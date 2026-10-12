НДС-2026: что дороже — оптимизировать или платить как обычно? Доначисления пугают, но сколько бизнес теряет на «безопасной» переплате?

Ставка 5% по НДС в 2026 году иногда оказывается дороже, чем 22%. Минфин подтвердил возможность заявить вычет по остаткам после смены ставки, а Верховный Суд указывает, что нарушений контрагента недостаточно для автоматического отказа в вычете. Разбираем, чем грозит бездействие и где проходит граница между законной оптимизацией и доначислениями. Когда предприниматель спрашивает меня:

— Евгений, можно ли оптимизировать НДС?

Я отвечаю:

— Да. Вопрос только в том, что именно вы называете оптимизацией. Одно дело — выбрать законную ставку, применить освобождение, не потерять вычет, правильно определить момент налоговой базы или заранее прописать условия по НДС в договоре. Это налоговое планирование. Совсем другое дело — искать организацию, которая «даст входной НДС». В этом случае мы очень быстро начинаем обсуждать статью 54.1 НК РФ, доначисления и штрафы. Выбрать 5% и успокоиться — тоже решение с ценой. В нашем примере оно увеличивает НДС к уплате почти на 705 тысяч рублей по сравнению с 22% и вычетами. Но попытка сэкономить через фиктивные документы создаёт уже другой риск: потерю вычетов и доначисления. Разберём, какие решения действительно стоит пересчитать.

Что изменилось в 2026 году

С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. Одновременно для бизнеса на УСН действуют обновленные правила освобождения. Если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей, в 2026 году применяется автоматическое освобождение от НДС. Порог освобождения от НДС на УСН сохранён на уровне 20 млн рублей на 2026–2029 годы включительно. Изменения внесены Федеральным законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ. При этом важно помнить: если в течение года доход превысил 20 млн рублей, право на освобождение утрачивается, и с первого числа следующего месяца налогоплательщик начинает исчислять и уплачивать НДС. ФНС прямо указывает на обязательный характер этого освобождения при соблюдении условий (письмо от 30.12.2025 № СД-4-3/11836@). Для многих упрощенцев НДС перестал быть налогом «чужого большого бизнеса». Теперь собственнику приходится выбирать между специальными ставками 5% или 7% и общеустановленной ставкой 22% с обычным механизмом вычетов.

Почему 22% может быть выгоднее 5%

В обоих вариантах покупатель платит одинаковую конечную цену — 61 млн рублей. Предполагаем, что компания вправе выбрать соответствующий порядок налогообложения, а весь входной НДС 8,8 млн рублей отвечает условиям вычета в рассматриваемом периоде. Компания продаёт товары на 61 млн рублей (включая НДС). Закупки составляют 48,8 млн рублей, в том числе 8,8 млн рублей входного НДС. Вариант 1: специальная ставка 5%

Сумма налога с реализации: 61 млн × 5 / 105 = ~2,9 млн рублей.

Важный нюанс: обычный* входной НДС к вычету при специальной ставке не принимается. Вариант 2: ставка 22%

В цене 61 млн рублей содержится: 61 млн × 22 / 122 = 11 млн рублей НДС.

Из них, при соблюдении статей 171–172 НК РФ, компания принимает 8,8 млн рублей к вычету.

К уплате: 11 − 8,8 = 2,2 млн рублей. Парадокс: ставка выше, а налог к уплате ниже, чем при 5%. Разница составляет около 705 тысяч рублей. *Здесь речь именно о «входном» НДС поставщиков. Отдельные вычеты ранее исчисленного самим налогоплательщиком НДС (например, при авансах, возвратах или уменьшении цены) при специальных ставках сохраняются. Это сравнение суммы НДС к уплате. Для окончательного выбора отдельно рассчитывают налог по УСН, прибыль и денежный поток. Если покупатель согласовывает цену без НДС, исходные условия сравнения будут другими.

Ошиблись с 5%? В 2026 году впервые появился выход

По общему правилу специальные ставки 5% и 7% связаны с длительным периодом применения. Но для налогоплательщиков УСН, впервые перешедших на 5% или 7% начиная с 2026 года, сделано исключение: от специальной ставки можно отказаться в течение первых четырёх последовательных кварталов и перейти на общеустановленную ставку 22% с вычетами. Практический смысл понятен. Компания выбрала 5%, а через несколько месяцев выяснила, что входного НДС у неё настолько много, что 22% с вычетами экономически выгоднее. Закон теперь позволяет исправить первоначальный выбор, не дожидаясь окончания обычного 12-квартального периода. ФНС это прямо подтверждает в своих разъяснениях. Важно: отсчёт четырёх кварталов начинается с квартала, в котором впервые задекларирована специальная ставка; переход между 5% и 7% сам по себе не запускает срок заново.

