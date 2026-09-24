Отсрочка есть, а на ЕНС долг: что делать пострадавшему селлеру Wildberries

Почему после постановления № 1074 на ЕНС может оставаться долг, как проверить включение в перечень РВБ и как учесть уничтоженный товар

После выхода моей статьи «Wildberries сам передаст списки в ФНС: кому автоматически перенесут налоги и дадут рассрочку после атак БПЛА» меня буквально завалили вопросами. И это понятно: бизнес пострадал, товары утрачены, правительство обещало поддержку, а в личном кабинете на ЕНС вдруг появляется недоимка, капают пени, а иногда прилетает и требование о пояснениях.

Как так вышло, что вместо облегчения пришла новая головная боль? Давайте разберем эту проблему по полочкам и составим четкий план действий — с важными уточнениями, которые не вошли в первую публикацию.