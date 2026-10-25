Убирал помещения самой ФНС и платил через дочь-ИП: как предприниматель отсудил у налоговой треть доначислений по «теневым» работникам

Предприниматель убирал помещения государственных ведомств, в том числе… самой налоговой. Услуги были оказаны, заказчики претензий не предъявляли. Но во время проверки ФНС обнаружила, что часть людей, выполнявших работы, официально не оформлена. Деньги им выдавали наличными и переводили через родственников предпринимателя. Инспекция начислила НДФЛ, но суд отменил почти треть суммы. Почему одним свидетелям поверили, а другим нет? И главное — как бизнесмен смог уменьшить доначисления?

Результат в цифрах: кто сколько отсудил

Сразу к сути спора (Постановление АС Центрального округа от 22.07.2026 № Ф10-1789/26 по делу № А48-4240/2025): Начислила ФНС: 147 031 ₽ НДФЛ.

Отменил суд: 50 180 ₽ НДФЛ.

Доначисление НДФЛ, оставленное судами в силе: 96 851 ₽. Суд также частично снизил штраф по ст. 123 НК РФ: с первоначальных 14 703,10 ₽ до 9 685 ₽ (отменено 5 018,10 ₽). Казалось бы, суммы небольшие, но для предпринимателя это важный прецедент: даже при выявлении скрытых работников можно и нужно оспаривать расчеты инспекции.

Сюжет: уборка налоговой и «дочка-переводчик»

ИП выполнял госконтракты по клинингу. Среди заказчиков — МВД, Следственный комитет, Казначейство и УФНС России по Орловской области (стоимость контракта с налоговой — 409 050 ₽). В штатном расписании ИП значилось шесть наименований должностей и 11 штатных единиц. Но инспекторы насчитали еще 17 «теневых» работников на общую сумму 1 131 000 ₽. Бизнесмен пытался спорить: мол, я им деньги не переводил. Это делала моя дочь. Деталь, которую часто упускают: дочь сама имела статус ИП по направлению комплексного обслуживания помещений. Однако в ее налоговой отчетности отсутствовали сведения о четырех лицах, которым она перечисляла деньги, а сами выплаты были напрямую связаны с работой по контрактам отца. Суды такую схему не приняли. Важнее не способ передачи денег, а факт допуска к работе. В пользу налоговой сыграли: переписка в WhatsApp с менеджером УФНС об обеспечении уборщиц инвентарем;

использование списков для оформления пропусков на объекты;

подчинение внутреннему распорядку и графики выплат, совпадающие с датами зарплаты официальных сотрудников. В итоге суды признали подтвержденными выплаты 14 физическим лицам на 745 000 ₽. А вот остальные 386 000 ₽ предполагаемых выплат инспекция доказать не смогла.

Как налоговая проиграла часть спора

ФНС обязана обосновать не только существование фактических трудовых отношений, но и размер дохода, конкретный период получения денег и связь выплат с проверяемым предпринимателем. Именно здесь инспекция допустила ошибки, которые ИП успешно использовал в защите. Претензия инспекции Почему суд ее отклонил или уменьшил Выплаты трем физлицам (321 000 ₽) Содержание государственного контракта не подтверждало выполнение соответствующих работ этими лицами. Зарплата четырем лицам за полный ноябрь (65 000 ₽ из общей суммы) Свидетелей допрашивали 16 ноября. Получение выплат за оставшуюся часть месяца не доказали. 45 000 ₽ дохода конкретному физлицу Свидетельница не назвала предпринимателя источником выплаты. 96 000 ₽ другому физлицу Нарушен порядок оформления протокола допроса; других достаточных доказательств не оказалось. Обратите внимание на пункт про протокол. Само по себе отсутствие подписи не обязательно разрушит всю доказательственную базу, если у инспекции есть другие надлежащие доказательства. Но если подписи свидетеля, подтверждающей разъяснение прав и предупреждение об ответственности, нет, а иных подтверждений дохода нет — суд оценивает совокупность доказательств не в пользу ФНС.

Вас еще не проверяют, а свидетелей уже допрашивают. Законно ли это?

Сильная и неожиданная деталь этого дела. ИП подал уточненный расчет 6-НДФЛ за 2023 год 22 мая 2024 года. Однако четырех свидетелей инспекция допрашивала еще 16 ноября 2023 года. Предприниматель пытался оспорить допустимость этих показаний именно потому, что допросы состоялись до начала камеральной проверки. Но суд отклонил этот довод: статья 90 НК РФ не запрещает получение свидетельских показаний вне рамок уже назначенной налоговой проверки. Вывод: проверять нужно не только дату допроса, но и процедуру его проведения, связь показаний с предметом контроля и наличие других доказательств.

Налоги, штрафы и взносы: в чем разница

Важно разделять виды обязательств, которые могут возникнуть при переквалификации отношений. НДФЛ. В нашем деле предпринимателю как налоговому агенту доначислили налог на основании ст. 226 НК РФ. Штраф. Применялась ст. 123 НК РФ за нарушение обязанности налогового агента. По общему правилу штраф составляет 20%, но в этом деле его уменьшили с учетом смягчающих обстоятельств. Страховые взносы. Если установлены трудовые отношения, возникают обязанности по взносам. Для контраста: в другом деле (№ А56-35430/2025, ООО «СевЗапЭко») для клининга объектов заказчика привлекались 341 неоформленный работник. Там суд подтвердил доначисления НДФЛ на 13,78 млн ₽ и страховых взносов на 31,81 млн ₽. Масштаб и состав требований зависят от того, кого и как проверяют.

Пришли требования по неоформленным работникам: что проверять в первую очередь