Распродажа за ваш счет: как Ozon режет маржу и как закон № 289-ФЗ защищает деньги продавца

Представьте: вы продаёте товар за 8 000 ₽ и рассчитываете заработать 800 ₽ до налогов. Вдруг цена падает до 6 000 ₽ — и на каждой продаже вы уже теряете 900 ₽.

Теперь представьте, что на складе маркетплейса (FBO) лежат сотни таких единиц, а ограничить их количество в некоторых акциях интерфейс больше не позволяет.

Именно об этих рисках заявили продавцы Ozon в обращении в ФАС и Минпромторг от 15 октября 2026 года. При этом новый закон о платформенной экономике уже действует и даёт продавцу конкретные рычаги защиты.

Что важнее: формальное право отказаться от акции или реальная техническая возможность это сделать? Разберём права продавца, настройки Ozon, налоговый учёт скидок и баллов, а также порядок защиты от спорного снижения цен.