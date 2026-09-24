Отсрочка есть, а на ЕНС долг: что делать пострадавшему селлеру Wildberries

Почему после постановления № 1074 на ЕНС может оставаться долг, как проверить включение в перечень РВБ и как учесть уничтоженный товар
После выхода моей статьи «Wildberries сам передаст списки в ФНС: кому автоматически перенесут налоги и дадут рассрочку после атак БПЛА» меня буквально завалили вопросами. И это понятно: бизнес пострадал, товары утрачены, правительство обещало поддержку, а в личном кабинете на ЕНС вдруг появляется недоимка, капают пени, а иногда прилетает и требование о пояснениях.
Как так вышло, что вместо облегчения пришла новая головная боль? Давайте разберем эту проблему по полочкам и составим четкий план действий — с важными уточнениями, которые не вошли в первую публикацию.
Главное за минуту
Заявление на отсрочку подавать не нужно — сведения передает РВБ.
Большинство платежей переносят на 12 месяцев, а затем дают еще 12 месяцев на погашение по 1/12.
Сроки представления деклараций не перенесли.
Учет стоимости уничтоженного товара — отдельный вопрос, и он не зависит от размера ущерба, который РВБ рассчитал для предоставления господдержки.
Отсрочка есть, а на ЕНС долг — почему такое вообще возможно
Поддержка по постановлению Правительства от 25.08.2026 № 1074 работает не через ваше заявление в налоговую, а автоматически. Wildberries (ООО «РВБ») формирует списки пострадавших продавцов и передает их в ФНС и СФР ежемесячно не позднее 10-го числа.
Риски такой конструкции очевидны. Поэтому между передачей сведений РВБ и их отражением на ЕНС может возникнуть временной разрыв. Само по себе отрицательное сальдо в личном кабинете еще не означает, что в поддержке отказано. Кроме того, сумма ущерба по расчету РВБ может отличаться от расчета самого продавца, а механизм, позволяющий продавцу самостоятельно доказать право на отсрочку в обход перечня, постановлением не предусмотрен. ФНС сообщает, что сроки корректируются автоматически, но на практике данные актуализируются с задержкой.
Проверьте сначала, имеете ли вы право на поддержку
Прежде чем паниковать из-за цифр в ЕНС, убедитесь, что вы вообще подпадаете под критерии. Право на поддержку есть при действующем договоре с ООО «Вайлдберриз» или ООО «РВБ» и выполнении одного из условий:
Для большинства компаний и ИП основной критерий — расчетная сумма ущерба должна превышать 5% доходов за 2025 год, учитываемых для целей налогообложения.
Для плательщиков НПД, АУСН и ИП на ПСН постановление предусматривает особенности определения этой величины.
Либо бизнес зарегистрирован начиная с 1 декабря 2025 года — тогда достаточно самого факта ущерба от атак, начиная с июля 2026 года.
Пример: ООО зарегистрировано в 2023 году. Доход за 2025 год составил 100 млн рублей. РВБ рассчитал ущерб от уничтоженного товара в 8 млн рублей.
8 млн / 100 млн = 8%. Порог 5% превышен. Компания при наличии остальных условий попадает под действие постановления.
Какие именно налоги перенесли (и как работает рассрочка)
Часто можно услышать фразу «льготы дадут на всю компанию». Она звучит эффектно, но юридически слишком широка. Постановление не делит налогоплательщика на «Wildberries-часть» и остальной бизнес, но оно продлевает сроки не всех налогов компании, а строго перечисленных платежей: НДС, налог на прибыль, УСН, АУСН, НПД, предпринимательский НДФЛ ИП и страховые взносы, сроки уплаты которых приходятся на период с августа 2026 года по июль 2027 года.
По большинству платежей схема такая: 12 месяцев переноса срока + затем еще 12 месяцев погашения по 1/12.
Пример: платеж со сроком 28 августа 2026 года переносится на 28 августа 2027 года, после чего начинается ежемесячная уплата частями. Исключение из годовой рассрочки — АУСН и НПД (по ним применяется только перенос).
ЕНС показывает задолженность: пять действий селлера
Если вы уверены, что имеете право на льготу, но налоговая с этим не согласна, действуйте по этому алгоритму. Не ждите, пока долг вырастет.
Запросите подтверждение у РВБ. Направьте официальный запрос с требованием подтвердить факт и дату включения вас в перечень. Ответ РВБ пригодится как дополнительное подтверждение того, что ваши сведения должны были попасть в перечень или требуют корректировки (постановление разрешает РВБ уточнять сведения задним числом).
Проверьте, откуда взялся долг. Запросите справку о сальдо ЕНС с детализацией задолженности. Если этого недостаточно — акт сверки принадлежности сумм или справку о принадлежности ЕНП. Посмотрите отдельно сам налог и карту начисления пеней: иногда спор идет не о всей сумме ЕНС, а об одном конкретном обязательстве. Также можно воспользоваться сервисом ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».
Направьте обращение в инспекцию. Не «возражение» (это термин для актов проверок), а именно обращение с требованием проверить применение постановления № 1074 и корректность отражения обязательств на ЕНС. Приложите расчет ущерба и ответ РВБ.
Потребуйте корректировки сальдо ЕНС. Если срок уплаты конкретного платежа действительно продлен постановлением, а налогоплательщик отвечает условиям получения поддержки, такой платеж до наступления нового срока не должен формировать задолженность и пени.
