбирали финансовые последствия атак БПЛА для селлеров и баланс маркетплейса, объясняли, почему Wildberries сам передает списки пострадавших в ФНС и заявления не нужны, и предупреждали о рисках, когда формальная отсрочка уже есть, а на ЕНС всё ещё висит долг.
И вот новый важный виток: ФНС в письме от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@ детально разъяснила, как именно работает механизм отсрочки по страховым взносам для пострадавших продавцов.
Если ваш бизнес пострадал от атак беспилотников на объекты группы «РВБ», государство предоставляет отсрочку по уплате налогов и страховых взносов. Но это не автоматическое списание или простая «передышка», а сложный механизм с четкими условиями и строгим графиком.
Разбираем постановление Правительства РФ от 25.08.2026 № 1074 и письмо ФНС от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@ — постараемся без воды, насколько это позволяет налоговое законодательство: кому это реально положено, как платить и где спрятаны главные риски.
Кто реально попадает под поддержку
Мало просто оказаться в зоне поражения. Для применения мер должны совпасть юридические факты:
У вас есть действующий договор реализации товаров через Wildberries с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ».
Выполнено одно из условий по ущербу:
расчетный ущерб от атак (начиная с июля 2026 года) превышает 5% доходов за 2025 год (доходы определяются по специальным правилам постановления; для плательщиков ПСН используется потенциально возможный годовой доход);
либо организация или ИП зарегистрированы начиная с 1 декабря 2025 года и понесли соответствующий ущерб (для них требование о превышении 5% не применяется).
Перечни пострадавших формирует ООО «РВБ», передавая сведения в ФНС и территориальные органы страховщика ежемесячно не позднее 10-го числа.
Важный нюанс: продление сроков уплаты и рассрочка применяются начиная с месяца, в котором расчётный ущерб нарастающим итогом превысил установленный порог. Для зарегистрированных начиная с 1 декабря 2025 года — с месяца получения соответствующего ущерба. Поэтому не каждому участнику переносят все платежи начиная с августа 2026 года.
Приостановление проверок и меры по срокам взыскания применяются со дня представления соответствующего перечня.
Что именно переносится (и что нет)
Отсрочка касается тех налогов и взносов, обычный срок уплаты которых приходится на период с августа 2026 года по июль 2027 года (с учетом месяца возникновения права на поддержку).
Ограничения, о которых молчат заголовки:
Продление сроков уплаты не распространяется на ввозной НДС, НДФЛ, уплачиваемый налоговыми агентами, налоги на имущество, земельный и транспортный налоги, а также налог по ПСН.
Для налога по АвтоУСН и налога на профессиональный доход предусмотрено продление срока уплаты, но последующая рассрочка по 1/12 этих налогов не предоставляется.
По 31 декабря 2026 года включительно приостанавливаются назначение и проведение выездных, включая повторные, налоговых проверок и выездных проверок по взносам на травматизм, а также связанные с ними процессуальные сроки. Камеральные проверки эта мера не приостанавливает.
Хорошая новость: проценты за предоставление этих мер поддержки не начисляются.
Как платить: пример из письма ФНС
Продление срока не означает, что вы платите всё одной суммой через год. Долг гасится равными частями в размере 1/12 ежемесячно.
Практический пример:
Предположим, компания имеет право на поддержку в отношении августовского платежа. Страховые взносы за июль 2026 года составили 1,2 млн рублей. Обычный срок их уплаты (28.08.2026) переносится на 28.08.2027.
После продления срока компания погашает эту сумму по 100 тыс. рублей ежемесячно:
Первый платёж — не позднее 30 сентября 2027 года.
Второй платёж — не позднее 1 ноября 2027 года (поскольку 31 октября 2027 года приходится на выходной).
Третий платёж — не позднее 30 ноября 2027 года.
Обратите внимание: 28 августа 2027 года — это суббота. Согласно статье 6.1 НК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, он переносится на следующий рабочий день. ФНС учитывает эти правила при формировании графиков.
Главные риски и неочевидные нюансы
Отсрочка не отменяет отчетность. Сроки сдачи деклараций и расчетов по взносам остаются прежними.
Наложение графиков. Для каждого перенесенного платежа формируется свой график рассрочки. В 2027 году графики за август, сентябрь, октябрь и так далее будут накладываться друг на друга, формируя существенную ежемесячную нагрузку.
Текущие платежи. Наряду с погашением рассрочки вы обязаны вовремя уплачивать новые текущие обязательства.
Автоматический характер. Индивидуальные решения о предоставлении отсрочки и рассрочки не выносятся. Поддержка применяется автоматически на основании сведений от РВБ.
Чек-лист: что сделать прямо сейчас
Уточните месяц возникновения права. Сверьтесь с внутренними данными о дате и сумме ущерба, чтобы понимать, с какого именно платежа начинается отсрочка.
Проверьте ЕНС и Личный кабинет. Убедитесь, что перенос сроков и формирование графика по 1/12 корректно отражены в системе.
Действуйте при расхождениях. Если сведения не подтянулись или отражены неверно, обратитесь в ИФНС с заявлением о проверке применения мер поддержки (запрашивать «индивидуальное решение об отсрочке» бессмысленно — такие документы не оформляются).
Обновите календарь в 1С, чтобы платёжные поручения и прогноз денежных средств учитывали новые сроки.
Налоговые льготы работают на бизнес только тогда, когда они просчитаны до копейки и встроены в платежный календарь. Ошибка в одном месяце может создать хаос в нескольких графиках одновременно.
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Евгений Сивков (sivkov.biz), кандидат экономических наук, налоговый консультант