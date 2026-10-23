Конец эпохи НПД? ФНС готовит новый налоговый режим для самозанятых: разбираем сроки, лимиты и риски

21 октября 2026 года на налоговом форуме ТПП РФ замглавы ФНС Дмитрий Сатин анонсировал разработку концепции единого переходного налогового режима. Без паники: это не означает немедленную отмену самозанятости. Это четкий сигнал о том, что государство, которое 30 лет выстраивало систему спецрежимов, теперь хочет сделать переход между ними плавным.
Разбираем факты, самые свежие цифры и правила игры на сегодня, отделяя реальные нормы закона от слухов в профессиональных чатах.
Зачем государство 30 лет создавало специальные налоговые режимы
Спецрежимы — это не просто «налоговая скидка». Это инструмент экономической политики, и у каждого этапа были свои задачи: от упрощения учета и поддержки конкретных отраслей до легализации самостоятельной деятельности граждан.
Год
Режим
Правовое основание
Основная цель создания
1996
УСН
222-ФЗ от 29.12.1995
Упростить налоги, учет и отчетность малого бизнеса в 90-е
1998
ЕНВД
148-ФЗ от 31.07.1998
Установить налог по расчетным показателям для отдельных видов деятельности
2002
ЕСХН
Учесть специфику сельскохозяйственного производства
2003
УСН (современная)
104-ФЗ от 24.07.2002, гл. 26.2 НК РФ
Сформировать единую законодательную конструкцию упрощенной системы
2013
ПСН
94-ФЗ от 25.06.2012, гл. 26.5 НК РФ
Упростить налогообложение индивидуальных предпринимателей
2019
НПД
422-ФЗ от 27.11.2018
Легализовать самостоятельную деятельность граждан с минимальными затратами
2022
АУСН
17-ФЗ от 25.02.2022
Автоматизировать расчет налогов и сократить отчетность микробизнеса
Спецрежимы выполнили свою задачу или эксперимент провалился?
Если судить по цифрам, эксперимент удался. По данным ФНС, по состоянию на 1 октября 2026 года число зарегистрированных плательщиков НПД достигло 17,67 млн человек.
Важный нюанс: регистрация не всегда равна активности. По статистике, озвученной руководством ФНС, реальные доходы в 2025 году получали около 9,5 млн самозанятых. Динамика фактических поступлений НПД в бюджет говорит сама за себя: 63,2 млрд ₽ в 2023 году, 99,8 млрд ₽ в 2024 году и порядка 136 млрд ₽ в 2025 году.
АУСН также перестала быть маргинальным экспериментом. По заявлению Дмитрия Сатина от 21 октября 2026 года, на этом режиме состоят уже 510 тыс. организаций и ИП. Поступления от АУСН с начала 2026 года к середине сентября составили 184 млрд ₽ (данные Минфина, опубликованные в РБК). Такой резкий рост показывает, что предприниматели активно ищут законные альтернативы обычной УСН на фоне изменения общей налоговой нагрузки.
Почему налоговые льготы превратились в проблему
Почему ФНС и Минфин хотят перестроить то, что так хорошо работало? На то есть четыре системные причины:
Разрыв в налоговой нагрузке. Ставки НПД (4% и 6%) идеальны для старта, но при росте бизнеса предприниматель сталкивается с необходимостью нанимать сотрудников и платить полноценные страховые взносы.
Ограничение роста. Лимит НПД в 2,4 млн рублей в год заставляет бизнес либо искусственно сдерживать развитие, либо прибегать к сомнительным схемам дробления.
Конкуренция режимов. Компании начинают выбирать модель деятельности не исходя из экономической эффективности, а исключительно из желания минимизировать фискальные платежи.
Подмена трудовых отношений. Хотя не все случаи работы с самозанятыми незаконны, массовый перевод штата в статус самозанятых без изменения сути работы создает риски для бюджета.
Урок ЕНВД и связь с налоговой реформой
Вспомним отмену ЕНВД с 1 января 2021 года. Развитие онлайн-касс и цифрового контроля дало ФНС возможность видеть реальную выручку, что изменило методы налогового администрирования и сделало применение налога с «вмененного» дохода менее целесообразным.
Означает ли это, что НПД ждет та же судьба? Не обязательно. Государство учло уроки резких переходов. Яркий пример того, как власти готовы смягчать нагрузку, — недавние поправки в статью 145 НК РФ.
Федеральным законом от 04.07.2026 № 228-ФЗ было отложено снижение порога освобождения от НДС для плательщиков УСН. Актуальные пороги теперь выглядят так:
2026–2029 годы — 20 млн рублей;
2030 год — 15 млн рублей;
С 2031 года — 10 млн рублей.
Эти поправки показывают, что государство признало необходимость более длительной адаптации малого бизнеса к новым условиям уплаты НДС, а не стремится создать для него фискальный обрыв.
Четыре направления обсуждения: что известно на 23 октября 2026 года
Замглавы ФНС обозначил векторы работы. Важно: это направления обсуждения, а не утвержденный законопроект. Конкретные ставки и лимиты будущего режима пока не определены.
Формирование концепции единого переходного спецрежима к концу 2026 или началу 2027 года.
