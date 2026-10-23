Конец эпохи НПД? ФНС готовит новый налоговый режим для самозанятых: разбираем сроки, лимиты и риски

Спецрежимы выполнили свою задачу или эксперимент провалился?

Если судить по цифрам, эксперимент удался. По данным ФНС, по состоянию на 1 октября 2026 года число зарегистрированных плательщиков НПД достигло 17,67 млн человек.

Важный нюанс: регистрация не всегда равна активности. По статистике, озвученной руководством ФНС, реальные доходы в 2025 году получали около 9,5 млн самозанятых. Динамика фактических поступлений НПД в бюджет говорит сама за себя: 63,2 млрд ₽ в 2023 году, 99,8 млрд ₽ в 2024 году и порядка 136 млрд ₽ в 2025 году.

АУСН также перестала быть маргинальным экспериментом. По заявлению Дмитрия Сатина от 21 октября 2026 года, на этом режиме состоят уже 510 тыс. организаций и ИП. Поступления от АУСН с начала 2026 года к середине сентября составили 184 млрд ₽ (данные Минфина, опубликованные в РБК). Такой резкий рост показывает, что предприниматели активно ищут законные альтернативы обычной УСН на фоне изменения общей налоговой нагрузки.