Идите выше, если инспекция бездействует. Направьте жалобу в вышестоящий налоговый орган. Досудебный порядок обжалования (ст. 138–139 НК РФ) в таких спорах обязателен.
Можно ли списать стоимость уничтоженного товара
Да, и делать это нужно по собственным расчетам фактической себестоимости, а не по формуле ущерба, которую применяет РВБ для целей господдержки.
Для организаций, ведущих бухгалтерский учет, утрату товара нужно оформить с учетом ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Стандарт прямо относит утрату или повреждение активов, пожар, аварию и иное бедствие, повлекшее чрезвычайную ситуацию, к случаям обязательной инвентаризации. Для ИП, которые вправе не вести бухгалтерский учет по Закону № 402-ФЗ, пакет подтверждающих документов формируется с учетом правил их налогового учета.
Для налога на прибыль потери от чрезвычайной ситуации попадают во внереализационные расходы по подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ. Это отдельно подтвердил Минфин в письме от 01.09.2026 № 03-07-11/76470 применительно к утрате товаров вследствие атак БПЛА.
УСН-2026: почему старые разъяснения уже недостаточны
Раньше Минфин часто отвечал селлерам: «сгорел товар → реализации нет → расход на УСН не признается». В 2026 году бездумно переносить эти письма на свою ситуацию нельзя.
С 2026 года правовая ситуация изменилась: подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ разрешает учитывать на УСН «доходы минус расходы» иные расходы по правилам главы 25 НК РФ. А подп. 6 п. 2 ст. 265 НК РФ позволяет учитывать потери от чрезвычайных ситуаций. Поэтому аргументы в пользу признания таких потерь на УСН теперь значительно сильнее. При этом специального разъяснения ФНС именно по товарам селлеров, уничтоженным при атаках на объекты РВБ, пока нет.
Режим
Что с утраченным товаром
ОСНО
Потери от ЧС — внереализационные расходы при документальном подтверждении.
УСН «доходы»
Стоимость товара налог не уменьшает.
УСН «доходы минус расходы»
С 2026 года появляется основание учитывать потери по правилам главы 25 через подп. 45 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.
НДС (с вычетами)
Правомерно принятый входной НДС по товару, утраченному вследствие ЧС, восстанавливать не требуется (письмо Минфина от 01.09.2026 № 03-07-11/76470).
А если РВБ выплатил компенсацию за товар
Списать стоимость утраченного товара — только половина налоговой картины. Если РВБ признает обязанность компенсировать ущерб и выплачивает продавцу деньги, нужно отдельно определить налоговые последствия самой компенсации.
По общему правилу суммы признанного возмещения убытков или ущерба относятся к внереализационным доходам (п. 3 ст. 250 НК РФ). При УСН доходы также определяются с учетом правил ст. 248–250 НК РФ. Поэтому нельзя просто взять стоимость утраченного товара в расходы и забыть о выплате от площадки. Налоговый результат нужно считать с учетом обеих операций.
Камералки никто не отменял
Постановление № 1074 приостанавливает до 31 декабря 2026 года именно выездные и повторные выездные проверки. Камеральные проверки продолжаются в обычном порядке.
Если из-за списания уничтоженного товара в декларации образовался убыток, инспекция вправе потребовать пояснить его размер. Пояснения также могут запросить при выявлении ошибок, противоречий или расхождений со сведениями, которыми располагает налоговая (п. 3 ст. 88 НК РФ). То есть налоговая дала бизнесу передышку, но не отпуск.
За просроченную декларацию счет заблокировать могут
Здесь кроется главный смысловой крючок. По платежу, срок которого законно перенесен постановлением № 1074, до наступления нового срока уплаты задолженность возникать не должна. Отдельно постановление еще на шесть месяцев продлевает предельные сроки направления требований и принятия решений о взыскании.
Но обязанность направить отчетность в установленный НК РФ срок сохраняется. За просрочку декларации сохраняется ответственность по ст. 119 НК РФ, причем конкретный размер штрафа зависит от обстоятельств и суммы налога, учитываемой по правилам этой статьи.
Для бизнеса куда болезненнее другое: если декларацию не представить в течение 20 дней после установленного срока, инспекция вправе приостановить операции по счетам (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ). Блокировка счета в разгар сезона продаж обойдется вам гораздо дороже любого штрафа.
Чек-лист селлера на одной странице
Проверьте, превышает ли расчетная сумма ущерба 5% ваших доходов за 2025 год, учитываемых для целей налогообложения (для НПД, АУСН и ПСН есть особенности).
Запросите у РВБ подтверждение включения в перечень и сверку по ЕНС.
Сдавайте все декларации точно в срок, несмотря на отсрочку платежей.
Проведите инвентаризацию (по ФСБУ 28/2023 для организаций) и оформите акт списания по фактической себестоимости.
При некорректном сальдо ЕНС направляйте в ИФНС требование о проверке применения постановления № 1074, а не ждите милости от системы.
Если РВБ подтвердил включение в перечень, а на ЕНС по-прежнему отражаются задолженность или пени, сначала зафиксируйте состояние ЕНС и переписку с площадкой, а уже затем оспаривайте начисления. Чем раньше установлено, на каком этапе потерялись данные, тем проще и дешевле проходит исправление.
Разберем вашу ситуацию и выстроим защиту при налоговых спорах и проверках.
Евгений Сивков, налоговый консультант