«Чёрная» оптимизация налогов: 171 млн счетов, €13 трлн под обменом и свежие дела 2026 года. Где заканчивается экономия и начинается уклонение

Офшоры, фирмы-пустышки, бумажный НДС, дробление, фиктивные расходы. Мир борется с такими конструкциями десятилетиями. Но в 2026 году у ФНС существенно больше данных о бизнесе, чем когда-либо прежде: декларации по НДС, онлайн-кассы, сведения банков и госреестров, данные контрагентов и результаты межведомственного обмена. При этом далеко не всякое снижение налогов незаконно — и суды это подтверждают. Разбираемся без страшилок, но с цифрами и свежей практикой. Когда предприниматель говорит мне: «Нужна налоговая оптимизация», я обычно задаю один вопрос:

— Вы хотите законно платить меньше или сделать так, чтобы ФНС не заметила? И сразу предупреждаю: если расчёт именно на то, что ФНС не заметит, — скорее всего, заметит. Вопрос обычно не «если», а «когда». Потому что под этим словом давно существуют три совершенно разные реальности.

В первой компания пользуется льготами, выбирает подходящий режим, меняет модель сделки и совершенно законно платит меньше.

Во второй юридическая конструкция формально безупречна, но её экономический смысл сводится исключительно к налоговой экономии.

А в третьей появляются сделки, которых не было, технические компании, нарисованные услуги, скрытая выручка или несколько якобы самостоятельных бизнесов, которые на деле управляются как один. Вот последнее в профессиональном жаргоне и называют «чёрной оптимизацией». В Налоговом кодексе такого термина нет. И это важно. Потому что «заплатил меньше налогов» ещё не означает «нарушил закон».

Право на экономию: почему оптимизация — это нормально

Самая известная фраза о налогах появилась почти сто лет назад. Американский судья Лернед Хэнд ещё в 1934 году сформулировал мысль, которую налоговые консультанты цитируют до сих пор: «Каждый вправе устроить свои дела так, чтобы его налоги были как можно ниже». В 1935 году Верховный суд США в деле Gregory v. Helvering показал обратную сторону этого принципа. Формальные требования к реорганизации внешне были соблюдены, однако созданная компания не имела самостоятельной деловой функции и после выполнения единственной операции была ликвидирована. Суд отказался признавать конструкцию налоговой реорганизацией: форма сделки не должна подменять её реальное экономическое содержание. Через 90 лет в российском праве мы видим идейно близкий подход: статья 54.1 НК РФ требует смотреть не только на документы, но и на действительные факты хозяйственной жизни. Но вот принципиально важная деталь, о которой часто забывают. Налоговый кодекс не требует от предпринимателя платить максимально возможный налог. Конституционный Суд (Определение № 320-О-П) прямо указал: расходы нельзя оценивать с точки зрения их целесообразности, рациональности и эффективности. Предприниматель самостоятельно оценивает эти параметры и несёт риск своих решений.

Пленум ВАС (постановление № 53) сформулировал правило, которое многие инспекторы не любят вспоминать: само наличие другого способа достичь результата и заплатить больше налогов не превращает выбранный налогоплательщиком вариант в необоснованную налоговую выгоду. Более того, Пленум ВАС отдельно перечислил обстоятельства, которые сами по себе не доказывают незаконную налоговую выгоду: взаимозависимость, использование посредников, расчёты через один банк, разовый характер операции и даже транзитные платежи. Проблемой они становятся только тогда, когда складываются в общую картину искусственной конструкции.

Один контрагент оказался плохим — вычет ещё не умер

Здесь тоже часто возникает перекос. Компания покупает товар, а через два года выясняется, что где-то выше по цепочке был «технический» контрагент. Возникает соблазн сказать: «Цепочка плохая — снимаем весь НДС». Но Верховный Суд подходит тоньше. В обзоре практики по ст. 54.1 от 13 декабря 2023 года ВС указал: негативные последствия нельзя автоматически перекладывать на покупателя, который не знал и не должен был знать о нарушениях. Одновременно наличие идеальной первички не является иммунитетом, если реальность операций не подтверждена. Плохой контрагент — ещё не приговор. Нереальная сделка — уже совсем другая история.