Возможная интеграция возможностей НПД в систему УСН.
Обсуждение правил для операций B2B и B2C (конкретная модель разграничения предпринимательства и трудовых отношений еще не утверждена).
Обсуждение индексации лимита доходов НПД, который сейчас составляет 2,4 млн рублей.
Разрушаем главный миф об утрате права на НПД
В профессиональной среде до сих пор гуляет страшилка: «Перевыполнил план на 2,4 млн — привет, пересчет всего года по НДФЛ и 30% взносов задним числом».
Это грубая юридическая ошибка.
Согласно п. 8 ч. 2 ст. 4, ч. 19 ст. 5 и ч. 6 ст. 15 Закона № 422-ФЗ, право на применение НПД утрачивается с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД. Доходы, которые вы правомерно обложили НПД до этой даты, не пересчитываются.
Но что происходит с выплатами после утраты права? Последствия зависят от статуса исполнителя и предмета договора:
Физлицо без статуса ИП (работы или услуги): У организации автоматически возникают обязанности налогового агента. Компания обязана удержать НДФЛ и начислить страховые взносы с этих выплат.
Физлицо без статуса ИП (аренда имущества): Компания удерживает НДФЛ, но страховые взносы не начисляются (п. 4 ст. 420 НК РФ).
ИП, утративший НПД: Как правило, такой предприниматель самостоятельно платит НДФЛ и взносы. Компания-заказчик не является налоговым агентом и ничего не удерживает.
Правило 20 дней: как не опоздать
При утрате права на НПД предприниматель может уведомить налоговый орган о переходе на УСН, ЕСХН, ПСН или АУСН в течение 20 календарных дней.
Важно: этот срок отсчитывается с даты снятия с учета в качестве плательщика НПД, а не с даты получения дохода сверх 2,4 млн рублей. Закон позволяет физлицу зарегистрировать ИП именно в этот специальный 20-дневный период и воспользоваться упрощенным порядком перехода. Заранее продумать стратегию стоит, но предварительная регистрация ИП не является безальтернативным условием.
Считаем на пальцах: доход 3 млн рублей
Сравним гипотетический полный год работы, чтобы оценить совокупную нагрузку (без учета переходных периодов в середине года).
Вариант А: ИП на УСН «Доходы» (6%), без работников (расчет для 2026 года)
Доход: 3 000 000 ₽.
Начисленный налог УСН: 180 000 ₽.
Фиксированные страховые взносы: 57 390 ₽.
Дополнительный взнос 1% (с суммы превышения 300 тыс.): 27 000 ₽.
Всего взносов: 84 390 ₽.
УСН к уплате (с учетом права на уменьшение налога на всю сумму взносов): 180 000 - 84 390 = 95 610 ₽.
Итого налогов и взносов за год: 95 610 + 84 390 = 180 000 ₽.
(Примечание: дополнительный взнос 1% разрешается учесть при уменьшении УСН за 2026 или 2027 год, но не дважды).
Вариант Б: ИП на АУСН (8%), без работников
Доход: 3 000 000 ₽.
Налог АУСН: 240 000 ₽.
Страховые взносы: 0 ₽ (полное освобождение, за исключением возможного фиксированного взноса на травматизм 2 959 ₽ в год, если он применим).
Итого налогов и взносов за год: ~240 000 ₽.
Вывод: При отсутствии работников и возможности уменьшить УСН на взносы, классическая УСН 6% часто оказывается выгоднее АУСН 8%. АУСН может стать привлекательной при наличии сотрудников и высокой доле расходов на оплату труда, но это не универсальное правило: требуется детальное сравнение с учетом ограничений уменьшения налога и специфики режима.
Практические рекомендации
Самозанятому:
Следите за лимитом 2,4 млн рублей. Если доход приближается к нему и вы планируете рост, заранее продумайте стратегию. Помните: при утрате права на НПД у вас есть всего 20 дней с даты снятия с учета на подачу уведомления о переходе на другой спецрежим. Стандартный срок «до 31 декабря» здесь не спасет, если лимит превышен в середине года.
Компании-заказчику:
Регулярно проверяйте статус исполнителя через официальный сервис проверки статуса НПД по его ИНН. Если исполнитель потерял право на НПД, ваши обязанности по НДФЛ и взносам зависят от предмета договора и наличия у него статуса ИП (см. выше). Это не вопрос «скрытых трудовых отношений», это прямая обязанность по закону с момента утраты им спецрежима.
Ответы на три главных вопроса:
Отменят ли самозанятость с 2027 года?
Принятого решения об отмене нет. Эксперимент действует до 31 декабря 2028 года. Замминистра финансов Алексей Сазанов 19 октября подтвердил, что вопрос сохранения режима после этого срока планируют рассмотреть только в 2027 году.
Сохранятся ли ставки НПД 4% и 6%?
В рамках действующего эксперимента они установлены законом № 422-ФЗ. Параметры будущей единой системы еще не определены и не утверждены.
Стоит ли менять режим прямо сейчас?
Только исходя из действующих правил, реальных доходов и холодного экономического расчета, а не слухов о грядущих реформах.
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Евгений Сивков (sivkov.biz),
кандидат экономических наук, налоговый консультант.