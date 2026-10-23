Казино запретили, а теперь хотят 100 млрд ₽! Минфин готовит налог 30% — кто заплатит?

Что изменилось в игорном законодательстве в 2026 году, сколько уже платят букмекеры и почему легализация онлайн-казино остаётся спорной. В 2009 году государство загнало казино в специальные игорные зоны, чтобы оградить граждан от повсеместной азартной зависимости. В 2026 году Минфин предлагает пустить их в интернет, рассчитывая получить до 100 млрд рублей налогов ежегодно. Звучит как изящный фискальный ход. Но давайте посмотрим на цифры, законы и риски без розовых очков.

Хронология: от январских мечтаний к октябрьской реальности

Важно сразу расставить акценты: легализация не состоялась. Это стадия обсуждения, и вектор может измениться. 27 января 2026 года: «Коммерсантъ» сообщил, что министр финансов Антон Силуанов предложил Президенту рассмотреть возможность легализации онлайн-казино.

28 января 2026 года: Кремль подтвердил получение предложения и его проработку.

23 октября 2026 года: Замминистра финансов Иван Чебесков заявил, что ведомство по-прежнему изучает различные варианты — от сохранения полного запрета до регулируемой легализации. При этом он отметил, что Минфин, ФНС, Банк России, Минцифры и Роскомнадзор уже ведут совместную работу по ограничению нелегальных платежей и блокировке сайтов онлайн-казино. Спустя девять месяцев инициатива не стала законом. Решение еще не принято.

Краткая история: от игровых автоматов у метро до шести зон

Чтобы понять масштаб возможного разворота, вспомним этапы: 2006 год: Принят Федеральный закон № 244-ФЗ, задавший жесткие рамки регулирования азартных игр. 1 июля 2009 года: Казино и игровые автоматы запретили везде, кроме специально созданных игорных зон. Май 2026 года: Федеральным законом № 124-ФЗ число игорных зон увеличено до шести (в перечень включена Республика Алтай). При этом наличие территории в законе не означает, что там уже физически работает казино. 2021 год: Создан Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) для тотального контроля легального букмекерского рынка. 2026 год: Государство меняет налоги для игорного бизнеса и снова смотрит в сторону онлайн-казино. Если казино запретили ради защиты общества, достаточно ли обещания 100 млрд рублей, чтобы развернуть политику на 180 градусов?

Почему букмекерам можно в интернет, а казино — нет?

Согласно части 3 статьи 5 закона № 244-ФЗ, организация азартных игр в интернете запрещена. Исключение сделано только для букмекерских контор и тотализаторов. Они могут принимать интерактивные ставки при строгом соблюдении правил: обязательном взаимодействии с ЕРАИ и Единым центром учета переводов ставок. Законодатель принципиально разделяет эти понятия. Разрешение на онлайн-прием ставок на спорт не означает автоматического разрешения на онлайн-рулетку или слоты.

Налоги-2026: букмекеры платят 7% + 25%, а казино предлагают обложить 30%. Почему?

С 1 января 2026 года действует обновленная глава 25.5 НК РФ. Как платят легальные букмекеры и тотализаторы: Налог на игорный бизнес: 7% от налоговой базы (разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами).

Налог на прибыль организаций: 25% (согласно п. 9 ст. 274 НК РФ, доходы и расходы по этой деятельности включаются в расчет налога на прибыль). Как платят наземные казино в игорных зонах: Фиксированная ставка за каждый игровой стол (250 000 руб.) и автомат (15 000 руб.) в месяц.

Важный нюанс: для деятельности собственно казино доходы и расходы исключаются из базы по налогу на прибыль. Они платят только фиксированный налог. Что предлагают для онлайн-казино:

Ввести новый ежемесячный налог в размере не менее 30% от игрового дохода (разницы между принятыми ставками и выплаченными выигрышами). Пока это лишь параметр для дискуссии. Будут ли будущие онлайн-казино платить только этот специальный налог или дополнительно налог на прибыль, как букмекеры, — пока неизвестно. Именно это определит реальную налоговую нагрузку. Налог платит не только организатор: что будет с выигрышами игроков?

С 1 января 2026 года изменился порядок НДФЛ (ст. 214.7 НК РФ). Для букмекеров налоговый агент рассчитывает НДФЛ с каждого выигрыша, независимо от прежнего порога в 15 тысяч рублей. Для наземных казино действует другой механизм: расчет делает инспекция на основании сведений организатора, а игроку приходит налоговое уведомление. Порядок для гипотетических онлайн-казино еще предстоит определить законодателю.

Математика Минфина: выдерживает ли прогноз в 100 млрд рублей проверку?