Судебная практика 2026 года: кто выиграл, а кто проиграл

Чтобы понять, где проходит граница, посмотрим на свежие дела. ФНС выигрывает не потому, что «всегда права», а когда из десятка красных флажков складывается одна убедительная история. Дело, где бизнес выиграл: взаимозависимость ещё не приговор

25 февраля 2026 года Арбитражный суд Уральского округа рассмотрел дело № А76-26323/2023 (группа «Коелгамрамор»). Инспекция увидела в исторически сложившейся группе искусственное дробление: взаимозависимые компании применяли УСН, а налогоплательщику вменили экономию по налогу на прибыль, НДПИ и НДС. Суммы были далеко не символические: только НДПИ — около 83,9 млн рублей, налог на прибыль — около 78,5 млн.

Но бизнес выиграл. Суды установили, что организации появились задолго до проверки, имели своих работников, самостоятельное управление и реально вели деятельность. Кассация сделала главный вывод: инспекция не доказала, что создание компаний было направлено исключительно или преимущественно на уменьшение налоговой нагрузки. Даже взаимозависимая группа имеет право существовать. Самое свежее дело октября 2026 года: один бренд ещё не означает один бизнес

2 октября 2026 года АС Уральского округа в деле № А34-10956/2024 оставил в силе решения в пользу предпринимателя. Налоговая пыталась доказать дробление сети, где десятки ИП работали под общим брендом и по схожим правилам.

Но суд обратил внимание на слабое место позиции ФНС: инспекция не смогла убедительно объяснить, почему одни участники сети считаются самостоятельными, а другие — подконтрольными.

Вывод для бизнеса простой: одинаковая вывеска, бухгалтерский аутсорсинг и сходные договоры — доказательства для анализа, но ещё не готовый приговор о дроблении. Дело, где бизнес проиграл: учебник по дроблению

Совсем иначе закончился спор ООО «Амазон» (постановление Шестого ААС от 28 августа 2026 года по делу № А73-4827/2025). Здесь был практически идеальный набор доказательств: единое управление, общие заказчики, пересечение деятельности, общее имущество, сайт, логотип, IP-адрес, движение сотрудников и контроль денежных потоков. Выручка искусственно распределялась между ООО и ИП на спецрежимах. Итог: 85,6 млн рублей недоимки по НДС и 11,8 млн рублей штрафных санкций.

Суд убедил не отдельный признак, а их совокупность. Важный нюанс: налоговая реконструкция

Даже если ФНС нашла дробление, она не имеет права просто «насчитать налог из воздуха». В деле «Сормово» (№ А43-21183/2020) Верховный Суд напомнил: если участники схемы уже заплатили налоги по УСН, эти суммы нужно учесть при доначислениях организатору. Иначе государство получит налог дважды. Задача проверки — определить действительный размер обязательства, а не придумать дополнительное наказание.

Амнистия по дроблению: как это работает на самом деле

Федеральный закон № 176-ФЗ закрепил механизм налоговой амнистии при дроблении. Но вокруг него появилось столько мифов, что пора внести ясность. Амнистия не означает автоматического прощения любых старых доначислений. Она распространяется на нарушения, связанные с дроблением, выявленные проверками за 2022–2024 годы, решения по которым не вступили в силу на 12 июля 2024 года.

Если налогоплательщик полностью отказался от дробления с 1 января 2025 года, механизм может охватить 2022–2024 годы. Если отказ происходит уже после назначения проверки за 2025–2026 годы, правила жёстче. Специальное заявление подавать не требуется: механизм беззаявительный. А если выездная проверка за 2025–2026 годы вообще не будет назначена, приостановленное решение вступит в силу 1 января 2030 года одновременно с прекращением амнистируемой обязанности. 2026 год — последний предусмотренный законом период добровольного отказа от дробления для целей этого механизма амнистии.

Мир изменился: 171 миллион счетов и конец банковской тайны

Когда я слышу: «Но счёт же за границей, откуда налоговая узнает?», я вспоминаю статистику OECD. Только за 2024 год налоговые администрации в рамках автоматического обмена получили информацию более чем о 171 млн финансовых счетов на сумму почти €13 трлн. К 2025 году обмен начали 116 юрисдикций. UBS. В 2009 году банк согласился выплатить $780 млн штрафов, процентов и иных платежей, признав помощь клиентам в сокрытии счетов. После этого фраза «это же Швейцария» перестала быть налоговым аргументом.