Вычет НДС по остаткам: позиция Минфина

Особенно интересно письмо Минфина России от 10.06.2026 № 03-07-11/49629. Ситуация: ИП на УСН впервые в 2026 году применял НДС 5%, а затем решил перейти на ставки 10%/22%. У него остались товары, купленные в период применения ставки 5%, но ещё не реализованные. Минфин подтвердил возможность: НДС, предъявленный поставщиками по таким остаткам, можно принять к вычету после перехода, если товары используются в операциях, облагаемых по ставке 10% или 22%, и выполнены требования статей 171–172 НК РФ. Перед вычетом нужно сверить налоговый учёт: входной НДС не должен одновременно уменьшать налоговую базу по УСН и приниматься к вычету. В рассмотренном Минфином случае речь шла о нереализованных остатках, не учтённых в расходах. Для торговли это не мелочь. Если на складе лежит товар на десятки миллионов рублей, вопрос перехода между ставками превращается в отдельный налоговый проект. И вот это — нормальная налоговая оптимизация.

Обязательное освобождение и ловушка со счётом-фактурой

Ещё одна дорогая ошибка 2026 года. Освобождение от НДС для УСН при соблюдении лимита носит обязательный характер. Но если освобождённый налогоплательщик сам выставит покупателю счёт-фактуру с выделенным НДС, сумму придётся перечислить в бюджет на основании подп. 1 п. 5 ст. 173 НК РФ. При этом право на обычный входной вычет у него не появляется: ФНС ссылается на подп. 3 п. 2 ст. 170 НК РФ. Получается почти образцовая антиоптимизация: НДС покупателю предъявили, бюджету заплатили, а входной НДС не вычли.

Освобождение по статье 149 НК РФ никуда не исчезает

Выбор ставки 5%, 7% либо общеустановленных ставок не отменяет освобождения операций, предусмотренных статьёй 149 НК РФ. При соблюдении условий такие операции по-прежнему не облагаются налогом. Профессиональный анализ НДС начинается не с вопроса «Какая ставка?», а с вопросов: Есть ли объект налогообложения? Нет ли освобождения?

И только потом — какая ставка?

Правило 5% и раздельный учёт: не смешивайте разные режимы

Для плательщиков на общеустановленных ставках продолжает иметь значение классическое «правило 5%» пункта 4 статьи 170 НК РФ. Оно не превращает НДС по приобретениям, используемым исключительно в необлагаемой деятельности, в вычитаемый налог (письмо Минфина от 05.04.2018 № 03-07-14/22135). С 2026 года положения пункта 4 статьи 170 НК РФ о раздельном учёте входного НДС не распространяются на плательщиков УСН, применяющих ставки 5% и 7%. Это прямо предусмотрено последним абзацем указанного пункта. Однако такое исключение не создаёт права на обычный вычет входного НДС.

Кто оплатит НДС, если цену уже согласовали

Собственники часто вспоминают о налогах слишком поздно. Договор уже подписан, цена установлена, аванс получен. И тут бухгалтер сообщает: «А здесь ещё НДС». По операциям, облагаемым основной ставкой, при отгрузке товаров, выполнении работ или оказании услуг с 1 января 2026 года применяется НДС 22%, независимо от даты заключения договора. Письмо Минфина России от 17.04.2026 № 03-07-11/32265 подтверждает именно применение основной ставки. Оно не отменяет специальные ставки и освобождения. Поэтому переходящий договор со старой ценой — это уже не только налоговая, но и договорная проблема. Экономический результат для продавца может отличаться на миллионы. Именно поэтому налоговый консультант нужен не только тогда, когда пришло требование. Иногда самый дешёвый налоговый спор — тот, который удалось предотвратить одной фразой в договоре.

Где налоговое планирование заканчивается и начинается «бумажный НДС»

Представим другую ситуацию. У компании есть входной НДС, документы прекрасные, счёт-фактура есть. А дальше инспекция устанавливает: у поставщика нет сотрудников, оборудования, товара, реального транспорта; деньги уходят транзитом; фактическое исполнение осуществляло другое лицо. Именно здесь начинается статья 54.1 НК РФ. Но даже здесь нельзя использовать примитивную формулу: «Контрагент плохой — вычет снимаем». Судебная практика сформировала два ключевых принципа: Принцип 1: нарушение поставщика не равно автоматическому отказу покупателю.

