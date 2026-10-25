«Это не наша налоговая!» — компания оспорила проверку из другого региона и проиграла суд

Компания из Свердловской области получила решение о выездной проверке от МИФНС № 20 по Пермскому краю. Руководство посчитало, что у «чужого» региона нет полномочий контролировать его деятельность. Вместо сотрудничества компания оспорила решение о назначении проверки и четыре требования о представлении документов от 18 и 21 ноября 2024 года. Три судебные инстанции результата не дали. Кассация подтвердила законность действий налоговиков и дополнительно взыскала с компании 50 000 рублей государственной пошлины. Почему проверка из другого региона оказалась законной и что нужно проверить бухгалтеру, прежде чем отвечать на требования? Разбираем свежий прецедент.

Суть спора: Пермь проверяет Екатеринбург

Речь идет о Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 17.06.2026 № Ф09-1879/26 по делу № А50-29029/2024. 15 ноября 2024 года МИФНС № 20 по Пермскому краю вынесла решение о проведении выездной налоговой проверки. Проверялись не отдельные эпизоды, а все налоги, сборы и страховые взносы за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 года. Важно понимать: в этом деле суд рассматривал законность назначения проверки и законность требований документов, а не правомерность конкретных доначислений или штрафов по итогам.

Почему бизнес проиграл: три факта

Налоговая — единая система, но с оговоркой. Не любая инспекция вправе проверять компанию в другом регионе. Это может делать только налоговый орган, специально уполномоченный ФНС на основании п. 2 ст. 89 НК РФ. Полномочия оформлены. ФНС издала распоряжения № 96@ от 23.04.2021, № 403@ от 23.12.2022 и № 83@ от 03.04.2023. Они наделили отдельные инспекции (центры компетенций) правом проводить выездные проверки на территории всех субъектов страны. Суд проверяет суть, а не формальности. Суд проверяет конкретные полномочия инспекции и законность обжалуемого решения. Сама по себе действительность общего распоряжения ФНС не делает любые действия инспекции автоматически законными, но презумпция компетенции уполномоченного органа работает, пока документ не отменен.

Пермская инспекция получила полномочия. Но все ли годы она вправе проверять?

В этом деле есть необычное сочетание дат, на которое стоит обратить внимание. Решение о выездной проверке принято 15 ноября 2024 года, а проверяемый период обозначен как 2020–2022 годы. По общему правилу (п. 4 ст. 89 НК РФ) в 2024 году можно проверить три предшествующих календарных года: 2021, 2022 и 2023. Проверка 2020 года требовала отдельного правового основания или применимого исключения (например, реорганизация или специфические нарушения). В опубликованном постановлении самостоятельный подробный анализ этого вопроса отсутствует: суд сосредоточился на факте наличия полномочий у МИФНС. Это не значит, что период проверен незаконно, но и не делает эту деталь малозначительной. Главный вывод для практики: даже если у инспекции есть общие полномочия на экстерриториальную проверку, у налогоплательщика могут оставаться самостоятельные, вполне законные возражения по конкретному периоду и объему контроля. Этот угол обжалования нельзя сбрасывать со счетов.

Цена молчания: сроки и штрафы

Игнорировать требование, надеясь на географическую ошибку налоговиков, — прямой путь к проблемам. Сроки: общий срок представления документов по п. 3 ст. 93 НК РФ составляет 10 рабочих дней . (Обратите внимание: для дачи пояснений при камеральной проверке и для отдельных других требований действуют иные, более сжатые сроки).

Штраф: 200 рублей за каждый непредставленный документ (п. 1 ст. 126 НК РФ). Сумма быстро становится ощутимой.

Выемка: если документы не представлены, налоговая при соблюдении условий может прибегнуть к выездной выемке документов на территории компании (ст. 93 и 94 НК РФ). Если представить документы вовремя невозможно, вы обязаны уведомить об этом инспекцию в течение следующего рабочего дня после получения требования, указав причины и предполагаемый срок. Продление не происходит автоматически: налоговый орган принимает отдельное решение в течение двух дней после получения вашего уведомления.

Что изменилось с 2026 года: экстерриториальность в камералках

С 1 января 2026 года (Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ) экстерриториальный принцип прямо закреплен и для камеральных проверок. Теперь вашу декларацию может проверять уполномоченная инспекция из другого региона. Параметр Выездная проверка (ВНП) Камеральная проверка (КНП) Основная норма Ст. 89 НК РФ Ст. 88 НК РФ Экстерриториальность Применялась и ранее для уполномоченных органов Прямо закреплена с 2026 года Основание Решение о назначении ВНП Представленная отчетность и иные основания по ст. 88 НК РФ Что проверять бухгалтеру Решение, полномочия, предмет и период проверки Уведомление о проведении КНП, полномочия, порядок ответа Важно: при экстерриториальной камеральной проверке налогоплательщика должны уведомить в установленном порядке. Документы и пояснения можно направить либо в инспекцию по месту учета, либо в уполномоченную инспекцию, проводящую проверку.

Чек-лист: что делать бухгалтеру в первый день

Получили решение или требование от «чужой» инспекции? Действуйте по алгоритму: Убедитесь в подлинности: документ должен поступить через официальный канал связи (ТКС, личный кабинет, лично под расписку или почтой в предусмотренных законом случаях).

Сверьте реквизиты: проверьте наименование налогоплательщика, перечисленные налоги, проверяемые периоды и состав проверяющих в решении.

Проверьте полномочия: установите, уполномочена ли данная инспекция на проведение таких действий в вашем регионе.

Зафиксируйте сроки: определите дату получения требования и последний день для ответа.

Оцените состав запроса: если запрашивают документы, которые вы уже ранее представляли в ФНС, вы не можете просто их проигнорировать. Необходимо направить в инспекцию уведомление с указанием того, когда, в какой налоговый орган и с каким сопроводительным документом (исходящий номер и дата) эти сведения уже направлялись.

Уведомите о сроках: если не успеваете собрать документы, направьте уведомление о невозможности представить их в срок (в течение следующего рабочего дня).

Готовьте жалобу грамотно: если есть нарушения, готовьте жалобу. Но помните: по общему правилу (ст. 138 НК РФ) подача жалобы не приостанавливает исполнение оспариваемого акта. Игнорировать требование до решения суда нельзя.

Главный вывод