Panama Papers. 11,5 млн файлов и 214 488 офшорных структур. Сами по себе офшоры не преступление. Проблема начинается, когда структура нужна для сокрытия бенефициара или незадекларированного дохода.

Apple и €13 млрд. В сентябре 2024 года Суд ЕС окончательно подтвердил позицию Еврокомиссии. Урок здесь немного другой: даже предварительное налоговое решение государства не гарантирует вечного иммунитета, если позднее оно признаётся несовместимым с более высоким уровнем права — в данном случае с правилами ЕС о государственной помощи.

Pillar Two. Глобальный минимальный налог со ставкой 15% для международных групп с выручкой не менее €750 млн. Он существенно снижает налоговую привлекательность низконалогового перемещения прибыли. OECD оценивала потенциальные дополнительные мировые поступления от этого механизма примерно в $220 млрд ежегодно.

Крипта. К 2026 году уже 77 юрисдикций официально взяли на себя обязательства внедрить Crypto-Asset Reporting Framework (CARF); для большинства первые автоматические обмены данными о криптоактивах намечены на 2027 год. Государства заметили и этот актив.

Россия пошла путём Big Data

У ФНС свой технологический путь. АСК НДС-2 автоматически сопоставляет книги покупок и продаж в масштабах страны, анализирует данные контрагентов и выявляет цепочки расхождений. Параллельно используются данные онлайн-касс, государственных реестров и сведения, которые налоговые органы вправе получать от банков в установленном законом порядке. Поэтому старая схема «сделаем договор, акт и счёт-фактуру — и всё будет хорошо» стареет примерно как факс. Бумага сегодня — это только одна часть доказательств. Остаются деньги, сотрудники, техника, IP-адреса, логистика и фактический процесс исполнения сделки.

Математика риска: давайте считать нормально

Предприниматели иногда оценивают схему просто: «Экономим 10 млн, консультанту миллион. Отлично». Нет, так считать нельзя. Налоговый штраф. Если ФНС докажет умысел, п. 3 ст. 122 НК РФ — это 40% от неуплаченной суммы. Плюс сам налог и пени. Уголовный риск. По ст. 199 УК РФ крупный размер для организации — свыше 18,75 млн рублей за три года, особо крупный — свыше 56,25 млн рублей.

Важно: превышение уголовного порога само по себе ещё не образует состав преступления. Должны быть доказаны предусмотренный статьёй 199 УК РФ способ уклонения и умысел конкретного физического лица. Налоговая недоимка компании и уголовная ответственность директора — не одно и то же. Субсидиарная ответственность. Пугать ею автоматически я бы не стал. Постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2025 № 42 (внесшее изменения в постановление № 53 от 21.12.2017) прямо указывает: ведение деятельности с предпринимательским риском само по себе не является основанием для субсидиарной ответственности. Необходимы предусмотренные законом основания и связь невозможности рассчитаться с кредиторами с недобросовестным или неразумным поведением контролирующего лица.

Почему схема может прекрасно жить пять лет

Это мой любимый аргумент клиентов: «Мы так работаем уже семь лет. Налоговая ни разу ничего не сказала». Отсутствие требования ФНС — не аудиторское заключение. Это всего лишь отсутствие требования ФНС. Сегодня проверили вашего поставщика. Через год его бухгалтера вызвали на допрос. Через два года анализ цепочки показал расхождения. Потом бывший директор дал объяснения. А ещё через год несколько разрозненных фрагментов превратились в цельную картину. С налоговыми схемами есть неприятная особенность: они могут быть прибыльными именно до момента проверки. Казино тоже иногда отдаёт выигрыш. Это не превращает рулетку в инвестиционную стратегию.

Где находится настоящая оптимизация

Клиент иногда ждёт, что специалист откроет секретную папку: «Как не платить налоги вообще — 2026 FINAL v.3». А нормальная работа выглядит намного скучнее. Мы изучаем реальный бизнес. Проверяем структуру договоров. Сравниваем допустимые режимы. Оцениваем льготы. Моделируем сделку до её совершения. Документируем деловую цель. Иногда мы рекомендуем разделить направления бизнеса. А иногда — наоборот, срочно объединить их, потому что четыре ООО и три ИП оказываются семью масками одного бизнеса. Главный критерий прост: сможете ли вы объяснить структуру бизнеса без слов «так меньше налогов»? Если да — разговор можно продолжать. Если нет — я бы начинал нервничать.

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