Минфин оценивает нелегальный оборот онлайн-гэмблинга в более чем 3 трлн рублей в год. Важно: это экспертная оценка из публикаций СМИ, а не подтвержденные данными ФНС доходы. Чтобы собрать 100 млрд рублей налога при ставке 30%, валовой игровой доход (GGR, то есть разница между ставками и выплатами) должен составить 333,3 млрд рублей. Это означает, что GGR должен быть равен 11,1% от всего оборота, и весь этот объем должен перейти в легальное поле. Сценарии поступлений (при условии, что GGR = 10% от оборота): Доля рынка, перешедшая в легальное поле Условный оборот Условный налог (30% от GGR) 100% 3 трлн ₽ 90 млрд ₽ 70% 2,1 трлн ₽ 63 млрд ₽ 50% 1,5 трлн ₽ 45 млрд ₽ Пример на микроуровне: При GGR в 150 млн рублей налог на игорный бизнес для букмекера (7%) составит 10,5 млн рублей, а гипотетическое отчисление онлайн-казино (30%) — 45 млн рублей. Однако сравнивать эти цифры как окончательную общую нагрузку нельзя, так как у букмекера отдельно возникает налог на прибыль с финансовой базы. Расчеты не учитывают изменение поведения игроков, затраты на администрирование и будущие особенности определения налоговой базы.

Единый оператор: борьба с тенью или новая монополия?

Минфин предлагает назначать оператора онлайн-казино распоряжением Президента по предложению Правительства. Это поднимает вопросы: будет ли конкуренция? Как технически контролировать полноту учета ставок? Не возникнет ли конфликт интересов, если оператор и контролирующие структуры будут тесно переплетены? Для рынка это не только фискальный, но и структурный вызов.

Парадокс 2026 года: ужесточение защиты игроков на фоне легализации

Государство пытается балансировать между желанием получить налоги и обязанностью защитить граждан. В одном году приняты следующие меры: ФЗ от 29.12.2025 № 575-ФЗ: С 1 сентября 2026 года гражданин может установить самозапрет на участие в азартных играх минимум на один год через Госуслуги или МФЦ.

ФЗ от 26.07.2026 № 248-ФЗ: Введены штрафы для организаторов игр от 300 до 500 тыс. рублей за нарушения правил самозапрета.

ФЗ от 20.02.2026 № 41-ФЗ: С 1 сентября 2026 года для букмекеров установлены новые требования по предупреждению о рисках (например, минимальная площадь предупреждения 7% в ряде форматов рекламы). Одновременно Минфин предлагает поднять возраст доступа к онлайн-казино до 21 года (сейчас общее ограничение для игорных заведений — 18 лет). Сможет ли новая система совместить сбор налогов и реальную защиту граждан?

Риски для IT, рекламы и платежных компаний: без паники, но с вниманием

Работа с нелегальным гэмблингом опасна, но ответственность не наступает «автоматически» за любую оказанную услугу. Риски нужно разделять: 115-ФЗ: Банковский контроль подозрительных операций и блокировки счетов. Закон о рекламе (ст. 27 № 38-ФЗ): Жесткие ограничения на рекламу азартных игр. УК РФ (ст. 171.2): Уголовная ответственность за незаконную организацию азартных игр. Отсутствие формального сговора не гарантирует защиту, если будет доказано сознательное содействие противоправной деятельности или маскировка запрещенных операций под обычные услуги. НК РФ: Доначисления возможны, если налоговая докажет, что услуги были фиктивными или направлены на уклонение от налогов.

Чек-лист для бухгалтеров: что проверить уже сейчас

Если ваш бизнес работает с букмекерским или смежным рынком, абстрактных советов недостаточно. Ситуация: IT-компания заключает договор на 5 млн рублей с фирмой, которая представляет себя лицензированным букмекером.

Действия бухгалтера и юриста: Проверьте лицензию. Обязательное членство в СРО отменено с созданием ЕРАИ. Проверяйте наличие действующей лицензии через официальный реестр лицензий ФНС. Сверьте сайт. Убедитесь, что домен заказчика соответствует данным в перечне официальных сайтов букмекеров на сайте ФНС. Детализируйте договор. Предмет договора должен быть предельно конкретным. Услуга должна быть реальной, а не маскировать запрещенную деятельность. Сохраняйте акты, отчеты и доказательства оказания услуг для обоснования расходов (ст. 252 НК РФ). Помните о сроках. Для действующих участников рынка налог на игорный бизнес декларируется не позднее 25-го числа, а уплачивается не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом. Если ваша компания не связана с игорным бизнесом, эта новость пока никак не меняет ваши налоговые обязанности.

Резюме