В деле АО «СПТБ Звёздочка» (Определение ВС РФ от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597) Верховный Суд отменил судебные акты в спорной части и направил дело на новое рассмотрение, указав на необходимость проверить доказательства и обстоятельства выбора контрагента. В Обзоре судебной практики от 13.12.2023 Президиум ВС сформулировал: неблагоприятные последствия налоговых нарушений других участников оборота не должны автоматически возлагаться на покупателя, который не знал и не должен был знать об этих нарушениях. Принцип 2: для реконструкции нужны сведения о реальном исполнении и действительных налоговых обязательствах.

Определение ВС РФ от 19.05.2021 № 309-ЭС20-23981 по делу № А76-46624/2019. Возможность налоговой реконструкции при использовании технического звена зависит в том числе от установления реального исполнителя и действительных параметров сделки; существенное значение имеет содействие самого налогоплательщика в установлении этих обстоятельств. Определение ВС РФ от 15.12.2021 № 305-ЭС21-18005 по делу № А40-131167/2020 («Спецхимпром»). Если в материалах проверки имеются сведения, позволяющие определить фактического поставщика и сумму налогов, уплаченную им, инспекция должна определять действительный размер налогового обязательства. ВС также направил спор на новое рассмотрение. Важная оговорка: письма Минфина не являются нормативными правовыми актами и сами по себе не создают право на вычет. Они отражают позицию финансового ведомства по применению НК РФ. Поэтому в спорной ситуации первичны нормы Кодекса и судебная практика.

Что показывают суды уже в 2026 году

ООО «Рассвет»: формальный документооборот не спас

Постановление АС Центрального округа от 28.07.2026 № Ф10-1466/26 по делу № А64-5413/2024. Проверка касалась декларации по НДС за III квартал 2023 года. Инспекция исключила вычеты на 2 339 162 руб. и назначила штраф по п. 3 ст. 122 НК РФ в размере 467 832 руб. (40% за умышленную неуплату) уже после двукратного снижения санкции. Суды установили формальный документооборот и отсутствие реальных операций, поддержав вывод об умышленном искажении фактов хозяйственной жизни. В частности, суд отметил отсутствие подтверждений оприходования и дальнейшего использования товара, а также недостатки доказательств оплаты. Идеально оформленные бумаги не превращают несуществующую операцию в существующую. ООО «МАН»: частичная победа, которая учит большему, чем поражение

Постановление Тринадцатого ААС от 02.09.2026 № 13АП-1303/26 по делу № А56-39153/2025. Инспекция поставила под сомнение операции сразу с 15 контрагентами. Апелляция не стала рассматривать их как единый пакет.

Например, по ООО «Ростра СПб» суд признал право налогоплательщика на вычет НДС в сумме 70 662 417,96 руб. и расходы по налогу на прибыль более 386,6 млн руб. В пользу налогоплательщика сыграли не только договоры и счета-фактуры, а исполнительная документация, законченные строительством объекты, прохождение государственного строительного надзора, фактическая оплата и отсутствие доказательств подконтрольности контрагента.

Но даже по подтверждённому контрагенту суд признал не всю заявленную сумму. Апелляция сопоставила операции с книгой продаж подрядчика и ограничила размер признанных вычетов и расходов. По другим организациям того же спора вычеты не были подтверждены. Суд исследует не ярлык «технический контрагент». Он исследует: кто, что, где, когда и на какие деньги реально сделал.

Что подтверждает исполнение именно вашей сделки

После судебных примеров — короткий практический список. Доказать реальность работ и подтвердить конкретную сумму вычета — связанные, но разные задачи. Что работает в суде: переписка о заказе и согласовании условий;

документы о перевозке и приёмке товара;

складские записи и акты оприходования;

сведения о выполненных работах с привязкой к объекту;

расчёты с контрагентом через расчётный счёт;

подтверждение дальнейшего использования товара или результата работ. Если хотя бы одно звено выпадает — инспекция получает аргумент. А суд — повод для сомнений.

Если бы сегодня ко мне пришла компания на проверку НДС

Я начал бы именно с этих десяти вопросов перед любой крупной операцией: Есть ли объект НДС по статье 146 НК РФ? Применимо ли освобождение по статьям 145 или 149? Какая ставка действует по статье 164? Когда возникает налоговая база по статье 167? Цена в договоре включает НДС или налог начисляется сверху? Какие вычеты доступны по статьям 171–172? Нужно ли восстанавливать НДС по статье 170? Нужен ли раздельный учёт с учётом специфики 2026 года? Кто фактически исполняет договор? Сможем ли мы при будущей проверке подтвердить исполнение сделки? Если ответы на эти вопросы есть, можно обсуждать оптимизацию. Если весь анализ состоит из фразы «Счёт-фактура вроде есть», я бы не расслаблялся.

Резюме